PSG'den Suzuki'ye 33 milyon euro

PSG, Parma'ya 33 milyon euroluk resmi teklif sunduğu Zion Suzuki transferinde Juventus'un önüne geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 15:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
PSG'den Suzuki'ye 33 milyon euro
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PSG, Parma'nın 23 yaşındaki Japon kalecisi Zion Suzuki için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre Paris Saint-Germain, Suzuki'nin transferi için Parma'ya toplam 33 milyon euro değerinde resmi bir teklif sundu.

İtalyan ekibinin görüşmeleri ilerletmeye hazır olduğu belirtilirken, taraflar arasındaki müzakerelerin bu hafta hız kazanması bekleniyor.

PSG'nin, genç kaleciye kulüpteki projeyi de sunduğu ve bu planlamanın Lucas Chevalier'nin geleceğiyle bağlantılı olduğu aktarıldı. Suzuki'nin de Paris ekibine transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Juventus'un da kadrosuna katmak istediği Japon file bekçisi için PSG'nin diğer taliplerin önüne geçtiği ve transfer yarışında açık ara avantaj sağladığı kaydedildi.

2024 yılından bu yana Parma forması giyen Zion Suzuki, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle 22 maçta görev yaptı. Japon kaleci, 2026 Dünya Kupası'nda ise ülkesinin formasını 4 karşılaşmada terletti.

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