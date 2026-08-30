Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Galatasaray, RAMS Park'taki maçı 3-2'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Göztepe, 16. dakikada Novatus Miroshi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, Davinson Sanchez'in 33. dakikada Davinson Sanchez ile attığı golle devreye 1-1 gitti.
Galatasaray, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle durumu 3-1 yaptı.
Göztepe'de Juan, 65. dakikada maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.
OSIMHEN 5 GOLE ULAŞTI
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Süper Lig'de 3 hafta sonunda 5 gole ulaştı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 7 puana ulaştı ve Süper Lig'de averajla liderliğe yükseldi. Göztepe, 3 hafta sonunda 1 puanda kaldı.
Galatasaray, ligin gelecek haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek. Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
GALATASARAY'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Erzurumspor FK mücadelesinin ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti.
Süper Lig'de ilk 2 haftayı birer galibiyet ve beraberlikle kapatarak 4 puan toplayan son şampiyon Galatasaray, RAMS Park'ta İzmirli renktaşı Göztepe'yi konuk etti.
Ev sahibi takım, mücadeleye Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Uğurcan Çakır, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Arda Ünyay, Wilfried Singo yer aldı.
Müsabaka öncesinde açıklanan ilk 11'de yer alan kaleci Uğurcan Çakır, ısınma sırasında ağrı hissettiği için yedeğe çekildi. Tecrübeli file bekçisinin yerine son anda Jankat Yılmaz kaleye geçti.
ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Mücadele öncesinde sahaya çıkan 3 kadın sanatçı, kemanla önce Galatasaray marşları, ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle milli duygulara hitap eden en önemli marşlar çaldı.
Bu sırada stattaki skor tabelasında ve LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazısı yer aldı.
Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, 30 Ağustos için RAMS Park'taki her koltuğa bir Türk bayrağı bıraktı. Taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak bayram coşkusu yaşadı.
Ayrıca iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi, ısınmak için sahaya çıktıklarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tişörtler giydi.
Galatasaray taraftararı, maç öncesi seremoni sırasında, "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir." "Zafer bizim gurur bizim, bu vatan hepimizin" ve "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı pankartlar açtı.
GÖZTEPE'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligin 2. haftasında sahalarında 1-0 kaybettikleri Gençlerbirliği mücadelesinin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Bulgar teknik adam, takımını Galatasaray deplasmanına Luka Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele, Ege Yıldırım, Richard Akonnor, Rhaldney Gomes, Novatus Miroshi, Efkan Bekiroğlu, Andre Henrique, Janderson Costa 11'i ile çıkardı.
İzmir'in sarı-kırmızılı ekibinde Arda Özçimen, Mehmet Şamil Öztürk, Alex Matos, Juan da Silva, Bekir Turaç Böke, Ogün Bayrak, Sinclair Armstrong görev bekledi.
Stoilov, Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Sinclair, Ogün ve Matos'u yedeğe çekerken, sakatlığı bulunan Allan Godoi'yi ise kadroya almadı.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Rhaldney, Akonnor, Ege Yıldırım ve Janderson'u ilk 11'de oynattı.
21 KİŞİLİK KADROYU DOLDURAMADILAR
İzmir temsilcisi, Galatasaray karşısında yedek kulübesinde 7 oyuncu bulundurdu.
Göztepe, İstanbul'daki müsabakada sakatlıkları bulunan Gökdeniz Bayrakdar, Alexis Antunes, Allan Godoi ve Noah Sonko Sundberg'den yararlanamadı. Teknik direktör Stoilov, 10 kişilik yedek oyuncu listesine 7 futbolcu yazmak zorunda kaldı.
GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ
Göztepe, Galatasaray'a karşı ilk bölümde etkili oldu. Jankat Yılmaz'ın koruduğu kaleye etkili toplarla giden İzmir ekibi, golü de 16. dakikada buldu. Bu dakikada sağdan kullanılan kornerde Andre Henrique ön direkte topu arkaya aşırdı. Novatus Miroshi, arka direğe gelen topu ağlara gönderdi. Göztepe, bu golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
GALATASARAY'DAN BERABERLİK GOLÜ
Galatasaray, Göztepe karşısında 33. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle 1-1'i buldu.
Bu dakikada kaleyi cepheden gören serbest vuruşta topun başına Roland Sallai geçti. Macar futbolcunun vuruşu önce savunmadan sekti ve ardından Davinson Sanchez'e de çarparak ağlara gitti.
DEVREDE EŞİTLİK
Galatasaray ile Göztepe arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
BATRAKOV OYUNA DAHİL OLDU
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarının başında oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Aleksey Batrakov, ikinci yarının başında Abdülkerim Bardakcı yerine oyuna dahil oldu.
