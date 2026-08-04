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Nuri Şahin, Başakşehir'de üç futbolcuyu kadro dışı bıraktı

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, takım kadrosuyla ilgili önemli bir karar aldı. Berat Özdemir, Festy Ebosele ve Nuno da Costa'nın kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 13:53 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 13:54
Nuri Şahin, Başakşehir'de üç futbolcuyu kadro dışı bıraktı
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Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, takım kadrosuna ilişkin önemli bir karara imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Nuri Şahin'in bugün aldığı karar doğrultusunda üç futbolcu kadro dışı bırakıldı.

ÜÇ OYUNCU İLE YOLLAR AYRILACAK

Teknik heyetin raporu ve Nuri Şahin'in kararı sonucunda Berat Özdemir, Festy Ebosele ve Nuno da Costa kadro dışı bırakıldı.

Başakşehir'in üç futbolcuyla da yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

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