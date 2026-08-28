28 Ağustos
Gençlerbirliği-Erzurumspor
21:30
28 Ağustos
Keçiörengücü-Ümraniye
19:00
28 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
19:00
28 Ağustos
Antalyaspor-Sarıyer
21:30
28 Ağustos
Muğlaspor-Boluspor
21:30
28 Ağustos
Bayern Munih-VfB Stuttgart
21:30
28 Ağustos
C.Palace-M.City
22:00
28 Ağustos
Racing Santander-Elche
20:00
28 Ağustos
Alaves-Villarreal
22:30
28 Ağustos
AC Milan-Venezia
21:45
28 Ağustos
Lille-PSG
21:45
28 Ağustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
21:00
28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
22:15

Leverkusen'den Beşiktaş yorumu: "Kolay maç olmayacak"

Bayer Leverkusen Yönetim Kurulu Başkanı Fernando Carro, Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Beşiktaş eşleşmesini değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 15:34
Fotoğraf: X.com
Leverkusen'den Beşiktaş yorumu: 'Kolay maç olmayacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bayer Leverkusen Yönetim Kurulu Başkanı Fernando Carro, Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Beşiktaş eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Carro, siyah-beyazlıların güçlü bir rakip olduğunu vurgularken Avrupa'da iyi bir sezon beklediklerini ifade etti.



"BEŞİKTAŞ ZOR BİR RAKİP"

Fernando Carro, "Beşiktaş zor bir rakip. Kendi liglerinde başarılı takımlarla eşleştik, Beşiktaş da bunlardan biri. Avrupa'da da iyi bir sezon olacak." dedi.

"TÜRK TARAFTARLA DOLU STADYUMDA OYNAYACAĞIZ"

Carro, Almanya'da oynanacak karşılaşmanın atmosferine de değinerek, "Almanya'da Beşiktaş maçını Türk taraftarla birlikte dolu stadyumda oynayacağız. Herkesi o maça bekliyoruz. Kolay bir maç olmayacak." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.