Galatasaray'da bu değişiklik sonrası Mario Lemina, stopere geçti.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, 55. dakikada Gabriel Sara'nın golüyle Göztepe karşısında 2-1 öne geçti.
Bu dakikada rakip ceza yayında kaleye sırtı dönük topla buluşan Osimhen, topukla Gabriel Sara'yı buldu. Brezilyalı futbolcu, ceza sahasından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
OSIMHEN SAHNE ALDI
Galatasaray'da Victor Osimhen, 60. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı ve Galatasaray penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Galatasaray'da topun başına Victor Osimhen geçti. Nijeryalı futbolcu, 63. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve Galatasaray, Göztepe karşısında durumu 3-1'e getirdi.
GÖZTEPE'DEN HEMEN CEVAP
Göztepe'de oyuna sonradan dahil olan Juan, Victor Osimhen'in golüne hemen cevap verdi. Juan, sağdan gelen ve arka direğe açılan ortada topu ağlara gönderdi. Göztepe, 65. dakikada durumu 3-2'ye getirdi.
OSIMHEN'İN GOLÜ İPTAL OLDU!
Galatasaray'da Victor Osimhen, 67. dakikada ceza sahasına gelen ortada bu kez kafayla topu ağlara gönderdi. Osimhen'in bu golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
GALATASARAY KAZANDI
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-2 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Sara'nın ceza yayı sol çaprazından vuruşunda, top az farkla uzak direğin dibinden auta gitti.
13. dakikada Bokele'nin sol taraftan ortasında penaltı noktası civarındaki Henrique'nin kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kurtardı.
16. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Henrique, meşin yuvarlağı arka direğe doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Miroshi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu.
31. dakikada Sallai'nin sağ taraftan ortasında, Göztepe savunmasından dönen topla ceza yayında buluşan Sara'nın şutunda meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta gitti.
33. dakikada Galatasaray, beraberliği sağladı. Sallai'nin ceza yayı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, Torreira'nın kafayla içeriye çevirdiği top altıpas içindeki Sanchez'e çarparak ağlarla buluştu: 1-1
45. dakikada Sallai'nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Jakobs'un sol taraftan ortasında Göztepe savunmasından dönen topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Yunus Akgün'ün vole vuruşunda, kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı kurtardı.
50. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
51. dakikada Yunus Akgün'ün sağ taraftan açtığı ortada arka direkte bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu tekrar önünde bulan Osimhen'in şutunda Gürcü file bekçisi meşin yuvarlağı bu sefer kornere gönderdi.
55. dakikada Galatasaray 2-1 öne geçti. Osimhen'in topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gugeshashvili'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.
63. dakikada İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın sol taraftan açtığı ortada kaleci Gugeshashvili'nin sektirdiği topu altıpas içindeki Batrakov, Jakobs'a aktardı. Senegalli oyuncunun pasında Göztepe savunmasından seken topla sağ çaprazda buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunu kaleci Gugeshashvili çeldi ancak bu sırada Akonnor'un müdahalesi sırasında Osimhen yerde kaldı. VAR incelemesi sonrası hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1
65. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Arda Okan Kurtulan'ın sol taraftan kullandığı uzun taçta ön direkte bulunan Henrique'nin kafayla arkaya gönderdiği topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı filelerle yolladı: 3-2
67. dakikada Galatasaray'ın golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sallai'nin sağ kanattan açtığı ortada arka direkte bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak VAR incelemesi sonrası Nijeryalı santrforun ofsaytta olduğu belirlendi.
90+4. dakikada Singo'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı çeldi.
Galatasaray, maçtan 3-2 galip ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara
Galatasaray: Jankat Yılmaz, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Batrakov), Jakobs, Lemina, Torreira (Dk. 90+1 Ugochukwu), Yunus Akgün (Dk. 81 Eren Elmalı), Sara (Dk. 73 Singo), Barış Alper Yılmaz (Dk. 73 Sane), Osimhen
Göztepe: Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Bokele, Ege Yıldırım, Akonnor (Dk. 65 Ogün Bayrak), Rhaldney (Dk. 90 Matos), Miroshi, Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 Armstrong), Henrique (Dk. 79 Bekir Turaç Böke), Janderson (Dk. 65 Juan)
Goller: Dk. 16 Miroshi, Dk. 65 Juan (Göztepe), Dk. 33 Sanchez, Dk. 55 Sara, Dk. 63 Osimhen (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 36 Henrique, Dk. 62 Akonnor (Göztepe), Dk. 70 Barış Alper Yılmaz, Dk. 90+4 Eren Elmalı (Galatasaray)
Galatasaray, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle durumu 3-1 yaptı.
