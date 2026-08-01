01 Ağustos
Westerlo-Samsunspor
1-2
01 Ağustos
WSG Tirol-Sturm Graz
1-1
01 Ağustos
VfB Stuttgart-Paris FC
2-2
01 Ağustos
Girona-Arsenal
1-4
01 Ağustos
Stoke City-Valencia
1-1
01 Ağustos
Kasımpaşa-Hull City
1-1
01 Ağustos
Saint-Etienne-Venezia
4-3
01 Ağustos
Real Madrid-Fiorentina
2-2
01 Ağustos
Udinese-Mainz 05
3-3
01 Ağustos
Cardiff City-Roma
4-1
01 Ağustos
Norwich City-Osasuna
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01 Ağustos
Middlesbrough-Espanyol
3-3
01 Ağustos
Energie Cottbus-Werder Bremen
2-4
01 Ağustos
RB Salzburg-Hartberg
1-0
01 Ağustos
M. United-Atletico Madrid
2-1
01 Ağustos
Hansa Rostock-Mönchengladbach
1-3
01 Ağustos
M.City-Inter
2-4
01 Ağustos
Brighton-Strasbourg
4-3
01 Ağustos
Chelsea-Tottenham
1-2
01 Ağustos
Lazio-Avellino
6-3
01 Ağustos
Aberdeen-Heart of Midlothian
2-1
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Falkirk-St. Mirren
0-2
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0-0ERT
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Wieczysta-Lech Poznan
1-2
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Piast Gliwice-Wisla Krakow
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01 Ağustos
Lens-Villarreal
21:00

Kayserispor'dan hazırlık maçında farklı galibiyet

Kayserispor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında KKTC temsilcisi Cihangir Gençlik Spor Kulübü'nü 7-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 21:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kayserispor'dan hazırlık maçında farklı galibiyet
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Birinci Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren KKTC Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü'nü hazırlık maçında 7-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden KKTC Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü ile 1'inci Lig temsilcisi Kayserispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kayserispor, karşılaşmadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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