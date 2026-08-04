Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına 'Yalan yazarsanız tek tek söylerim!'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "YALAN YAZARSANIZ, ÇIKIP TEK TEK SÖYLERİM"
Aziz Yıldırım, "Rica ediyorum, herkes doğruları yazsın. Yalan yazarsanız, çıkıp tek tek söylerim. Haberiniz olsun." diyerek basın mensuplarına çağrıda bulundu.
Aziz Yıldırım, "Rica ediyorum, herkes doğruları yazsın. Yalan yazarsanız, çıkıp tek tek söylerim. Haberiniz olsun." diyerek basın mensuplarına çağrıda bulundu.
Basın mensuplarına seslenen Aziz Yıldırım: "Rica ediyorum, herkes doğruları yazsın. Yalan yazarsanız, çıkıp tek tek söylerim. Haberiniz olsun." pic.twitter.com/0dgEojI4dD
— Sporx (@sporx) August 4, 2026