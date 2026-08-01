Fenerbahçe'de Divan Kurulu gerçekleşti!

Fenerbahçe Kulübü'nde Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İŞTE YAPILAN AÇIKLAMALAR
ŞEKİP MOSTUROĞLU'NUN SÖZLERİ
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, şampiyonluk yolunda beraberlik mesajı verdi.
Seçimin sona erdiğini ve her Fenerbahçelinin şampiyonluk yolunda birleşmesi gerektiğini dile getiren Mosturoğlu, "Artık Fenerbahçe için birleşme, tek vücut olma zamanıdır. Bugün farklılıklarımızı değil, bizi Fenerbahçe yapan ortak değerlerimizi büyütme günüdür. Kulübümüzün artık kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur. Hedefimiz bellidir. Diğer tüm branşlarda elde ettiğimiz futbolda ise hasretini çektiğimiz şampiyonluğa ulaşmak hepimizin ortak hedefi olmalıdır. İnanıyorum ki 120. kuruluş yılımızda elde edeceğimiz başarılar, tarihimize altın harflerle yazılacak. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz."
YÖNETİCİ TANJU KAYA'NIN SÖZLERİ
Fenerbahçe Yöneticisi Tanju Kaya: "Yaptığımız analizlerde gördük ki Mayıs 2027'ye kadar yükümlülükleri yerine getirmek için 200 milyon Euro nakde ihtiyacımız bulunuyor. Karşılaştığımız tablo bununla sınırla değildi. 9 Haziran'da vadesi geçmiş 43 milyon Euro borç bizleri bekliyordu. TFF ve UEFA'dan lisansları alabilmek için ödenmesi gereken borç 55 milyon Euro'ydu."
"Hepsinden önemlisi bizi yoran, bu yükümlülükleri yerine getirirken kullanmamız gereken 2026 ve sonrasına ait gelirlerden 142 milyon Euro'luk kısmın önceki yönetim tarafından erken tahsil edilip kullanılmasıydı. Geleceğin gelirleri önceden harcanmış, buna karşın ödenmesi gereken borç bu yönetimin sırtında kalmıştır."
Fenerbahçe Yöneticisi Tanju Kaya: "Hedefimiz nettir, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve Süper Lig şampiyonluğu."
DENETİM KURULU ÜYESİ MEHMET VODİNA'NIN SÖZLERİ
Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina: "Kısa vadeli yükümlülükler 17 milyar 195 milyon, uzun vadeli yükümlülükler ise 10 milyar 766 milyon TL. Toplam yükümlülüklerimiz 27 milyar 961 milyon TL'dir. Görüldüğü üzere 31 Mayıs 2026 itibarıyla konsolide kısa vadeli yükümlülüklerimiz 17 milyar 195 milyon TL. Dönen varlıklarımız ise 6 milyar 110 milyon TL'dir. Bu durumda 11 milyar 85 milyon TL kısa vadeli yükümlülüklerimiz, dönen varlıkları aşmış durumdadır. Bu durum kulübümüzün finansal sürdürülebilirliği açısından dikkatle takip edilmesi gereken husustur."
Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina: "Finansal borçlar bu dönemde yoktur. Ticari borçlarımız 9 milyar 924 milyon. Ertelenmiş gelirler 7 milyar 36 milyon TL'dir. 27 milyar 961 milyon TL yükümlülük içerisinde, ki bunun toplam tutarı 526 milyon Euro'dur, önceki dönem başkanımız Sayın Ali Koç'un kulübümüze katkısı da dahildir."
Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina: "Ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla bilanço dışı takip edilen yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunun toplam tutarı 15 milyar 260 milyon TL'dir."
