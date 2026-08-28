Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yollar ayrılıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertiler, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için BAE'den Al-Jazira ile anlaşma sağladı.
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Talisca, bu haber sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Brezilyalı yıldız, "İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir." açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe forması altında toplamda 75 maçta süre bulan Talisca, 44 gol attı ve 7 asist yaptı.
ÇARPICI PAYLAŞIM
Talisca, bu haber sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Brezilyalı yıldız, "İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir." açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe forması altında toplamda 75 maçta süre bulan Talisca, 44 gol attı ve 7 asist yaptı.