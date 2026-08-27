UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, Kauno Zalgris deplasmanına konuk oldu. Beşiktaş, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Kauno Zalgris'in golünü 64. dakikada Renan Oliveira attı.
Kauno Zalgris'e karşı sahasındaki ilk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş, 1-0'lık mağlubiyete rağmen ilk maçtaki avantajıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri cuma günü çekilecek kurayla belli olacak.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris'le deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Alanyaspor'la oynanan maçın kadrosundan 7 değişiklik yaparak müsabakaya çıktı.
Alanyaspor maçında görev verdiği oyunculardan sadece Alexander Nübel, Emirhan Topçu, Salih Özcan ve Vaclav Cerny'ye Kauno Zalgiris karşısında forma veren İtalyan teknik adam; Taylan Bulut, Emanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh'u kulübeye çekti.
Italiano bu isimlerin yerine Amir Murillo, Tiago Djalo, Kassoum Ouattara, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, İlhan Fakılı ve Dusan Vlahovic'e görev verdi.
Siyah-beyazlı takımın kaptanı ise Kartal Kayra Yılmaz oldu.
VLAHOVIC İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız isimlerinden Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Teknik direktör Italiano tarafından ilk kez 11'de görevlendirilen Sırp oyuncu, Hradec Kralove ve Alanyaspor maçlarının son yarım saatlik bölümünde oyuna girdi.
Vlahovic, sonradan görev aldığı iki maçta da henüz gol sevinci yaşayamadı.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Litvanyalı futbolseverler rövanş maçına ilgi göstermedi.
15 bin kişilik Dariaus ir Gireno Stadı'nın büyük bölümü boş kalırken, Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün az bir kısmını doldurdu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada Murillo'nun kısa düşen geri pasına hareketlenen Debeljuh, soldan ceza sahasına girerek Emirhan Topçu'nun müdahalesine rağmen şutunu çekti, top auta gitti.
32. dakikada Beşiktaş direğe takıldı. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Murillo'nun ortasında Litvanya ekibi topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak sol tarafa açıldı. İlhan Fakılı'nın ortasında herkesi aşan top direğe çarparak oyuna döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Kauno Zalgris'e karşı sahasındaki ilk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş, 1-0'lık mağlubiyete rağmen ilk maçtaki avantajıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri cuma günü çekilecek kurayla belli olacak.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris'le deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Alanyaspor'la oynanan maçın kadrosundan 7 değişiklik yaparak müsabakaya çıktı.
Alanyaspor maçında görev verdiği oyunculardan sadece Alexander Nübel, Emirhan Topçu, Salih Özcan ve Vaclav Cerny'ye Kauno Zalgiris karşısında forma veren İtalyan teknik adam; Taylan Bulut, Emanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh'u kulübeye çekti.
Italiano bu isimlerin yerine Amir Murillo, Tiago Djalo, Kassoum Ouattara, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, İlhan Fakılı ve Dusan Vlahovic'e görev verdi.
Siyah-beyazlı takımın kaptanı ise Kartal Kayra Yılmaz oldu.
VLAHOVIC İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız isimlerinden Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Teknik direktör Italiano tarafından ilk kez 11'de görevlendirilen Sırp oyuncu, Hradec Kralove ve Alanyaspor maçlarının son yarım saatlik bölümünde oyuna girdi.
Vlahovic, sonradan görev aldığı iki maçta da henüz gol sevinci yaşayamadı.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Litvanyalı futbolseverler rövanş maçına ilgi göstermedi.
15 bin kişilik Dariaus ir Gireno Stadı'nın büyük bölümü boş kalırken, Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün az bir kısmını doldurdu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada Murillo'nun kısa düşen geri pasına hareketlenen Debeljuh, soldan ceza sahasına girerek Emirhan Topçu'nun müdahalesine rağmen şutunu çekti, top auta gitti.
32. dakikada Beşiktaş direğe takıldı. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Murillo'nun ortasında Litvanya ekibi topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak sol tarafa açıldı. İlhan Fakılı'nın ortasında herkesi aşan top direğe çarparak oyuna döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)