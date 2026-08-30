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Pereira: "Bu mağlubiyeti hak etmedik!"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Eyüpspor'a 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi. Portekizli teknik adam, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nın zemin şartlarına da dikkat çekti

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 23:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pereira: 'Bu mağlubiyeti hak etmedik!'
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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, maça iyi başladıklarını ancak sonrasında kontrolü kaybettiklerini söyledi.

"BU MAĞLUBİYETİ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Portekizli teknik adam, karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Maça çok iyi başladık. Adeta 1-0 önde girdik. Hatta sonrasında da Ui-jo Hwang'ın iptal edilen bir golü var. Ardından biraz kontrolü kaybetmeye başladık. Çok basit top kayıpları yaptık. Top bizde kalmadı, pas hataları yaptık. Çok boşluk vermemeye, araları ve alanları kapatmaya çalıştık ama bunları yapamadığımız zamanlar oldu. Eyüpspor, uzaktan harika bir golle 1-1'i yakaladı. Devrede bazı değişiklikler yaptık ve bunlardan olumlu sonuç aldık. İkinci yarı 2-3 net olmasa bile iyi pozisyona girdik. 2-1'i yakalayabilmiş olsak tabii ki maç farklı olurdu ama başaramadık. Son dakikada serbest vuruştan bir gol yedik. Arkadaki adamı kaçırdık ve kale çizgisinin önünde kaybettiğimiz hava mücadelesiyle birlikte golü yedik. Bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum ama futbol böyle. Geçen hafta kornerden attığımız bir golle kazanmıştık, bu hafta serbest vuruştan yediğimiz bir golle kaybediyoruz. Bunlar olabiliyor. Bu şekilde puan kaybetmek zor ama biz daha işin başındayız. Başımızı dik tutmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı yendiğimizde dünyanın en iyi takımı biz değildik, bugün kaybettiğimizde de dünyanın en kötü takımı biz değiliz."

SAHA ZEMİNİNE ELEŞTİRİ

Pereira, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda bir gün önce İstanbulspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük arasında Trendyol 1. Lig maçı oynandığını hatırlatarak saha şartlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.



Corendon Alanyaspor


"İlk dakikada attığımız gol takımı etkilemiş olabilir. Aslında bir şey söyleyeceğim ama bahane olarak algılanmasını istemiyorum. Süper Lig, Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu. Ancak daha dün alt ligde aynı sahada bir maç oynandı. Bu gerçekten iyi bir şey değil. Çünkü iyi bir maç istiyorsak daha iyi şartlar sağlanması gerekiyor. Süper Lig gibi bir ligde böyle bir şeyin olması bana göre imkansız. İki maçın aynı haftada, aynı sahada oynanması bence ciddi bir problem. Mesela Alanya'da nisandan beri 35 derecelik bir sıcaklık var ama yine de sahamız bundan çok daha iyi. Tabii ki 'Saha yüzünden kaybettik.' demiyorum, bunun bahane olarak algılanmasını istemiyorum ama sadece daha iyi bir lig oluşturmak istiyorsak daha iyi sahalar olması gerekiyor. Ama bu bir bahane değil, bu benim sorumluluğum."

Alanyaspor 
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