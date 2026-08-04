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Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına "Yalan yazarsanız tek tek söylerim!"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 18:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına 'Yalan yazarsanız tek tek söylerim!'
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "YALAN YAZARSANIZ, ÇIKIP TEK TEK SÖYLERİM"

Aziz Yıldırım, "Rica ediyorum, herkes doğruları yazsın. Yalan yazarsanız, çıkıp tek tek söylerim. Haberiniz olsun." diyerek basın mensuplarına çağrıda bulundu.

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