"Gelecek yıllara ait isim hakları, gelecek aylara ait kombine ve loca satış gelirleri, reklam ve sponsorluk gelirleri ile Passolig ve iki sporcuya ait transfer gelirleri vardır. Gelecek sezonlara ait toplam bu tutar 4 milyar 846 milyon TL olarak Ekim 2025 ve Mayıs 2026 dönemlerinde erken tahsil edilmiştir. 2026/27 sezonunda 3 milyar 818 milyon TL, 2027/28 sezonunda 734 milyon TL, 2028/29, 2029/30 ve 2030/31 sezonlarında ise 98'er milyon TL'dir. Böylece önümüzdeki yıllar içinde kulübümüz bu nakit akışında mahrum kalmış olmaktadır. Ayrıca iki sporcumuzun transfer bedellerinin kırdırılması nedeniyle tahminen kulübümüz o günkü döviz kurları itibarıyla 122 milyon TL gelir kaybına uğramıştır."
Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina: "Bu tablo, konsolide gelir ve gider tutarlarını göstermektedir. Gelirlerimiz 22 milyar 566 milyon, giderlerimiz 30 milyar 141 milyon, gelir gider farkı negatif 7 milyar 575 milyon. Finansman giderleri ilave edildiğinde 1 milyar 258 milyon TL'dir, net parasal pozisyon kazancı pozitif 8 milyar 924 milyon TL. Neticede 229 milyon TL dönem karı ortaya çıkmaktadır."
"Gelirlerimizde 5 milyar 116 milyon TL artış bulunmaktadır."
Mehmet Vodina: "Giderlerimizde 11 milyar 941 milyon TL artış bulunmaktadır."
Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının konsolide gelir - gider tablosu
Mehmet Vodina: "Dönem zararı 407 milyon TL'dir."
Fenerbahçe Spor Kulübü amatör şubeler gelir - gider bütçe karşılaştırması
FENERBAHÇE ESKİ YÖNETİCİSİ BURÇİN GÖZLÜKLÜ'DEN AÇIKLAMALAR
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Burçin Gözlüklü: "Bilançoda borç ve yükümlülük olarak görünen tutarın yüzde 22'si Ali Koç Bey'e olan ve yazılı olarak ifade ettiği borçtur. 21 Eylül'den 31 Mayıs'a kadar olan dönemde borç ve yükümlülükler, 70 milyon Euro azalarak 455 milyon Euro olarak gerçekleşti."
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Burçin Gözlüklü: "Ali Bey'e olan borç da dahil edildiğinde, 21 Eylül'de 592 milyon Euro, 31 Mayıs 2026'da 527 milyon Euro. Erken tahsil edildiği ifade edilen 142 milyon Euro ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bunun büyük bir kısmı 50 milyon Euro'su, Ali Bey döneminde planlanan, Emlak Konut ile müzakere edilen bir araziden geliyor. Bu çok kulübümüzün de lehine. Bunların hepsi TL ihaleler, rakamlar büyük ama 3-4 yıl sonra tahsil edildiğinde kulüp ne kadar önden alırsa o kadar kulüp lehine. Ali Bey doğru bir şey yapmış. 101 milyon Euro henüz tahsil edilmemiş rakam var."
"Passolig imza parası, 10 milyon için söylüyorum, bir banka promosyonu gibi. Şirket hesabınızı bir bankadan bir bankaya taşıdığınızda banka promosyon verir, bu da birebir aynı. Bunun gelecekteki gelirlerle hiçbir alakası yok. Bunu tüm kulüpler yapıyor. Biz önerdikleri rakamı uçurduk, 10 milyon Euro bu zamana kadar olmamış yüksek bir rakam. QNB bizim geliştirdiğimiz bir proje, böyle bir beklenti bile yoktu. Biz kendi projemizi yerine getirdik.
Biz aslında 1.5 yıllık süre için seçildik. 8 ay görevde kaldık, tüm planlamamızı 2026/27'de görevde olacağımız düşüncesiyle yaptık. Tahsil edilen rakamların çok büyük kısmı... Bunların çoğu önden tahsil de değil. Yüzde 85'i 90'u 2026/27 dönemidir. 1.5 yıllık projeksiyonla nakit akışını yönettik. Bunu vurgulamak istiyorum.
2026/27'nin sonrasına tekabül eden kısım, iki oyuncu satışıdır, 20 milyon Euro'ya yakındır. Bunların hiçbirisi kırdırma değil, iki oyuncu kırdırmadır. Diğerleri erken tahsilattır."
