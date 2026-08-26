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Aston Villa, Nicolas Jackson'u kadrosuna katıyor

Aston Villa, Nicolas Jackson transferi için Chelsea ile yaklaşık 75 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ağustos 2026 21:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Aston Villa, Nicolas Jackson'u kadrosuna katıyor
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Aston Villa, kadrosunu Nicolas Jackson ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Romano'nun haberine göre, Aston Villa, 25 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı.

Aston Villa, Senegalli golcünün transferi için Chelsea'ye de yaklaşık 75 milyon euro'luk teklif yaptı. Chelsea, golcü futbolcu için gelen bu teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.

Aston Villa, Jackson için sağlık kontrollerini planlamaya başladı.

Geçen sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Nicolas Jackson, Alman devinde 34 maçta 11 gol attı ve 4 asist yaptı.

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