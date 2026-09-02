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Galatasaray'da Yusuf Akçiçek transferi olmadı

Galatasaray'ın Yusuf Akçiçek transferi, Al Hilal'in yerine stoper takviyesi yapamaması nedeniyle gerçekleşmedi. Sarı-kırmızılılar bunun üzerine rotasını Bitshiabu'ya çevirdi, oyuncuyu İstanbul'a getirdi ve görüşmelere başlandığını açıkladı.

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calendar 02 Eylül 2026 09:19 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 09:21
Haber: Sözcü
Galatasaray'da Yusuf Akçiçek transferi olmadı
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Galatasaray'ın stoper transferindeki öncelikli hedefi Yusuf Akçiçek için yürüttüğü görüşmeler sonuçsuz kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların 19 yaşındaki milli futbolcu ve kulübü Al Hilal ile maddi konularda her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

AL HİLAL'İN ŞARTI GERÇEKLEŞMEDİ

Transferin önündeki tek engelin, Al Hilal'in Yusuf Akçiçek'in ayrılığına izin vermeden önce kadrosuna yeni bir stoper katmak istemesi olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan ekibinin planladığı stoper takviyesini gerçekleştirememesi üzerine Yusuf Akçiçek'in transferine izin verilmedi.

ROTA BITSHIABU'YA DÖNDÜ

Yusuf Akçiçek transferinin gerçekleşmemesinin ardından Galatasaray, stoper için rotasını Bitshiabu'ya çevirdi.



Galatasaray


Sarı-kırmızılılar, Bitshiabu'yu İstanbul'a getirdi ve oyuncuyla transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.



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