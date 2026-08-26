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Mardin 1969, Mallik Wilks'i kadrosuna kattı.

Mardin 1969, İngiliz hücum oyuncusu Mallik Wilks'i kadrosuna kattı.

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calendar 26 Ağustos 2026 18:07
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Mardin 1969, Mallik Wilks'i kadrosuna kattı.
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, 27 yaşındaki sağ kanat Mallik Wilks ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, kadro yapılanması kapsamında İngiliz futbolcu Mallik Wilks'in transfer edildiği belirtildi.

27 yaşındaki profesyonel futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edilen açıklamada, Wilks'in tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle takıma önemli katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Wilks'e kırmızı-lacivertli forma altında başarılarla dolu bir kariyer dilenirken transferin camialarına hayırlı olması temenni edildi.

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