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Will Barton, Timberwolves teknik ekibine katıldı

NBA'in eski oyuncularından Will Barton'ın, Minnesota Timberwolves'un teknik ekibine oyuncu gelişim antrenörü olarak katıldığı bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 16:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Will Barton, Timberwolves teknik ekibine katıldı
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NBA'in eski oyuncularından Will Barton'ın, Minnesota Timberwolves'un teknik ekibine oyuncu gelişim antrenörü olarak katıldığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Charlie Walton'ın haberine göre Barton, 11 yıllık NBA tecrübesini Anthony Edwards ve LaMelo Ball etrafında şekillenen genç Timberwolves kadrosuna aktaracak.

Geçtiğimiz sezon G League ekibi Iowa Wolves'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Barton, ayrıca Minnesota'nın Yaz Ligi teknik ekibinde de yer almıştı.

Bu hamleyle birlikte Barton, Timberwolves Basketbol Operasyonları Başkanı Tim Connelly ile yeniden bir araya gelmiş oldu. Connelly, Denver Nuggets genel menajeriyken Barton'ı 2015 yılında Portland Trail Blazers'tan takasla kadroya katmıştı.

Barton, Denver'da geçirdiği yaklaşık sekiz sezonda Batı Konferansı'nın iddialı ekiplerinden birinin önemli parçalarından biri olmuş, Nuggets formasıyla 519 maçta 11.6 sayı, 4.0 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalamıştı.

Tecrübeli ismin özellikle Anthony Edwards, Josh Green ve çaylak Isaiah Evans gibi kanat oyuncularının gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Minnesota, 2026 yazında Charlotte Hornets, Brooklyn Nets ve Chicago Bulls'u kapsayan dört takımlı takasla LaMelo Ball'u kadrosuna katarak hücum yapısını önemli ölçüde değiştirmişti.

Timberwolves, geçtiğimiz sezonu 49 galibiyet ve 33 mağlubiyetle Batı Konferansı'nı altıncı sırada tamamlamış, ardından konferans yarı finalinde San Antonio Spurs'e altı maç sonunda elenmişti.

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