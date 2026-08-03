Söke 1970'te kaptan Ramazan kaldı

Söke 1970, takım kaptanı Ramazan Övüç'le 1 yıllık yeni sözleşme imzalarken sportif direktör Serdar Sabuncu'yla yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 12:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Söke 1970'te kaptan Ramazan kaldı
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3'üncü Lig ekiplerinden Söke 1970, iç transferde takım kaptanı Ramazan Övüç (32) 1 yıllık sözleşme yeniledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon 17 maçta görev yapan orta saha oyuncusu ile ilgili yapılan açıklamada, "Sahadaki liderimiz, kaptanımız Ramazan Övüç ile yola 1 yıl daha devam ediyoruz. Mücadelesi, karakteri ve takımımıza kattığı liderlikle formamızı gururla taşıyan kaptanımızın yeni sezonda da Söke 1970 Spor Kulübü formasıyla sahada olacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Birlikte yeni hedeflere, yeni başarılara" denildi.

Öte yandan yönetim karşılıklı anlaşarak sportif direktör Serdar Sabuncu ile yollarını ayırdı.

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