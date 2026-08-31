Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını Göztepe'ye sordu.
GALATASARAY'DAN 6 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Galatasaray'ın genç futbolcu için Göztepe'ye 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi.
GÖZTEPE'NİN TALEBİ 8 MİLYON EURO
HT Spor'da yer alan haberde ise İzmir temsilcisinin Arda Okan Kurtulan için 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılında sona eriyor.
GÖZTEPE KARİYERİ
Göztepe kariyerinde 35 maça çıkan Arda Okan Kurtulan, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.
GALATASARAY'DAN 6 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Galatasaray'ın genç futbolcu için Göztepe'ye 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi.
GÖZTEPE'NİN TALEBİ 8 MİLYON EURO
HT Spor'da yer alan haberde ise İzmir temsilcisinin Arda Okan Kurtulan için 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılında sona eriyor.
GÖZTEPE KARİYERİ
Göztepe kariyerinde 35 maça çıkan Arda Okan Kurtulan, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.