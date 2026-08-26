Aston Villa, kadrosunu Nicolas Jackson ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romano'nun haberine göre, Aston Villa, 25 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı.
Aston Villa, Senegalli golcünün transferi için Chelsea'ye de yaklaşık 75 milyon euro'luk teklif yaptı. Chelsea, golcü futbolcu için gelen bu teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.
Aston Villa, Jackson için sağlık kontrollerini planlamaya başladı.
Geçen sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Nicolas Jackson, Alman devinde 34 maçta 11 gol attı ve 4 asist yaptı.
Aston Villa, Senegalli golcünün transferi için Chelsea'ye de yaklaşık 75 milyon euro'luk teklif yaptı. Chelsea, golcü futbolcu için gelen bu teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.
Aston Villa, Jackson için sağlık kontrollerini planlamaya başladı.
Geçen sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Nicolas Jackson, Alman devinde 34 maçta 11 gol attı ve 4 asist yaptı.