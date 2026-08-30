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Jankat Yılmaz: "3 puan önemliydi"

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan kaleci Jankat Yılmaz, ilk resmi maçında kendisine destek olan takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etti.

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calendar 30 Ağustos 2026 00:35
Fotoğraf: AA
Jankat Yılmaz: '3 puan önemliydi'
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Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın genç kalecisi Jankat Yılmaz açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK RESMİ MAÇINDA KALEYE GEÇTİ

Uğurcan Çakır'ın yaşadığı sakatlık sonrası oyuna dahil olan Jankat Yılmaz, ilk resmi maçında görev yaptı. Genç kaleci, karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarının kendisine verdiği destekten bahsetti.

Jankat Yılmaz, "İyi bir rakip vardı karşımızda. Uzun toplarla oynadılar. Maçın başında alışamadığımız için adaptasyon süreci oldu. Toparlanınca daha rahat bir oyun oynadık. İkinci topları da aldık. İlk resmi maçımda arkadaşlarım beni motive etti, onurlandırdılar. Elimden geleni vermeye çalıştım. Taraftarımıza, takımımıza teşekkür ederim. 3 puan önemliydi." dedi.

"BUGÜN BİR ŞANS DOĞDU"

Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sonrası kaleye geçmesiyle ilgili de konuşan genç file bekçisi, kendisini her zaman hazır tutması gerektiğini söyledi.

Jankat, "Ben kendimi hazır tutmalıyım. Bugün bir şans doğdu. Bu şekilde olmasını istemezdim. Uğurcan abi sakatlık hissetti. Takımımız dediğim gibi bana çok yardımcı oldu. Elimden geleni yaptım. Hatalarımıza bakacağız, ders çıkaracağız." ifadelerini kullandı.



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