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Beşiktaş'tan resmi ayrılık açıklaması: Felix Uduokhai

Beşiktaş, Alman savunmacı Felix Uduokhai'nin Union Berlin'e transfer olduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ağustos 2026 14:19 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2026 14:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan resmi ayrılık açıklaması: Felix Uduokhai
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Beşiktaş'ın 28 yaşındaki Alman savunmacısı Felix Uduokhai, Union Berlin'e transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Felix Uduokhai'nin nihai transferi hususunda 1. FC Union Berlin ile anlaşmaya varılmıştır.

Felix Uduokhai'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.



BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2024 yazında kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan 28 yaşındaki savunmacı, takımla ilk sezonunda 36 maça çıktı.

2025-26 sezonundan Beşiktaş'ın Augsburg'tan bonservisini aldığı Alman futbolcu, siyah-beyazlı kulüple önceki sezonda 22 kez forma giydi.







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