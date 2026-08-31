Haber Tarihi: 31 Aðustos 2026 20:34 - Güncelleme Tarihi: 31 Aðustos 2026 20:34

SON DAKÝKA: Beþiktaþ Çorum maçý ÞÝFRESÝZ ÝZLE, BJK Çorum link

Beþiktaþ Çorum FK maçý bein sports 2 þifresiz izle | beIN Sports 2'den canlý izlenebilecek olan Beþiktaþ Çorum FK maçýnýn kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beþiktaþ Çorum FK maçý ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ýþte Beþiktaþ Çorum FK maçý canlý yayýn izleme detaylarý

SON DAKÝKA: Beþiktaþ Çorum maçý ÞÝFRESÝZ ÝZLE, BJK Çorum link
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Beþiktaþ Çorum FK maçý þifresiz bein Sports 2 izle! Trendyol Süper Lig'in 3. haftasýnda Beþiktaþ ile Çorum FK Tüpraþ Stadyumu'nda karþý karþýya geliyor. Bu maçý reklamsýz, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke týklayarak Digitürk'e abone olmalýsýnýz. Süper Lig maçlarýnýn tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçlarý canlý olarak seyredebilirsiniz.Ýþte maçtan son dakika geliþmeleri... BEÞÝKTAÞ ÇORUM FK MAÇI CANLI, TIKLA




BEÞÝKTAÞ ÇORUM FK MAÇI HANGÝ RADYODA?

Beþiktaþ ile Çorum FK arasýndaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlý olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekanslarý þu þekildedir: 95.6 Ýstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 Ýzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya týklayarak ulaþabilirsiniz.

TIKLA, BEÞÝKTAÞ ÇORUM FK MAÇINI CANLI DÝNLE

BEÞÝKTAÞ ÇORUM FK BEIN SPORTS HABER ÝZLE


BEÞÝKTAÞ DERBÝYE MORALLÝ GÝTMEK ÝSTÝYOR


Yeni sezona 1'er galibiyet ve yenilgiyle giren siyah-beyazlý futbol takýmý, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yi maðlup ederek Fenerbahçe derbisine kayýpsýz gitmeyi hedefliyor.

BEÞÝKTAÞ ÇORUM MAÇINDA 1 EKSÝK

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beþiktaþ'ta sakat veya cezalý futbolcu bulunmuyor. Kýrmýzý-siyahlý ekipte ligin ilk haftasýnda deplasmanda Galatasaray ile oynanan karþýlaþmada kýrmýzý kart gören Alexandros Kyziridis, forma giyemeyecek.

ÇORUM FK LÝGE 1 PUANLA BAÞLADI

Ýlk kez mücadele ettiði Süper Lig'in açýlýþ maçýnda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan, ikinci haftada konuk ettiði Kasýmpaþa'ya 1-0 yenilen Çorum FK, Beþiktaþ'tan puan alarak taraftarýný mutlu etmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beþiktaþ: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rýdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, Trossard, Vlahovic



Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Serdar, Fredy, Diomande, Emircan, Ramirez

- Yeni transferler Poku ve Miretti forma bekleyecek

Beþiktaþ'ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karþýsýnda görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlý formayý giyecek. Hafta içinde takýma katýlan ve lisanslarý çýkarýlan iki futbolcunun maç kadrosunda olmasý bekleniyor.

- Çorum FK ile ilk randevu

Beþiktaþ ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karþý karþýya gelecek. Süper Lig'de bu sezon ilk defa mücadele etme hakký elde eden Çorum ekibi, siyah-beyazlý takýmýn lig tarihinde karþýlaþtýðý 77. takým olacak. Öte yandan Çorum FK, Galatasaray ve Kasýmpaþa'nýn ardýndan 3. haftada da Ýstanbul ekibi olan Beþiktaþ ile kozlarýný paylaþacak.

- Beþiktaþ, son iki maçta gol atamadý

Siyah-beyazlý takým, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi play-off'unda oynadýðý son iki karþýlaþmada gol sevinci yaþayamadý. Beþiktaþ, bu sezon 6'sý Avrupa, 2'si lig olmak üzere 8 resmi maçta 9 gol attý. Ligde Alanyaspor, Avrupa'da ise Kauno Zalgiris aðlarýný havalandýramayan siyah-beyazlýlar, Çorum FK karþýsýnda bu serisini sonlandýrmaya çalýþacak.

- Rýdvan Yýlmaz, Beþiktaþ formasýyla "dalya" peþinde

Siyah-beyazlý takýmýn sol beki Rýdvan Yýlmaz, Çorum FK maçýnda Beþiktaþ formasýyla 100. maçýna çýkmaya hazýrlanýyor. 25 yaþýndaki oyuncu, siyah-beyazlý formayla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupasý'nda 11, Avrupa kupalarýnda 8 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çýkarken 4 kez gol sevinci yaþadý. Beþiktaþ formasýný ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Þenol Güneþ döneminde giyen Rýdvan Yýlmaz, "dalya" demek için Çorum FK karþýsýnda teknik direktör Vincenzo Italiano'dan þans bekleyecek. Rýdvan Yýlmaz, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Kauno Zalgiris ile oynanan karþýlaþmada yedek kulübesinde maça baþlamýþ ve süre almamýþtý.

BEÞÝKTAÞ MAÇI HANGÝ KANALDA

Beþiktaþ, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasýnda Arca Çorum FK'yi aðýrlayacak. Tüpraþ Stadý'nda oynanacak karþýlaþma, saat 21.30'da baþlayacak. Müsabakayý hakem Çaðdaþ Altay yönetecek. Karþýlaþma, beIN Sports 2 ekranlarýndan yayýnlanacak.

 

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