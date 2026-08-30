Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli file bekçisi, Göztepe maçı öncesi ısınmada ağrı hissettiği gerekçesiyle maçta forma giyemedi.
Uğurcan Çakır, Göztepe maçının ardından durumuyla ilgili gelen sorulara cevap verdi.
Başarılı file bekçisi, maçın ardından durumuyla ilgili, "İyiyim çok şükür." dedi.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından gelen "Uğurcan sakatlandı, Abdülkerim sakatlanıp çıktı. Durumları nedir?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı:
"Uğurcan sahaya çıkarken sürpriz oldu, ağrısı oldu. Jankat'la hemen onu değiştirdik. Kulübeye aldık. Devamında ağrısının azalacağını düşündük. Önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. 1-2 güne kadar iyileşecektir. Abdülkerim'in bileğinde sakatlık oldu, hafif sekti. Önemli bir şeyi olacağını düşünmüyorum. 2-3 güne antrenmana döner."
Uğurcan Çakır, Göztepe maçının ardından durumuyla ilgili gelen sorulara cevap verdi.
Başarılı file bekçisi, maçın ardından durumuyla ilgili, "İyiyim çok şükür." dedi.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından gelen "Uğurcan sakatlandı, Abdülkerim sakatlanıp çıktı. Durumları nedir?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı:
"Uğurcan sahaya çıkarken sürpriz oldu, ağrısı oldu. Jankat'la hemen onu değiştirdik. Kulübeye aldık. Devamında ağrısının azalacağını düşündük. Önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. 1-2 güne kadar iyileşecektir. Abdülkerim'in bileğinde sakatlık oldu, hafif sekti. Önemli bir şeyi olacağını düşünmüyorum. 2-3 güne antrenmana döner."
Uğurcan Çakır: "İyiyim çok şükür." pic.twitter.com/fPpVue20U1
— Sporx (@sporx) August 29, 2026