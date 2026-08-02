Beşiktaş'tan ayrıldı, Hull City devreye girdi: Kristjan Asllani

Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta forma giyen Kristjan Asllani için flaş bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HULL CITY KİRALAMAK İSTİYOR
Nicolo Schira'nın haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, gündemine son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Kristjan Asllani'yi aldı.
Haberde, Turuncu-Siyahlı ekibin de 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği ve bu doğrultuda Inter'le görüşmelere başladığı iddia edildi.
Hull City'nin kiralama sözleşmesine isteğe bağlı satın alma opsiyonu koydurmak istediği, Inter'in ise şu an opsiyonun zorunlu olmasını şart koştuğu da haberde yer alan bir diğer detay oldu.
Asllani'nin, tarafların opsiyonun şekli konusunda anlaşmaya varması halinde önümüzdeki sezon Hull City'nin başarısı için ter dökmesi bekleniyor.
Nicolo Schira'nın haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, gündemine son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Kristjan Asllani'yi aldı.
Haberde, Turuncu-Siyahlı ekibin de 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği ve bu doğrultuda Inter'le görüşmelere başladığı iddia edildi.
Hull City'nin kiralama sözleşmesine isteğe bağlı satın alma opsiyonu koydurmak istediği, Inter'in ise şu an opsiyonun zorunlu olmasını şart koştuğu da haberde yer alan bir diğer detay oldu.
Asllani'nin, tarafların opsiyonun şekli konusunda anlaşmaya varması halinde önümüzdeki sezon Hull City'nin başarısı için ter dökmesi bekleniyor.