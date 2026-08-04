Beşiktaş'ın Jeff Chabot transferinde sıkı pazarlık!

Beşiktaş, sol stoper transferi kapsamında Stuttgart forması giyen Jeff Chabot'u kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Alman stoper için Stuttgart'a 8 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Alman kulübünün ise 12 milyon euro net ücretin yanı sıra bonuslar talep ettiği aktarıldı.





TALEP 15 MİLYON EUROYA ULAŞTI





Stuttgart'ın istediği bonuslarla birlikte transferin toplam maliyetinin 15 milyon euro seviyesine çıktığı belirtildi.





Beşiktaş'ın görüşmeler sırasında Alman ekibinden indirim talep ettiği ancak Stuttgart'ın şu ana kadar istediği rakamdan geri adım atmadığı kaydedildi.





CHABOT TRANSFERE OLUMLU BAKIYOR



Jeff Chabot'un ise iki kulübün anlaşmaya varması halinde Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu baktığı ifade edildi.



