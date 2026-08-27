Lyon forması giyen Corentin Tolisso, Fenerbahçeli Matteo Guendouzi ile maç sonunda yaşanan gerginlik hakkında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız futbolcu, Guendouzi'nin karşılaşmanın ardından Lyon tribünlerine yönelik yaptığı sevinç gösterisini eleştirdi.
"SORUMSUZCA DAVRANDI"
Guendouzi'nin kendisine maç boyunca hakarete uğradığını söylediğini aktaran Tolisso, bunun yapılan hareketlere gerekçe olamayacağını ifade etti.
Tolisso, "Matteo Guendouzi maç bitimi takımıyla soyunma odasında kutlama yapabilirdi. Bana, kendisine hakaret edildiğini söyledi. Bu bir sebep değil! Deplasmanda oynadığımız her maçta hakarete uğruyoruz. Bu şekilde tepki veremeyiz. Sorumsuzca davrandı. Umarım bundan ders çıkarır." ifadelerini kullandı.
"SORUMSUZCA DAVRANDI"
Guendouzi'nin kendisine maç boyunca hakarete uğradığını söylediğini aktaran Tolisso, bunun yapılan hareketlere gerekçe olamayacağını ifade etti.
Tolisso, "Matteo Guendouzi maç bitimi takımıyla soyunma odasında kutlama yapabilirdi. Bana, kendisine hakaret edildiğini söyledi. Bu bir sebep değil! Deplasmanda oynadığımız her maçta hakarete uğruyoruz. Bu şekilde tepki veremeyiz. Sorumsuzca davrandı. Umarım bundan ders çıkarır." ifadelerini kullandı.