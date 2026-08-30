29 Ağustos
Galatasaray-Göztepe
3-2
29 Ağustos
Konyaspor-Kocaelispor
1-2
29 Ağustos
Gaziantep FK-Rizespor
1-2
29 Ağustos
Kayserispor-Bursaspor
1-2
29 Ağustos
İstanbulspor-Karagümrük
1-1
29 Ağustos
Batman Petrolspor-Sivasspor
2-1
29 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Vanspor FK
1-1
29 Ağustos
Elversberg-Leverkusen
3-2
29 Ağustos
FC Köln-Hoffenheim
3-2
29 Ağustos
Mainz 05-Paderborn
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29 Ağustos
RB Leipzig-Mönchengladbach
3-0
29 Ağustos
Union Berlin-E. Frankfurt
3-3
29 Ağustos
B. Dortmund-Hamburger SV
2-0
29 Ağustos
Liverpool-N. Forest
2-2
29 Ağustos
Bournemouth-Everton
1-1
29 Ağustos
Coventry City-Hull City
0-1
29 Ağustos
Tottenham-Newcastle
0-2
29 Ağustos
Levante-Real Betis
5-2
29 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-1
29 Ağustos
Sevilla-Atletico Madrid
1-3
29 Ağustos
Fiorentina-Frosinone
0-3
29 Ağustos
Monza-Udinese
2-3
29 Ağustos
Sassuolo-Torino
2-1
29 Ağustos
Juventus-Parma
2-0
29 Ağustos
Strasbourg-Lens
2-1
29 Ağustos
Auxerre-Angers
1-3
29 Ağustos
Brest-Toulouse
2-2
29 Ağustos
Lorient-Troyes
1-2
29 Ağustos
Lyon-Le Havre
1-1

Uğurcan Çakır'dan durumu için açıklama

Galatasaray'da ağrı hissettiği için Göztepe maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, maçın ardından durumunun iyi olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 00:01 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 00:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır'dan durumu için açıklama
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Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli file bekçisi, Göztepe maçı öncesi ısınmada ağrı hissettiği gerekçesiyle maçta forma giyemedi.

Uğurcan Çakır, Göztepe maçının ardından durumuyla ilgili gelen sorulara cevap verdi.

Başarılı file bekçisi, maçın ardından durumuyla ilgili, "İyiyim çok şükür." dedi. 

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından gelen "Uğurcan sakatlandı, Abdülkerim sakatlanıp çıktı. Durumları nedir?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı:

"Uğurcan sahaya çıkarken sürpriz oldu, ağrısı oldu. Jankat'la hemen onu değiştirdik. Kulübeye aldık. Devamında ağrısının azalacağını düşündük. Önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. 1-2 güne kadar iyileşecektir. Abdülkerim'in bileğinde sakatlık oldu, hafif sekti. Önemli bir şeyi olacağını düşünmüyorum. 2-3 güne antrenmana döner."



Galatasaray




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