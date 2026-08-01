Birinci Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren KKTC Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü'nü hazırlık maçında 7-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden KKTC Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü ile 1'inci Lig temsilcisi Kayserispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kayserispor, karşılaşmadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Kayserispor'dan hazırlık maçında farklı galibiyet
Kayserispor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında KKTC temsilcisi Cihangir Gençlik Spor Kulübü'nü 7-0 mağlup etti.
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