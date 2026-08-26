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Shakhtar Donetsk'ten Arda Turan'a yeni transfer: Alan Matturro

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Genoa'nın 21 yaşındaki Uruguaylı stoperi Alan Matturro'yu 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

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calendar 26 Ağustos 2026 21:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Shakhtar Donetsk'ten Arda Turan'a yeni transfer: Alan Matturro
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Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna ekibi, son olarak Genoa forması giyen 21 yaşındaki savunmacı Alan Matturro'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Güney Amerika pazarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Shakhtar Donetsk, 1.89 metre boyundaki Uruguaylı stoper için 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Genoa'nın geçtiğimiz sezon Levante'ye kiraladığı Matturro, LaLiga ekibinde 21 maçta forma giyerken 2 gole katkıda bulundu.

6. TRANSFER

Alan Matturro transferi, Shakhtar Donetsk'in bu transfer dönemindeki 6. transferi oldu.

Ukrayna temsilcisi, 6 oyuncu için toplam 29 milyon euro harcarken, oyuncu satışlarından şu ana kadar 21 milyon euro gelir elde etti.

Shakhtar'ın satış gelirinin büyük bölümünü ise Benfica'nın Sudakov için ödediği yaklaşık 20 milyon euro oluşturdu.

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