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Juventus, Parma'yı 2 golle geçti

Juventus, Serie A'nın 2. haftasında Zeki Çelik'in 90 dakika oynadığı maçta Parma'yı 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 00:18
Juventus, Parma'yı 2 golle geçti
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İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Juventus, Parma'yı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 62. dakikada Juventus'da Nico Gonzalez ağları sarstı ve skoru 1-0'a getirdi.

Koopmeiners 86. dakikada oyuna dahil olduktan 2 dakika sonra golü buldu ve skoru 2-0 olarak tayin etti.

Maçın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-0 Juventus üstünlüğü ile sonuçlandı.

Torino ekibi puanını 6'ya çekerken Parma ise 0 puanda kaldı.

Luciano Spalletti'nin öğrencileri ligin sonraki haftasında Milan'ı konuk edecek. Parma ise Monza'yı ağırlayacak.

ZEKİ ÇELİK 90 DAKİKA

Milli oyuncularımızdan Zeki Çelik ilk 11'de yer alırken 90 dakika sahada kaldı. Kenan Yıldız ise karşılaşmada yer almadı.

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