ESKİ YÖNETİCİ ORHAN DEMİREL'İN AÇIKLAMALARI
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Orhan Demirel: "Seçildiğimiz gün locadayken Sadettin Saran, "Ben Fenerbahçe başkanı oldum, siz de yönetici oldunuz. Ne eski başkanlar ne eski yönetimler hakkında asla konuşmayacaksınız. Konuşan benle birlikte olamaz' dedi. Ağzımızdan eski başkanlar, eski yönetimlerle ilgili tek kelime duymadınız. Fenerbahçe bir bütündür, yönetimler süreklilik arz eder. Burası babamızın çiftliği değil. Burası bir kulüp. Bir önceki yönetimi suçlamak bir yere vardırmıyor.
Mahmut Bey'den rica ettim, 7 tane yedek yönetim kurulu üyemiz var, çalıştı bu insanlar, onların da bu Divan'a alınmasıyla ilgili. 30 tane misafir var. Teessüf ederim. Bunlar emek harcamış, 8 ay çalışmış yönetim kurulu üyeleri. Gelmelerini arzu ederdik. Bu konuda üzgünüm. Aziz Bey bize rica ettiğinde, kime isterseniz dedik. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadık."
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Orhan Demirel: "Sadettin Bey'in bir hayali vardı, dostluk olsun, huzur olsun ama olmuyor, bu camiada nedense olmuyor. Bize 'Bir önceki yönetimin hesaplarını çıkarın' dediler. Çıkarsam ne olacak. Adam zaten bir sürü para ödemiş, kime ne faydası var. Bana bu teslim edildi' demek doğru değil. Ne yapayım, ne varsa onu yapıyoruz. Elinizdeki şey bu. Ali Bey bize makul bir yönetim bıraktı. Nakit akış açığı var, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Bu hep böyleydi. Sadettin Bey 'Ali Bey'e de Aziz Bey'e de her maçta locada yerimiz hazırdır' dedi. Biz içimizden geleni yaptık, yer ayırdık, gelmediler, sorun yok."
"Biz 9 kupa kazandık. Bir sürü kupa kaldırdık. Tanju Bey, eski yönetime bir kere teşekkür etmediniz. Ne yaptık biz, bir şey yapmadık ki. 9 kupa kazandık, biz kazanmadık ki, biz bu şansa vakıf olduk. Bir teşekkür etseydiniz ne olurdu. Bizi yok saymanın ne anlamı var, bir anlamı yok. Aziz Başkanım biz sizi seviyoruz."
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Orhan Demirel: "Hulusi Bey dahil benle problemi olmasına rağmen herkese tek tek teşekkür ettim. Yelkendekine kapıcısına teşekkür ettim. İnsan bekliyor başkanım, insan bekliyor. Bana inanın."
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Orhan Demirel: "Sayın Vodina, siz buraya geldiğinizde Aziz Bey size 'grupların adamı olduğunuz' gibi ağır bir laf etti. Ben şaşırmıştım. Siz bizimle problem yaşadınız. Verdiğiniz tabloyu hayatımda görmedim. Sizin göreviniz karşılaştırmalı tablo vermek değil. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz! Ben böyle bir şey görmedim."
DİVAN KURULU ÜYESİ BEDRİ BAYKAM'IN SÖZLERİ
Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Bedri Baykam: "Scout sistemi, altyapı gibi inanılırsa başarılı olur. Messi ve Ronaldo, dünyada bugün değeri 100-200 milyon dolarla ölçülen insanlar. Onlar da bir gün 100 bin, 200 bin dolardı. İyi bir scout bunları araştırır bulur, 17 yaşındayken Japonya'da, Hollanda'da, İskoçya'da bulur. Bunu başaracak ekibi kurabilecek tecrübede bir yönetime sahip olduğumuza inanıyorum. Bizi düzlüğe çıkaracak olan altyapı ve scout ekibidir."
BAŞKAN AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ
Aziz Yıldırım: "Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim ve yapacağım. Bunu bilin!"
