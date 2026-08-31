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Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi! İşte istenen rakam

Galatasaray, Göztepe forması giyen sağ bek Arda Okan Kurtulan'ın şartlarını sordu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 11:25 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 11:36
Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi! İşte istenen rakam
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını Göztepe'ye sordu.

GALATASARAY'DAN 6 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Galatasaray'ın genç futbolcu için Göztepe'ye 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi.

GÖZTEPE'NİN TALEBİ 8 MİLYON EURO

HT Spor'da yer alan haberde ise İzmir temsilcisinin Arda Okan Kurtulan için 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ



Galatasaray


Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılında sona eriyor.

GÖZTEPE KARİYERİ

Göztepe kariyerinde 35 maça çıkan Arda Okan Kurtulan, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.



 

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