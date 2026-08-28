Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin istifa kararı yönetim tarafından kabul edilmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili kulüp, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenilmesinin ardından görevinden istifa ettiğini açıklayan Tekke'nin takımın başındaki görevine devam edeceğini duyurdu.
İSTİFA KARARI KABUL EDİLMEDİ
Trabzonspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Fatih Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir." denildi.
AMEDSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK
Kulüp açıklamasında ayrıca, "Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Tekke, daha sonra Groupama Stadı'ndan takım otobüsüyle ayrılmıştı.
İSTİFA KARARI KABUL EDİLMEDİ
Trabzonspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Fatih Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir." denildi.
AMEDSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK
Kulüp açıklamasında ayrıca, "Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Tekke, daha sonra Groupama Stadı'ndan takım otobüsüyle ayrılmıştı.