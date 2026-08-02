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Brentford'un rekor transferi: Mamadou Sangare

Brentford, Lens'ten 24 yaşındaki Malili orta saha Mamadou Sangare'yi 48 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 16:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Brentford'un rekor transferi: Mamadou Sangare
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Premier Lig ekiplerinden Brentford, Fransa Ligue 1 temsilcisi Lens forması giyen Mamadou Sangare'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, 24 yaşındaki Malili orta saha için Lens'e 48 milyon euro bonservis bedeli öderken, bu transfer kulüp tarihine geçti.

Sangare, Brentford'un bugüne kadar bir futbolcu için en yüksek bonservis bedelini ödediği isim oldu.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Lens formasıyla 33 maça çıkan Sangare, 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

 

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