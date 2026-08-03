Fenerbahçe'de Musaba'ya La Liga'dan talip çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimlerin başında gelen Anthony Musaba'ya La Liga'nın yeni ekiplerinden Deportivo talip oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 10:07
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Musaba'ya La Liga'dan talip çıktı!
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Bir yandan sol kanat ve santrfor transferleri için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan da kadrodaki 24'e çıkan yabancı oyuncu sayısını azaltmaya çalışıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan ve takımdan ayrılması beklenen Hollandalı sol kanat oyuncusu Anthony Musaba için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ABC Deportes'ten Angel Garcia'nın haberine göre; La Liga'nın yeni ekiplerinden Deportivo A Coruna, Anthony Musaba'yı transferi için çalışmalara başladı.

Mavi-beyazlıların Hollandalı sol kanat oyuncusuyla ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği ve sarı-lacivertli kulüple temaslara kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında 5 milyon Euro karşılığında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı 24 resmi maçta 2 gol - 6 asistlik performans sergiledi. 

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