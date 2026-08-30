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Balıkesirspor kaleci Arda'ya gecikmeli kavuştu

Balıkesirspor, geçen sezon Mauro Icardi'nin üst üste iki penaltısını kurtaran 25 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 16:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor kaleci Arda'ya gecikmeli kavuştu
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Balıkesirspor, haziran ayından bu yana görüştüğü kaleci Arda Akbulut'a gecikmeli olarak kavuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bal-Kes, 25 yaşındaki file bekçisiyle 2 yıllık özleşme imzaladı.

Trabzonspor'da yetişip Bandırmaspor, Adanaspor ve 1461 Trabzon'da da görev yapan 25 yaşındaki Arda Akbulut, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarında Galatasaray'ın Arjantinli eski yıldızı Mauro Icardi'nin üst üste iki penaltısını kurtarmıştı.

Arda'nın imza törenine Başkan Mert Alper Acar katılırken kulüpten, "Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor'un forması giyen 25 yaşındaki kaleci Arda Akbulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Arda Akbulut'a camiamıza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" açıklaması yayınlandı.

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