Haber Tarihi: 31 Ağustos 2026 11:41 - Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 11:41

Manifest grubu dağıldı mı? 2026

Son dönemin ünlü müzik grubu Manifest'in dağılma kararı aldığı yönündeki iddialar sosyal medyada ve müzik camiasında geniş yankı uyandırdı. Grubun turne kapsamındaki son konserinde üyelerin sahnedeki duygusal konuşmaları ve birbirlerine sarılarak sergiledikleri vedalaşma anları "Manifest dağıldı mı?" sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı. Peki, Manifest bitti mi?

Manifest grubu dağıldı mı? 2026
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Manifest grubu, turnenin son durağında dinleyicilerine unutulmaz fakat bir o kadar da hüzünlü bir gece yaşattı. Konserin final bölümünde grup üyelerinin sahneye çıkarak hayranlarına teşekkür etmesi ve ağlaması, müzik grubunun sona erdiği iddialarını ortaya çıkardı. Sahnedeki hüzünlü atmosferin ardından sosyal medyada başlatılan paylaşımlar ve iddialar üzerine grubun takipçileri konunun detaylarını merak ediyor. Peki, Manifest bitti mi, dağıldı mı?
MANİFEST BİTTİ Mİ, DAĞILDI MI?
Tolga Akış'ın tutuklanması sonrası İzmir'de gerçekleşen Manifest konserine yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Konserin sonunda grup duygusal bir kapanış yaptı. Gözyaşlarıyla sahneden ayrılan grup üyeleri, dinleyicilerine el sallayarak sahneden indi. Bu görüntüler özerine sosyal medyada grubun dağıldığına dair çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Manifest'in dağıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Grubun Türkiye'deki konserlerine bir süre ara verdiği biliniyor. Grup üyelerinin sahnedeki duygusal vedası ve grubun bir süre yurt dışında çalışmalarını sürdürecek olması nedeniyle duygusal bir veda ile sahneden ayrıldıkları düşünülüyor.

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