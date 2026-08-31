Bein Sports 1 Canlı İzle: Beşiktaş Çorum canlı yayın
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2026 20:34 -
Güncelleme Tarihi:
31 Ağustos 2026 20:34
Bein Sports 1 Canlı İzle: Beşiktaş Çorum canlı yayın
Beşiktaş Çorum FK maçı bein sports 2 şifresiz yayın linki | beIN Sports 2'den canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Çorum FK maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Çorum FK maçı canlı yayın izleme detayları
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi play-off'unda oynadığı son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, bu sezon 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere 8 resmi maçta 9 gol attı. Ligde Alanyaspor, Avrupa'da ise Kauno Zalgiris ağlarını havalandıramayan siyah-beyazlılar, Çorum FK karşısında bu serisini sonlandırmaya çalışacak.
- Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla "dalya" peşinde
Siyah-beyazlı takımın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK maçında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çıkarken 4 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş formasını ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giyen Rıdvan Yılmaz, "dalya" demek için Çorum FK karşısında teknik direktör Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek. Rıdvan Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Kauno Zalgiris ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde maça başlamış ve süre almamıştı.
BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ DERBİYE MORALLİ GİTMEK İSTİYOR
Yeni sezona 1'er galibiyet ve yenilgiyle giren siyah-beyazlı futbol takımı, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yi mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ ÇORUM MAÇINDA 1 EKSİK
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Kırmızı-siyahlı ekipte ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Alexandros Kyziridis, forma giyemeyecek.
ÇORUM FK LİGE 1 PUANLA BAŞLADI
İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan, ikinci haftada konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Çorum FK, Beşiktaş'tan puan alarak taraftarını mutlu etmek istiyor.
- Yeni transferler Poku ve Miretti forma bekleyecek
Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Hafta içinde takıma katılan ve lisansları çıkarılan iki futbolcunun maç kadrosunda olması bekleniyor.
- Çorum FK ile ilk randevu
Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de bu sezon ilk defa mücadele etme hakkı elde eden Çorum ekibi, siyah-beyazlı takımın lig tarihinde karşılaştığı 77. takım olacak. Öte yandan Çorum FK, Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından 3. haftada da İstanbul ekibi olan Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.
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