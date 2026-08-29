29 Ağustos
Galatasaray-Göztepe
3-2
29 Ağustos
Konyaspor-Kocaelispor
1-2
29 Ağustos
Gaziantep FK-Rizespor
1-2
29 Ağustos
Kayserispor-Bursaspor
1-2
29 Ağustos
İstanbulspor-Karagümrük
1-1
29 Ağustos
Batman Petrolspor-Sivasspor
2-1
29 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Vanspor FK
1-1
29 Ağustos
Elversberg-Leverkusen
3-2
29 Ağustos
FC Köln-Hoffenheim
3-2
29 Ağustos
Mainz 05-Paderborn
0-0
29 Ağustos
RB Leipzig-Mönchengladbach
3-0
29 Ağustos
Union Berlin-E. Frankfurt
3-3
29 Ağustos
B. Dortmund-Hamburger SV
2-0
29 Ağustos
Liverpool-N. Forest
2-2
29 Ağustos
Bournemouth-Everton
1-1
29 Ağustos
Coventry City-Hull City
0-1
29 Ağustos
Tottenham-Newcastle
0-2
29 Ağustos
Levante-Real Betis
5-2
29 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-1
29 Ağustos
Sevilla-Atletico Madrid
1-3
29 Ağustos
Fiorentina-Frosinone
0-3
29 Ağustos
Monza-Udinese
2-3
29 Ağustos
Sassuolo-Torino
2-1
29 Ağustos
Juventus-Parma
2-0
29 Ağustos
Strasbourg-Lens
2-1
29 Ağustos
Auxerre-Angers
1-3
29 Ağustos
Brest-Toulouse
2-2
29 Ağustos
Lorient-Troyes
1-2
29 Ağustos
Lyon-Le Havre
1-1

Galatasaray'ın her şeyi Osimhen!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Göztepe ile oynanan maça damga vurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 23:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın her şeyi Osimhen!
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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Göztepe maçında takım için önemini bir kez daha ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nijeryalı yıldız, Göztepe maçında 1 asist yaptı ve kendisinin kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi.

Osimhen'in maçın son anlarında Göztepe hücumunda topu kale önünden çıkarması da karşılaşmanın öne çıkan anlarından biri oldu.

Osimhen, Göztepe maçında attığı golle birlikte Süper Lig'de 3 haftada 5 gole ulaştı.





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