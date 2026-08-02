Chibuike Nwaiwu için transfer yanıtı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Chibuike Nwaiwu için transfer açıklamasında bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Doğan, 23 yaşındaki Nijeryalı stoper için şu anda bekledikleri teklifi alamadıklarını söyledi.
Ertuğrul Doğan, Fulham ve Crystal Palace ile adı geçen Nwaiwu için, "Chibuike Nwaiwu için beklediğimiz teklif gelmedi. Bu rakamlarda satmayı düşünmüyoruz." sözlerini sarf etti.
Trabzonspor'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan 23 yaşındaki stoper, bordo-mavililerde 21 maçta süre buldu. Nwaiwu, bu maçlarda savunma performansıyla birlikte 3 gol, 1 asist ile skor katkısı da sağladı.
Ertuğrul Doğan, Fulham ve Crystal Palace ile adı geçen Nwaiwu için, "Chibuike Nwaiwu için beklediğimiz teklif gelmedi. Bu rakamlarda satmayı düşünmüyoruz." sözlerini sarf etti.
Trabzonspor'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan 23 yaşındaki stoper, bordo-mavililerde 21 maçta süre buldu. Nwaiwu, bu maçlarda savunma performansıyla birlikte 3 gol, 1 asist ile skor katkısı da sağladı.