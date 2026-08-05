Fenerbahçe - Sturm Graz: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TV 100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Seidl, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Wlodarczyk, Jatta.
Karşılaşmayı, İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Ian Hussin ve Neil Davies yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakem ise Robert Jones olacak.
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı yenerek ikinci maç öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini eleyen Fenerbahçe, ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmiş, deplasmanda ise 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı.
MAÇ KADROSU
Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirdiği kadro şöyle:
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği B listesinde ise Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Ali Yasir Caklı, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Alaettin Ekici ve Çağrı Fedai yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 303. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 302 müsabakada 119 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 302 mücadelede rakip fileleri 411 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 45. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 45. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 44 karşılaşmada 16 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 maçı ise mağlubiyetle tamamladı.
Sarı-lacivertliler, 44 müsabakada rakip fileleri 64 kez havalandırırken, kalesinde 52 gol gördü.
AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Seidl, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Wlodarczyk, Jatta.
Karşılaşmayı, İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Ian Hussin ve Neil Davies yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakem ise Robert Jones olacak.
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı yenerek ikinci maç öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini eleyen Fenerbahçe, ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmiş, deplasmanda ise 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı.
MAÇ KADROSU
Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirdiği kadro şöyle:
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği B listesinde ise Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Ali Yasir Caklı, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Alaettin Ekici ve Çağrı Fedai yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 303. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 302 müsabakada 119 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 302 mücadelede rakip fileleri 411 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 45. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 45. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 44 karşılaşmada 16 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 maçı ise mağlubiyetle tamamladı.
Sarı-lacivertliler, 44 müsabakada rakip fileleri 64 kez havalandırırken, kalesinde 52 gol gördü.
AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| UEFA Kupası
| 54
| 18
| 10
| 26
| 72
| 91
| UEFA Avrupa Ligi
| 104
| 50
| 31
| 23
| 148
| 107
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
| 33
| 9
| 4
| 20
| 30
| 70
| UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
| 44
| 16
| 14
| 14
| 64
| 52
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
| 3
| 1
| 5
| 11
| 11
| UEFA Konferans Ligi
| 18
| 12
| -
| 6
| 44
| 23
| TOPLAM
| 302
| 119
| 66
| 117
| 411
| 424
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında, Kadıköy'deki performansına güveniyor.
Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken sarı-lacivertli ekip, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.
Geçen 4 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe, geçen sezon ise son 16 turu için play-off oynadı.
SON DÖNEMDE "İYİ"
Fenerbahçe,iç sahada son yıllarda Avrupa kupalarında etkileyici performansa imza attı.
Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evindeki 30 Avrupa kupası maçında sadece 5 kez yenildi.
Söz konusu müsabakaların 19'unu kazanan Fenerbahçe, 6 maçı berabere tamamladı.
Sarı-lacivertliler sırasıyla Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Giollis, Anderlecht, Feyenoord, Nice, Stuttgart ve Gornik Zabrze'ye karşı galip gelirken Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon, Benfica ve Ferencvaros ile berabere kaldı.
Fenerbahçe; Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao, Rangers, Aston Villa ve Nottingham Forest'a ise mağlup oldu.
İSMAİL KARTAL, ÇEYREK FİNAL OYNATMIŞTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımı en son çalıştırdığı dönemde önemli bir başarı elde etmişti.
Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı.
Söz konusu sezonda çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elenen Fenerbahçe, iç sahada etkili bir performansa imza atmıştı.
UEFA Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonunda 16 Avrupa maçı oynayan Fenerbahçe, 12 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.
Sarı-lacivertliler, iç sahada ise 8 maça çıkarken 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe tek mağlubiyetini deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Union Saint-Gilloise'a karşı 1-0 ile yaşadı.
İÇ SAHADA 150 MAÇTA 77 GALİBİYET
Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarındaki 150 maçta 77 galibiyet kaydetti.
Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 150 maçta 77 galibiyet 33 beraberlik, 40 yenilgi aldı.
İç saha maçlarında rakip fileleri 217 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 144 gole engel olamadı.
AVRUPA KUPALARINDA KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR
Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken sarı-lacivertli ekip, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.
Geçen 4 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe, geçen sezon ise son 16 turu için play-off oynadı.
SON DÖNEMDE "İYİ"
Fenerbahçe,iç sahada son yıllarda Avrupa kupalarında etkileyici performansa imza attı.
Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evindeki 30 Avrupa kupası maçında sadece 5 kez yenildi.
Söz konusu müsabakaların 19'unu kazanan Fenerbahçe, 6 maçı berabere tamamladı.
Sarı-lacivertliler sırasıyla Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Giollis, Anderlecht, Feyenoord, Nice, Stuttgart ve Gornik Zabrze'ye karşı galip gelirken Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon, Benfica ve Ferencvaros ile berabere kaldı.
Fenerbahçe; Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao, Rangers, Aston Villa ve Nottingham Forest'a ise mağlup oldu.
İSMAİL KARTAL, ÇEYREK FİNAL OYNATMIŞTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımı en son çalıştırdığı dönemde önemli bir başarı elde etmişti.
Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı.
Söz konusu sezonda çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elenen Fenerbahçe, iç sahada etkili bir performansa imza atmıştı.
UEFA Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonunda 16 Avrupa maçı oynayan Fenerbahçe, 12 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.
Sarı-lacivertliler, iç sahada ise 8 maça çıkarken 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe tek mağlubiyetini deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Union Saint-Gilloise'a karşı 1-0 ile yaşadı.
İÇ SAHADA 150 MAÇTA 77 GALİBİYET
Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarındaki 150 maçta 77 galibiyet kaydetti.
Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 150 maçta 77 galibiyet 33 beraberlik, 40 yenilgi aldı.
İç saha maçlarında rakip fileleri 217 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 144 gole engel olamadı.
AVRUPA KUPALARINDA KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| UEFA Kupası
| 27
| 14
| 4
| 9
| UEFA Avrupa Ligi
| 52
| 28
| 15
| 9
| Şampiyon Kulüpler Kupası
| 16
| 6
| 3
| 7
| UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
| 22
| 10
| 8
| 4
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 20
| 9
| 2
| 9
| Kupa Galipleri Kupası
| 4
| 3
| 1
| 0
| UEFA Konferans Ligi
| 9
| 7
| 0
| 2
| TOPLAM
| 150
| 77
| 33
| 40