"Dünden beri yaşanan gelişmelerden dolayı konuşmayı değiştirdim. 15 milyona yakın bir bedel alıyoruz yayın gelirinden. Anadolu kulüplerini tamamen ortak yaptılar. Şampiyonluk paylarını kaldırmışlar. Seneye haziranda yayın ihalesi var. Orada ne gerekiyorsa yapılır. Ben kalırsam gerekeni yaparım. Bunu da herkes bilsin!"
"Orhan Bey ile Burçin Bey geldiler, burada açıklamalar yaptılar. Aslında dokunmayacaktım. İçeride bizim durumumuz ne, geçmişi bilelim ki geleceği bilelim. Ne para var ortada. Kulübün hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin! Bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık!"
"TAŞ KANATIYOR, ELİMİZ KAN İÇİNDE"
"Geldiler suçlu gibi anlatmaya çalıştılar. Suçunuz var mı yok mu bir sonraki Divan Kurulu'nda anlatacağım. Birlik beraberlik sözünün arkasında durmaya Fenerbahçe'nin ihtiyacı var, şahısların değil. Ben 20 sene başarılı bir süreç geçirdiğine inanan bir insan olarak yeniden geldim arkadaşlarla beraber elimizi taşın altına koyduk. Taş bizi kanatıyor, ellerimiz kan içinde ama itiraz etmiyoruz. Çünkü başka şansı yok Fenerbahçe'nin, haberiniz olsun. Ben görüyorum, siz görüyor musunuz bilmem."
"Boşu boşuna bana, arkadaşlarıma muhalefetlik yapmayın. Sizin muhalefetiniz bizi üzer, başka bir şey yapmaz. 4-5 sene kalacağız diye gelmedik. İnsanlar düşüncelerini söylerken daha yumuşak daha samimi olursa bundan mutluluk duyarız."
"142 MİLYON EURO HARCA YAPMIŞLAR"
Aziz Yıldırım: "142 milyon Euro, gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Övünerek diyor ki arkadaş Ataşehir'den 42 milyon 600 bin Euro para gelmiş. Kayışdağı'ndan 5 milyon 632 bin Euro yine gelmiş. Toplam 50 milyon Euro üzerinde buraya kaynak gelmiş. Bu kaynak nereden gelmiş? Aziz Yıldırım'ın devletten 35 milyon dolara aldığı Kayışdağı arazisi, Ataşehir'de Murat Ülker'le yaptığı salonun arsasından geriye kalan, Murat Ülker'in "Fenerbahçe de kazansın" dediği, benim Emlak Konut'la Sayın Bakan Murat Kurum'la konuştuğu hadisenin başlangıcıdır. Övünmeyin para geldi falan diye, övünmeyin. Bu para bizden geldi. Övünmeyin! Kapatın bu konuları. Ama bu parayı da yediniz."
"BENİ TAHRİK ETMEYİN, KONUŞMUYORUM"
"Bakın toplam yediğiniz para... Chobani'nin 2 senelik parasını, forma reklamını, adidas ile sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Bunlar 1 yıllık değil. 1 yıl olsa sesimi çıkarmayacağım, zaten 1 yıl almışlar bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralar almışsınız. Konuşmayın, hata yaparsınız. Bizi de konuşmaya mecbur etmeyin. Gelip yanlış şeyler anlatıyorsunuz. Evraklar var, araştırıyorum, soruşturuyorum. 2 Temmuz'da yönetim başkanı ben ve bu yönetici arkadaşlar, evraka imza atmışsınız yönetici olarak. Beni tahrik etmeyin. Bakın konuşmuyorum ama öğrenmeye çalışıyorum ne olduğunu."
Aziz Yıldırım: "Sayın Ali Koç'tan devraldığınızda, nasıl devraldığınızı anlatmadınız üyelere. Ben söyleyeceğim. Neden söyleyeceğim, bak neden söyleyeceğim? Burada (elindeki evrakları göstererek) çok şey var geçiyorum."
