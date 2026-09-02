Galatasaray'da Yusuf Akçiçek transferi olmadı

Galatasaray'ın stoper transferindeki öncelikli hedefi Yusuf Akçiçek için yürüttüğü görüşmeler sonuçsuz kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların 19 yaşındaki milli futbolcu ve kulübü Al Hilal ile maddi konularda her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.
AL HİLAL'İN ŞARTI GERÇEKLEŞMEDİ
Transferin önündeki tek engelin, Al Hilal'in Yusuf Akçiçek'in ayrılığına izin vermeden önce kadrosuna yeni bir stoper katmak istemesi olduğu ifade edildi.
Suudi Arabistan ekibinin planladığı stoper takviyesini gerçekleştirememesi üzerine Yusuf Akçiçek'in transferine izin verilmedi.
ROTA BITSHIABU'YA DÖNDÜ
Yusuf Akçiçek transferinin gerçekleşmemesinin ardından Galatasaray, stoper için rotasını Bitshiabu'ya çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, Bitshiabu'yu İstanbul'a getirdi ve oyuncuyla transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
AL HİLAL'İN ŞARTI GERÇEKLEŞMEDİ
Transferin önündeki tek engelin, Al Hilal'in Yusuf Akçiçek'in ayrılığına izin vermeden önce kadrosuna yeni bir stoper katmak istemesi olduğu ifade edildi.
Suudi Arabistan ekibinin planladığı stoper takviyesini gerçekleştirememesi üzerine Yusuf Akçiçek'in transferine izin verilmedi.
ROTA BITSHIABU'YA DÖNDÜ
Yusuf Akçiçek transferinin gerçekleşmemesinin ardından Galatasaray, stoper için rotasını Bitshiabu'ya çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, Bitshiabu'yu İstanbul'a getirdi ve oyuncuyla transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.