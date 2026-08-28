Bayer Leverkusen Yönetim Kurulu Başkanı Fernando Carro, Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Beşiktaş eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Carro, siyah-beyazlıların güçlü bir rakip olduğunu vurgularken Avrupa'da iyi bir sezon beklediklerini ifade etti.
"BEŞİKTAŞ ZOR BİR RAKİP"
Fernando Carro, "Beşiktaş zor bir rakip. Kendi liglerinde başarılı takımlarla eşleştik, Beşiktaş da bunlardan biri. Avrupa'da da iyi bir sezon olacak." dedi.
"TÜRK TARAFTARLA DOLU STADYUMDA OYNAYACAĞIZ"
Carro, Almanya'da oynanacak karşılaşmanın atmosferine de değinerek, "Almanya'da Beşiktaş maçını Türk taraftarla birlikte dolu stadyumda oynayacağız. Herkesi o maça bekliyoruz. Kolay bir maç olmayacak." ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ ZOR BİR RAKİP"
Fernando Carro, "Beşiktaş zor bir rakip. Kendi liglerinde başarılı takımlarla eşleştik, Beşiktaş da bunlardan biri. Avrupa'da da iyi bir sezon olacak." dedi.
"TÜRK TARAFTARLA DOLU STADYUMDA OYNAYACAĞIZ"
Carro, Almanya'da oynanacak karşılaşmanın atmosferine de değinerek, "Almanya'da Beşiktaş maçını Türk taraftarla birlikte dolu stadyumda oynayacağız. Herkesi o maça bekliyoruz. Kolay bir maç olmayacak." ifadelerini kullandı.