02 Ağustos
Galatasaray-Rennes
21:00
02 Ağustos
PSV Eindhoven-Alkmaar
19:00
02 Ağustos
FC Utrecht-Sevilla
15:30
02 Ağustos
FC Volendam-Ajax
15:30
02 Ağustos
Feyenoord-Atalanta
16:00
02 Ağustos
Trabzonspor-Udinese
17:30
02 Ağustos
Genk-FC Twente
19:30
02 Ağustos
Liverpool-Leeds United
23:00

Bodrum FK'da Celal'den 20'nci yıl imzası

Bodrum FK'nın altyapısından yetişen ve 20 yıldır yeşil-beyazlı formayı giyen kaptan Celal Dumanlı, kulübüyle 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 12:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'da Celal'den 20'nci yıl imzası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Dünya futbolunda eşine çok az rastlanacak bir hikayenin kahramanı olarak Bodrum Futbol Kulübü formasını amatör liglerden Süper Lig'e kadar giyen golcü Celal Dumanlı, 12 yaşından beri 20 yıldır kadrosunda yer aldığı kulübüyle 2 yıllık sözleşme yeniledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Altyapısına filiz lisansla 2006 yılında çocukken adım attığı Bodrum ekibinde 20 yılı geride bırakan Celal, alt yaş takımlarında oynadığı yeşil-beyazlılarda Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig, 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de kupa kazanıp Süper Lig'de de forma giydi.

Geçen sezon 1'inci Lig'de ilk 10 maçta 2 gol attıktan sonra ekim ayında sakatlanıp ameliyat olarak sezonu kapatan Celal, yeni sezon öncesi yuvada kaldı. 32 yaşındaki tecrübeli golcü, Başkan Taner Ankara'nın yer aldığı, kulüpte kazandığı farklı liglerin kupalarının da sergilendiği törenle sözleşme imzaladı. Bodrum FK, Celal'le sözleşme yenilenmesiyle ilgili şu açıklamayı yayınladı:

"Kulübümüz, altyapısından yetişen ve tam 20 yıldır yeşil-beyaz formamızı gururla taşıyan kaptanımız Celal Dumanlı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Bodrum FK'nın simge isimlerinden biri olan Celal Dumanlı, kulübümüzün tüm gelişim sürecine tanıklık etmiş, sahadaki liderliği, karakteri ve örnek kişiliğiyle camiamızın en önemli değerlerinden biri olmuştur. Yeşil-beyaz armaya duyduğu bağlılık, mücadeleci ruhu ve aidiyet duygusuyla Bodrum FK ailesinin sembol isimlerinden biri haline gelen kaptanımız, 20 yıllık Bodrum FK kariyeri boyunca kulübümüzün en önemli başarılarında büyük pay sahibi olmuş ve kulüp tarihimizde unutulmaz bir iz bırakmıştır. Yeni sözleşmesiyle bu büyük hikâyeyi sürdürmeye devam edecek olan kaptanımız Celal Dumanlı'ya başarılarla dolu bir dönem diliyor, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.