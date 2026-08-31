Manifest grubu, turnenin son durağında dinleyicilerine unutulmaz fakat bir o kadar da hüzünlü bir gece yaşattı. Konserin final bölümünde grup üyelerinin sahneye çıkarak hayranlarına teşekkür etmesi ve ağlaması, müzik grubunun sona erdiği iddialarını ortaya çıkardı. Sahnedeki hüzünlü atmosferin ardından sosyal medyada başlatılan paylaşımlar ve iddialar üzerine grubun takipçileri konunun detaylarını merak ediyor. Peki, Manifest bitti mi, dağıldı mı?

Tolga Akış'ın tutuklanması sonrası İzmir'de gerçekleşen Manifest konserine yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Konserin sonunda grup duygusal bir kapanış yaptı. Gözyaşlarıyla sahneden ayrılan grup üyeleri, dinleyicilerine el sallayarak sahneden indi. Bu görüntüler özerine sosyal medyada grubun dağıldığına dair çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Manifest'in dağıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Grubun Türkiye'deki konserlerine bir süre ara verdiği biliniyor. Grup üyelerinin sahnedeki duygusal vedası ve grubun bir süre yurt dışında çalışmalarını sürdürecek olması nedeniyle duygusal bir veda ile sahneden ayrıldıkları düşünülüyor.