Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Göztepe maçında takım için önemini bir kez daha ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nijeryalı yıldız, Göztepe maçında 1 asist yaptı ve kendisinin kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi.
Osimhen'in maçın son anlarında Göztepe hücumunda topu kale önünden çıkarması da karşılaşmanın öne çıkan anlarından biri oldu.
Osimhen, Göztepe maçında attığı golle birlikte Süper Lig'de 3 haftada 5 gole ulaştı.
Osimhen'in maçın son anlarında Göztepe hücumunda topu kale önünden çıkarması da karşılaşmanın öne çıkan anlarından biri oldu.
Osimhen, Göztepe maçında attığı golle birlikte Süper Lig'de 3 haftada 5 gole ulaştı.