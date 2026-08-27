27 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Beşiktaş
20:00
27 Ağustos
Ferencvaros-Trabzonspor
21:30
27 Ağustos
Viktoria Plzen-FK Crvena Zvezda
20:00
27 Ağustos
AGF-Benfica
21:00
27 Ağustos
Anderlecht-Kairat Almaty
21:30
27 Ağustos
Jablonec-Rangers
19:00
27 Ağustos
Qarabag FK-FC Twente
19:00
27 Ağustos
AS Monaco-Gornik Zabrze
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-FC Inter Turku
20:00
27 Ağustos
Ajax-Sion
21:00
27 Ağustos
Austria Wien-Braga
21:30
27 Ağustos
Brighton-Tromsoe
21:30
27 Ağustos
Hibernian-Gent
22:00
27 Ağustos
Celta Vigo-Osasuna
21:30
27 Ağustos
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
27 Ağustos
Chelsea-Luton Town
21:30
27 Ağustos
Fulham-AFC Wimbledon
22:00

Tolisso'dan Guendouzi tepkisi: "Sorumsuzca davrandı"

Lyon forması giyen Corentin Tolisso, maç sonunda Lyon tribünlerine yönelik sevinç gösterisinde bulunan Fenerbahçeli Matteo Guendouzi hakkında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 12:40 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2026 12:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tolisso'dan Guendouzi tepkisi: 'Sorumsuzca davrandı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Lyon forması giyen Corentin Tolisso, Fenerbahçeli Matteo Guendouzi ile maç sonunda yaşanan gerginlik hakkında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız futbolcu, Guendouzi'nin karşılaşmanın ardından Lyon tribünlerine yönelik yaptığı sevinç gösterisini eleştirdi.

"SORUMSUZCA DAVRANDI"

Guendouzi'nin kendisine maç boyunca hakarete uğradığını söylediğini aktaran Tolisso, bunun yapılan hareketlere gerekçe olamayacağını ifade etti.

Tolisso, "Matteo Guendouzi maç bitimi takımıyla soyunma odasında kutlama yapabilirdi. Bana, kendisine hakaret edildiğini söyledi. Bu bir sebep değil! Deplasmanda oynadığımız her maçta hakarete uğruyoruz. Bu şekilde tepki veremeyiz. Sorumsuzca davrandı. Umarım bundan ders çıkarır." ifadelerini kullandı.







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.