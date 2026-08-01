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Noa Lang için 25 milyon euro

Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Napoli'ye geri dönen Noa Lang, İtalyan ekibinin satış listesinde yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 15:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Noa Lang için 25 milyon euro
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Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Napoli'ye geri dönen Noa Lang, İtalyan ekibinden yeniden ayrılabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İTALYA'DA KARAR

Voetbal International'de yer alan habere göre, Hollandalı kanat oyuncusu, Napoli'nin satış listesinde yer alıyor.

Napoli, Lang için satın alma opsiyonlu (Belirli şartlara bağlı) kiralık transfere sıcak bakıyor. İtalyan ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun kalıcı olarak ayrılması halinde ise bonservis olarak 25 milyon euro belirledi.

Öte yandan Napoli, bir başka kanat oyuncusu David Neres için gelecek teklifleri de değerlendirmeyi düşünüyor. Ancak Lang ve David Neres ikisi birden ayrılmayacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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