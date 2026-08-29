Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çaykur Rizespor 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Emrecan Bulut ve 35. dakikada Ali Sowe attı. Emrecan Bulut, ikinci golde de asisti yaparak maça damgasını vurdu.
Gaziantep'in tek golü 90+1. dakikada Zakaria Ariss'in kendi kalesine vuruşuyla geldi.
ÇAYKUR RİZESPOR'DAN İLK
Rizespor, bu galibiyetle birlikte tarihinde ilk kez ilk iki Süper Lig deplasmanından galibiyetle ayrıldı.
GAZİANTEP'E KARŞI SERİ
Gaziantep'e karşı son 4 maçının 3'ünü kazanan Rizespor, ligde puanını 6'ya çıkardı.
Sahasındaki ilk iki maçta kazanamayan Gaziantep FK ise 4 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA...
Çaykur Rizespor, gelecek hafta Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise Göztepe deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında Mithat Pala'nın ceza sahasına ortasında, arka direkte bulunan Emrecan Bulut'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
19. dakikada ceza yayı solundan serbest vuruş kullanan Maxim'in şutunda, kaleci Fofana meşin yuvarlağı çift yumrukla uzaklaştırdı.
35. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor'un sol kanattan gelişen atağında Emrecan Bulut'un yaptığı ortada, ceza sahasında Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
63. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağında topu önünde bulan Meleke'nin ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
74. dakikada konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında savunma arkasına atılan uzun pasla topu önünde bulan Mihaila'nin rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Tobiasz gole izin vermedi.
86. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Enver Kulasin'in yerden sert vuruşunda, top kalecide kaldı.
90. dakikada Gaziantep FK, farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan korner sonrası ceza sahasında Sagnan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, takım arkadaşı Ariss'e çarparak kaleye gitti: 1-2
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Abena, Stefan (Dk. 65 Kerim Çalhanoğlu), Gidado, Meleke, Sorescu, Hansen (Dk. 65 Enver Kulasin), Kozlowski, Fuat Bavuk (Dk. 39 Serdar Dursun), Maxim
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Ariss, Sagnan, Olawoyin (Dk. 84 Varesanovic), Taylan Antalyalı (Dk. 84 Diakite), Emrecan Bulut (Dk. 65 Mihaila), Laçi, Ahmed Kutucu (Dk. 89 Tayyip Talha Sanuç), Sowe (Dk. 90 Doicaru)
Goller: Dk. 12 Emrecan Bulut, Dk. 35 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 90 Ariss (Kendi kalesine) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 72 Enver Kulasin (Gaziantep FK) Dk. 61 Mocsi, Dk. 90 Varesanovic (Çaykur Rizespor)
Gaziantep'in tek golü 90+1. dakikada Zakaria Ariss'in kendi kalesine vuruşuyla geldi.
ÇAYKUR RİZESPOR'DAN İLK
Rizespor, bu galibiyetle birlikte tarihinde ilk kez ilk iki Süper Lig deplasmanından galibiyetle ayrıldı.
GAZİANTEP'E KARŞI SERİ
Gaziantep'e karşı son 4 maçının 3'ünü kazanan Rizespor, ligde puanını 6'ya çıkardı.
Sahasındaki ilk iki maçta kazanamayan Gaziantep FK ise 4 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA...
Çaykur Rizespor, gelecek hafta Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise Göztepe deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında Mithat Pala'nın ceza sahasına ortasında, arka direkte bulunan Emrecan Bulut'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
19. dakikada ceza yayı solundan serbest vuruş kullanan Maxim'in şutunda, kaleci Fofana meşin yuvarlağı çift yumrukla uzaklaştırdı.
35. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor'un sol kanattan gelişen atağında Emrecan Bulut'un yaptığı ortada, ceza sahasında Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
63. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağında topu önünde bulan Meleke'nin ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
74. dakikada konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında savunma arkasına atılan uzun pasla topu önünde bulan Mihaila'nin rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Tobiasz gole izin vermedi.
86. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Enver Kulasin'in yerden sert vuruşunda, top kalecide kaldı.
90. dakikada Gaziantep FK, farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan korner sonrası ceza sahasında Sagnan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, takım arkadaşı Ariss'e çarparak kaleye gitti: 1-2
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Abena, Stefan (Dk. 65 Kerim Çalhanoğlu), Gidado, Meleke, Sorescu, Hansen (Dk. 65 Enver Kulasin), Kozlowski, Fuat Bavuk (Dk. 39 Serdar Dursun), Maxim
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Ariss, Sagnan, Olawoyin (Dk. 84 Varesanovic), Taylan Antalyalı (Dk. 84 Diakite), Emrecan Bulut (Dk. 65 Mihaila), Laçi, Ahmed Kutucu (Dk. 89 Tayyip Talha Sanuç), Sowe (Dk. 90 Doicaru)
Goller: Dk. 12 Emrecan Bulut, Dk. 35 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 90 Ariss (Kendi kalesine) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 72 Enver Kulasin (Gaziantep FK) Dk. 61 Mocsi, Dk. 90 Varesanovic (Çaykur Rizespor)