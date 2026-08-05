Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Ne Zaman? 2026-2027 Başvuru Takviminde Son Durum

Ücretli öğretmenlik başvuruları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulanan tek bir merkezi takvim bulunmuyor. Başvurular, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ihtiyaçlarına göre farklı tarihlerde alınıyor. Birçok il ve ilçede başvuru süreci temmuz ayının sonu itibarıyla başlamış durumda.

Başvurular nasıl yapılıyor?

Ücretli öğretmenlik başvuruları;

e-Devlet üzerinden "Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvurusu" hizmeti,

Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin çevrim içi başvuru sistemleri

üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yöntemi ve istenen belgeler ilçe bazında değişebiliyor.

Başvurular ne zamana kadar sürecek?

Başvuru tarihleri il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Örneğin bazı milli eğitim müdürlükleri başvuruları 20 Temmuz-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında alırken, bazı ilçelerde farklı takvimler uygulanıyor. Bu nedenle adayların görev yapmak istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün resmi duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?

Genel olarak adaylardan;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,

Öğretmenlik yapmaya engel bir durumlarının bulunmaması,

İlgili yükseköğretim programlarından mezun olmaları,

İstenen belgeleri eksiksiz tamamlamaları

bekleniyor. Eğitim fakültesi mezunları ve pedagojik formasyona sahip adaylara ihtiyaç durumuna göre öncelik verilebiliyor.

Sonuç: Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Ne Zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları birçok il ve ilçede başlamış durumda. Ancak başvuru tarihleri Türkiye genelinde tek bir takvime bağlı olmadığı için adayların görev almak istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün resmi internet sitesi ile e-Devlet başvuru ekranını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.