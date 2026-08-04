Nuri Şahin, Başakşehir'de üç futbolcuyu kadro dışı bıraktı

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, takım kadrosuna ilişkin önemli bir karara imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Nuri Şahin'in bugün aldığı karar doğrultusunda üç futbolcu kadro dışı bırakıldı.
ÜÇ OYUNCU İLE YOLLAR AYRILACAK
Teknik heyetin raporu ve Nuri Şahin'in kararı sonucunda Berat Özdemir, Festy Ebosele ve Nuno da Costa kadro dışı bırakıldı.
Başakşehir'in üç futbolcuyla da yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.
ÜÇ OYUNCU İLE YOLLAR AYRILACAK
Teknik heyetin raporu ve Nuri Şahin'in kararı sonucunda Berat Özdemir, Festy Ebosele ve Nuno da Costa kadro dışı bırakıldı.
Başakşehir'in üç futbolcuyla da yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.