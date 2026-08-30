İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Juventus, Parma'yı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 62. dakikada Juventus'da Nico Gonzalez ağları sarstı ve skoru 1-0'a getirdi.
Koopmeiners 86. dakikada oyuna dahil olduktan 2 dakika sonra golü buldu ve skoru 2-0 olarak tayin etti.
Maçın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-0 Juventus üstünlüğü ile sonuçlandı.
Torino ekibi puanını 6'ya çekerken Parma ise 0 puanda kaldı.
Luciano Spalletti'nin öğrencileri ligin sonraki haftasında Milan'ı konuk edecek. Parma ise Monza'yı ağırlayacak.
ZEKİ ÇELİK 90 DAKİKA
Milli oyuncularımızdan Zeki Çelik ilk 11'de yer alırken 90 dakika sahada kaldı. Kenan Yıldız ise karşılaşmada yer almadı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 62. dakikada Juventus'da Nico Gonzalez ağları sarstı ve skoru 1-0'a getirdi.
Koopmeiners 86. dakikada oyuna dahil olduktan 2 dakika sonra golü buldu ve skoru 2-0 olarak tayin etti.
Maçın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-0 Juventus üstünlüğü ile sonuçlandı.
Torino ekibi puanını 6'ya çekerken Parma ise 0 puanda kaldı.
Luciano Spalletti'nin öğrencileri ligin sonraki haftasında Milan'ı konuk edecek. Parma ise Monza'yı ağırlayacak.
ZEKİ ÇELİK 90 DAKİKA
Milli oyuncularımızdan Zeki Çelik ilk 11'de yer alırken 90 dakika sahada kaldı. Kenan Yıldız ise karşılaşmada yer almadı.