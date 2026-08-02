Trabzonspor'dan Muhammed Salah açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferi için gelen sorulara yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Şu anda böyle bir anlaşma yok." diyen Doğan, Mısırlı yıldızın transferiyle ilgili yine aynı sözlere imza attı.
Ertuğrul Doğan, "Dün söyledim, şu anda öyle bir anlaşma yok." dedi. Bu sözlerinin ardından, "Süreç devam ediyor mu?" sorusuna yanıt veren Doğan, "Süreç devam ediyor demedim ben hiç, şu anda böyle bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ
Sabah'ta yer alan habere göre, bordo-mavililer, Mısırlı yıldıza teklifini sundu. Trabzonspor, Salah'a 17 milyon euro maaş + bonuslar içeren 2 yıllık resmi teklif yaptı.
Liverpool'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Salah, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.
TRANSFER SÖZLERİ
Ertuğrul Doğan, transfer konusunda ise, "Hocamızla sürekli görüşüyoruz. Çok sayıda transfer yaptık. Eksik bölgeler için de gerekli transferleri yapmaya devam edeceğiz. Açık ve net söylüyorum: Hocamızın da bizim de niyetimiz, bu sezon zirve yarışının içerisinde olmaktır. Ancak bunu söylerken oyuncularımızın ve hocamızın üzerinde gereksiz bir baskı oluşturmamamız gerekiyor. Trabzon'da bu baskının nasıl oluştuğunu değerli ağabeylerimiz bizden çok daha iyi bilir." dedi.
Doğan, "İyi bir kadro kurduk. Eksiklerimizi de tamamlayacağız." sözlerini sarf etti.
Trabzonspor Başkanı Doğan, "Şu an istesek 150 milyon euro'luk oyuncu satabiliriz. 70 milyon euro'yu bulduk ama bunu yapmayacağız. Yarışmak durumundayız, bu şehri zirve yarışının içinde tutmak zorundayız." diye konuştu.
Ertuğrul Doğan, "Dün söyledim, şu anda öyle bir anlaşma yok." dedi. Bu sözlerinin ardından, "Süreç devam ediyor mu?" sorusuna yanıt veren Doğan, "Süreç devam ediyor demedim ben hiç, şu anda böyle bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ
Sabah'ta yer alan habere göre, bordo-mavililer, Mısırlı yıldıza teklifini sundu. Trabzonspor, Salah'a 17 milyon euro maaş + bonuslar içeren 2 yıllık resmi teklif yaptı.
Liverpool'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Salah, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.
TRANSFER SÖZLERİ
Ertuğrul Doğan, transfer konusunda ise, "Hocamızla sürekli görüşüyoruz. Çok sayıda transfer yaptık. Eksik bölgeler için de gerekli transferleri yapmaya devam edeceğiz. Açık ve net söylüyorum: Hocamızın da bizim de niyetimiz, bu sezon zirve yarışının içerisinde olmaktır. Ancak bunu söylerken oyuncularımızın ve hocamızın üzerinde gereksiz bir baskı oluşturmamamız gerekiyor. Trabzon'da bu baskının nasıl oluştuğunu değerli ağabeylerimiz bizden çok daha iyi bilir." dedi.
Doğan, "İyi bir kadro kurduk. Eksiklerimizi de tamamlayacağız." sözlerini sarf etti.
Trabzonspor Başkanı Doğan, "Şu an istesek 150 milyon euro'luk oyuncu satabiliriz. 70 milyon euro'yu bulduk ama bunu yapmayacağız. Yarışmak durumundayız, bu şehri zirve yarışının içinde tutmak zorundayız." diye konuştu.