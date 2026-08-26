Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Dariaus Gireno Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ve Guillermo Santiago Sacristan yapacak.
AVRUPA LİGİ'NE 90 DAKİKA
Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
Litvanya temsilcisinin turu geçmesi durumunda ise siyah-beyazlı ekip UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
BİR YILLIK HASRET BİTMEK ÜZERE
Geçen sezon eleme aşamalarında Avrupa macerasını tamamlayan Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i geçmesi halinde yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
Siyah-beyazlı ekip son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı. Beşiktaş, 36 takım arasında ligi 28. sırada tamamlayarak organizasyona veda etmişti.
Geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde de Lausanne karşısında turu geçememiş ve iki organizasyonda da yoluna devam edememişti.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Dariaus Gireno Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ve Guillermo Santiago Sacristan yapacak.
AVRUPA LİGİ'NE 90 DAKİKA
Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
Litvanya temsilcisinin turu geçmesi durumunda ise siyah-beyazlı ekip UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
BİR YILLIK HASRET BİTMEK ÜZERE
Geçen sezon eleme aşamalarında Avrupa macerasını tamamlayan Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i geçmesi halinde yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
Siyah-beyazlı ekip son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı. Beşiktaş, 36 takım arasında ligi 28. sırada tamamlayarak organizasyona veda etmişti.
Geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde de Lausanne karşısında turu geçememiş ve iki organizasyonda da yoluna devam edememişti.