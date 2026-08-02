Brentford'un rekor transferi: Mamadou Sangare

Premier Lig ekiplerinden Brentford, Fransa Ligue 1 temsilcisi Lens forması giyen Mamadou Sangare'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi, 24 yaşındaki Malili orta saha için Lens'e 48 milyon euro bonservis bedeli öderken, bu transfer kulüp tarihine geçti.
Sangare, Brentford'un bugüne kadar bir futbolcu için en yüksek bonservis bedelini ödediği isim oldu.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Lens formasıyla 33 maça çıkan Sangare, 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Sangare, Brentford'un bugüne kadar bir futbolcu için en yüksek bonservis bedelini ödediği isim oldu.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Lens formasıyla 33 maça çıkan Sangare, 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.