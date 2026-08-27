Beşiktaş'ın 28 yaşındaki Alman savunmacısı Felix Uduokhai, Union Berlin'e transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Felix Uduokhai'nin nihai transferi hususunda 1. FC Union Berlin ile anlaşmaya varılmıştır.
Felix Uduokhai'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
2024 yazında kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan 28 yaşındaki savunmacı, takımla ilk sezonunda 36 maça çıktı.
2025-26 sezonundan Beşiktaş'ın Augsburg'tan bonservisini aldığı Alman futbolcu, siyah-beyazlı kulüple önceki sezonda 22 kez forma giydi.
Felix Uduokhai'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
2024 yazında kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan 28 yaşındaki savunmacı, takımla ilk sezonunda 36 maça çıktı.
2025-26 sezonundan Beşiktaş'ın Augsburg'tan bonservisini aldığı Alman futbolcu, siyah-beyazlı kulüple önceki sezonda 22 kez forma giydi.