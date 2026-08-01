Tottenham, Chelsea'yi son dakikada yıktı!

Chelsea ile Tottenham, hazırlık turnuvası Sydney Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sidney, Avustralya'da yer alan Accor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Tottenham 2-1 kazandı.
De Zerbi'nin takımı, Tonali'nin 17. dakikada kaydettiği golle öne geçse de Alonso'nun ekibi, Estevao'nun 21. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı.
Maçın ilk yarısı, 1-1'lik beraberlikle noktalanırken Tottenham, Danso'nun 49. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sahneye çıkan Richarlison, mücadelede kazanan tarafı belirledi. Tottenham, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.
De Zerbi'nin takımı, Tonali'nin 17. dakikada kaydettiği golle öne geçse de Alonso'nun ekibi, Estevao'nun 21. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı.
Maçın ilk yarısı, 1-1'lik beraberlikle noktalanırken Tottenham, Danso'nun 49. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sahneye çıkan Richarlison, mücadelede kazanan tarafı belirledi. Tottenham, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.