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Lewandowski hesabı açtı, galibiyete damga vurdu!

MLS'te Chicogo Fire, geriye düştüğü maçta Charlotte FC'yi Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-1 yendi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 11:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lewandowski hesabı açtı, galibiyete damga vurdu!
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Chicago Fire, yeni golcüsü Robert Lewandowski'nin iki gol attığı karşılaşmada Charlotte FC'yi geriye düştüğü maçta mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MLS Doğu Konferansı ekiplerini karşı karşıya getiren mücadelede konuk Charlotte FC, 18. dakikada Pep Biel'in golüyle öne geçti. Ev sahibi Chicago Fire ise bu gole yalnızca iki dakika sonra Robert Lewandowski ile karşılık verdi.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Polonyalı yıldız ikinci yarıda da sahneye çıktı. Lewandowski, 68. dakikada kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi.

Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından MLS ekibi Chicago Fire'a transfer olan Robert Lewandowski, yeni takımındaki ilk gollerini de bu maçta attı. 37 yaşındaki santrfor, Chicago Fire formasıyla ilk maçına 23 Temmuz'da Inter Miami karşısında çıkmıştı.

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