Göztepe'de Juan, 65. dakikada maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.
OSIMHEN 5 GOLE ULAŞTI
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Süper Lig'de 3 hafta sonunda 5 gole ulaştı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 7 puana ulaştı ve Süper Lig'de averajla liderliğe yükseldi. Göztepe, 3 hafta sonunda 1 puanda kaldı.
Galatasaray, ligin gelecek haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek. Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
GALATASARAY'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Erzurumspor FK mücadelesinin ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti.
Süper Lig'de ilk 2 haftayı birer galibiyet ve beraberlikle kapatarak 4 puan toplayan son şampiyon Galatasaray, RAMS Park'ta İzmirli renktaşı Göztepe'yi konuk etti.
Ev sahibi takım, mücadeleye Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Uğurcan Çakır, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Arda Ünyay, Wilfried Singo yer aldı.
Müsabaka öncesinde açıklanan ilk 11'de yer alan kaleci Uğurcan Çakır, ısınma sırasında ağrı hissettiği için yedeğe çekildi. Tecrübeli file bekçisinin yerine son anda Jankat Yılmaz kaleye geçti.
ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Mücadele öncesinde sahaya çıkan 3 kadın sanatçı, kemanla önce Galatasaray marşları, ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle milli duygulara hitap eden en önemli marşlar çaldı.
Bu sırada stattaki skor tabelasında ve LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazısı yer aldı.
Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, 30 Ağustos için RAMS Park'taki her koltuğa bir Türk bayrağı bıraktı. Taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak bayram coşkusu yaşadı.
Ayrıca iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi, ısınmak için sahaya çıktıklarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tişörtler giydi.
Galatasaray taraftararı, maç öncesi seremoni sırasında, "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir." "Zafer bizim gurur bizim, bu vatan hepimizin" ve "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı pankartlar açtı.
GÖZTEPE'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligin 2. haftasında sahalarında 1-0 kaybettikleri Gençlerbirliği mücadelesinin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Bulgar teknik adam, takımını Galatasaray deplasmanına Luka Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele, Ege Yıldırım, Richard Akonnor, Rhaldney Gomes, Novatus Miroshi, Efkan Bekiroğlu, Andre Henrique, Janderson Costa 11'i ile çıkardı.
İzmir'in sarı-kırmızılı ekibinde Arda Özçimen, Mehmet Şamil Öztürk, Alex Matos, Juan da Silva, Bekir Turaç Böke, Ogün Bayrak, Sinclair Armstrong görev bekledi.
Stoilov, Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Sinclair, Ogün ve Matos'u yedeğe çekerken, sakatlığı bulunan Allan Godoi'yi ise kadroya almadı.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Rhaldney, Akonnor, Ege Yıldırım ve Janderson'u ilk 11'de oynattı.
21 KİŞİLİK KADROYU DOLDURAMADILAR
İzmir temsilcisi, Galatasaray karşısında yedek kulübesinde 7 oyuncu bulundurdu.
Göztepe, İstanbul'daki müsabakada sakatlıkları bulunan Gökdeniz Bayrakdar, Alexis Antunes, Allan Godoi ve Noah Sonko Sundberg'den yararlanamadı. Teknik direktör Stoilov, 10 kişilik yedek oyuncu listesine 7 futbolcu yazmak zorunda kaldı.
GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ
Göztepe, Galatasaray'a karşı ilk bölümde etkili oldu. Jankat Yılmaz'ın koruduğu kaleye etkili toplarla giden İzmir ekibi, golü de 16. dakikada buldu. Bu dakikada sağdan kullanılan kornerde Andre Henrique ön direkte topu arkaya aşırdı. Novatus Miroshi, arka direğe gelen topu ağlara gönderdi. Göztepe, bu golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
GALATASARAY'DAN BERABERLİK GOLÜ
Galatasaray, Göztepe karşısında 33. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle 1-1'i buldu.
Bu dakikada kaleyi cepheden gören serbest vuruşta topun başına Roland Sallai geçti. Macar futbolcunun vuruşu önce savunmadan sekti ve ardından Davinson Sanchez'e de çarparak ağlara gitti.
DEVREDE EŞİTLİK
Galatasaray ile Göztepe arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
BATRAKOV OYUNA DAHİL OLDU
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarının başında oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Aleksey Batrakov, ikinci yarının başında Abdülkerim Bardakcı yerine oyuna dahil oldu.
