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Beşiktaş'tan ayrıldı, Hull City devreye girdi: Kristjan Asllani

Premier Lig'in yeni ekibi Hull City'nin, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Kristjan Asllani ile ilgilendiği iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 12:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan ayrıldı, Hull City devreye girdi: Kristjan Asllani
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Nicolo Schira'nın haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, gündemine son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Kristjan Asllani'yi aldı.

Haberde, Turuncu-Siyahlı ekibin de 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği ve bu doğrultuda Inter'le görüşmelere başladığı iddia edildi.

Hull City'nin kiralama sözleşmesine isteğe bağlı satın alma opsiyonu koydurmak istediği, Inter'in ise şu an opsiyonun zorunlu olmasını şart koştuğu da haberde yer alan bir diğer detay oldu.

Asllani'nin, tarafların opsiyonun şekli konusunda anlaşmaya varması halinde önümüzdeki sezon Hull City'nin başarısı için ter dökmesi bekleniyor.

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