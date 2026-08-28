28 Ağustos
Gençlerbirliği-Erzurumspor
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28 Ağustos
Keçiörengücü-Ümraniye
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Pendikspor-Bandırmaspor
1-1
28 Ağustos
Antalyaspor-Sarıyer
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28 Ağustos
Muğlaspor-Boluspor
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28 Ağustos
Bayern Munih-VfB Stuttgart
1-047'
28 Ağustos
C.Palace-M.City
0-136'
28 Ağustos
Racing Santander-Elche
3-2
28 Ağustos
Alaves-Villarreal
0-07'
28 Ağustos
AC Milan-Venezia
0-045'
28 Ağustos
Lille-PSG
1-037'
28 Ağustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-377'
28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
0-118'

Talisca'dan transfer haberi sonrası olay açıklama!

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Al-Jazira haberleri sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 18:28 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 21:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Talisca'dan transfer haberi sonrası olay açıklama!
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Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yollar ayrılıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertiler, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için BAE'den Al-Jazira ile anlaşma sağladı.

ÇARPICI PAYLAŞIM

Talisca, bu haber sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Brezilyalı yıldız, "İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe forması altında toplamda 75 maçta süre bulan Talisca, 44 gol attı ve 7 asist yaptı.





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