Galatasaray'da bu değişiklik sonrası Mario Lemina, stopere geçti.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, 55. dakikada Gabriel Sara'nın golüyle Göztepe karşısında 2-1 öne geçti.
Bu dakikada rakip ceza yayında kaleye sırtı dönük topla buluşan Osimhen, topukla Gabriel Sara'yı buldu. Brezilyalı futbolcu, ceza sahasından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
OSIMHEN SAHNE ALDI
Galatasaray'da Victor Osimhen, 60. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı ve Galatasaray penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Galatasaray'da topun başına Victor Osimhen geçti. Nijeryalı futbolcu, 63. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve Galatasaray, Göztepe karşısında durumu 3-1'e getirdi.
GÖZTEPE'DEN HEMEN CEVAP
Göztepe'de oyuna sonradan dahil olan Juan, Victor Osimhen'in golüne hemen cevap verdi. Juan, sağdan gelen ve arka direğe açılan ortada topu ağlara gönderdi. Göztepe, 65. dakikada durumu 3-2'ye getirdi.
OSIMHEN'İN GOLÜ İPTAL OLDU!
Galatasaray'da Victor Osimhen, 67. dakikada ceza sahasına gelen ortada bu kez kafayla topu ağlara gönderdi. Osimhen'in bu golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
GALATASARAY KAZANDI
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-2 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Sara'nın ceza yayı sol çaprazından vuruşunda, top az farkla uzak direğin dibinden auta gitti.
13. dakikada Bokele'nin sol taraftan ortasında penaltı noktası civarındaki Henrique'nin kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kurtardı.
16. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Henrique, meşin yuvarlağı arka direğe doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Miroshi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu.
31. dakikada Sallai'nin sağ taraftan ortasında, Göztepe savunmasından dönen topla ceza yayında buluşan Sara'nın şutunda meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta gitti.
33. dakikada Galatasaray, beraberliği sağladı. Sallai'nin ceza yayı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, Torreira'nın kafayla içeriye çevirdiği top altıpas içindeki Sanchez'e çarparak ağlarla buluştu: 1-1
45. dakikada Sallai'nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Jakobs'un sol taraftan ortasında Göztepe savunmasından dönen topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Yunus Akgün'ün vole vuruşunda, kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı kurtardı.
50. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
51. dakikada Yunus Akgün'ün sağ taraftan açtığı ortada arka direkte bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu tekrar önünde bulan Osimhen'in şutunda Gürcü file bekçisi meşin yuvarlağı bu sefer kornere gönderdi.
55. dakikada Galatasaray 2-1 öne geçti. Osimhen'in topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gugeshashvili'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.
63. dakikada İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın sol taraftan açtığı ortada kaleci Gugeshashvili'nin sektirdiği topu altıpas içindeki Batrakov, Jakobs'a aktardı. Senegalli oyuncunun pasında Göztepe savunmasından seken topla sağ çaprazda buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunu kaleci Gugeshashvili çeldi ancak bu sırada Akonnor'un müdahalesi sırasında Osimhen yerde kaldı. VAR incelemesi sonrası hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1
65. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Arda Okan Kurtulan'ın sol taraftan kullandığı uzun taçta ön direkte bulunan Henrique'nin kafayla arkaya gönderdiği topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı filelerle yolladı: 3-2
67. dakikada Galatasaray'ın golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sallai'nin sağ kanattan açtığı ortada arka direkte bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak VAR incelemesi sonrası Nijeryalı santrforun ofsaytta olduğu belirlendi.
90+4. dakikada Singo'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı çeldi.
Galatasaray, maçtan 3-2 galip ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara
Galatasaray: Jankat Yılmaz, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Batrakov), Jakobs, Lemina, Torreira (Dk. 90+1 Ugochukwu), Yunus Akgün (Dk. 81 Eren Elmalı), Sara (Dk. 73 Singo), Barış Alper Yılmaz (Dk. 73 Sane), Osimhen
Göztepe: Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Bokele, Ege Yıldırım, Akonnor (Dk. 65 Ogün Bayrak), Rhaldney (Dk. 90 Matos), Miroshi, Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 Armstrong), Henrique (Dk. 79 Bekir Turaç Böke), Janderson (Dk. 65 Juan)
Goller: Dk. 16 Miroshi, Dk. 65 Juan (Göztepe), Dk. 33 Sanchez, Dk. 55 Sara, Dk. 63 Osimhen (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 36 Henrique, Dk. 62 Akonnor (Göztepe), Dk. 70 Barış Alper Yılmaz, Dk. 90+4 Eren Elmalı (Galatasaray)