"Ertan Torunoğulları oradan konuşuyor. Bizden tek kelime konuşan yok. Kante'yı satalım diyen yok. Medyaya konuşuyor, yazıyor. Sen oradan atlıyorsun. Kante'yi aldığımız paraya satarız diyor. Sana yetki verdim! Haydi bakalım! Yetkiyi de şöyle veriyorum, bugüne kadar Fenerbahçe ne kadar harcamışsa getirin, diğer borcu alacak havale edin. Adamla bir anlaşma yapmışsınız, hiç kimse onu almaz ya. 5 milyon imaj hakkı vermişsiniz, imaj hakkı verirken de eğer bir yerden veremezsek Fenerbahçe Kulübü 5 milyon Euro imajı karşılayacak. Yapmayın konuşmayın! Yardım edin satalım dersek açıklayın kamuoyuna. Yoksa konuşmayın siz, böyle bir hakkınız yok. Kante'nin yetkisini verdim, getir imzalayacağım. Ayıp! Böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz!"
Aziz Yıldırım: "En-Nesyri... Yahu kardeşim bu adamı almışız, hayırlı olsun. 19 milyona almışız. Bu arkadaş için tutmuşuz, bunun parasının bir kısmını ödemişiz. Ben geldikten sonra 2 milyon 950 bin euro, haziran sonunda limitleri açamıyoruz, lisans çıkaramayağız dediği için Çağdaş Bey, Sevilla'ya 2 milyon 950 bin Euro gönderdim. Anlayın euro. O kadar doluyuz ki... Bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon Euro harcama yaptık. Bilin yani, bilin! 65 milyon Euro harcama yaptık."
Aziz Yıldırım: "Giden yönetimden bize ne kaldı, birkaç şey kaldı. Loca kaldı. 12-18 tane loca kaldı, o miktarda. Geri kalanı hem Ali Bey hem Sadettin Bey döneminde satıldılar, aldılar paralarını yediler. Bize ne kaldı, yayın parası, saha kenarı reklam... Bize diyorlar ki 200 milyon Euro borç var, para da var, halledersiniz diyorlardı. Nasıl halledeceğiz, gelin anlatın bana. Yapmayın ya! Gittiniz bak, ayrıldıktan sonra ben stadyuma gelmedim. Rahatsız olur insanlar diye. Gelseydim başka şeyler olurdu. Siz de bunlara dikkat edin. Benim 2 tane locam vardı. Bu stadyumun yapımında benim ve arkadaşlarımın emekleri oldu. Seçimi kaybettik, 2 locamı bırakıp ayrıldım."
"BENİ MAHKEMEYE VERMİŞ"
Aziz Yıldırım: "Acun Ilıcalı, beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya, ah canım. 2 sene önce, bak iyi dinleyin bunları Allah aşkına, 2 sene önce locanın parasını verip almışlar, 9 milyon küsür. Loca parası ne oldu? Aldınız, harcadınız, yediniz. E ne anladım ben bundan. Madem ki kulübün ihtiyacı vardı, açıktan verseydiniz. Reklam yaptı. Mourinho'yu getirdiniz. Resimler şunlar bunlar. Ondan sonra Mourinho'yu gönderdiniz. 850 mi 875 mi ne Euro para ödediler. Son 2 ayını biz ödedik. 1.900'e yakın. Tek kelime konuştuk mu, hayır. Burada konuşuyorum ama. Sen ona karşı çıktın ettin, 10 milyona yakın tazminat ödediniz. Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe'den loca parası alıp adama ödediniz, benim aklıma o da geliyor. Beni mahkemeye vermiş önemli değil. O loca ve gerekirse, ihtiyaç varsa başka localar da dahil olmak üzere başkan locası olacaktır, benim değil. Kim gelirse, başkan olursa onun locası olacak. Yeni arkadaş orada maçlarını seyreder."
"Devlet saha kenarında maç hasılatlarından yüzde 7, saha kenarı reklamlarından yüzde 10 alıyorlar, sporcuların yüzde 40 vergisi var. Sporculara verilen verginin 8-9 sene önce Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir kanun çıkarmıştık, bu vergilerin amatör şubelere harcanmasıyla ilgili. Şimdi değişmiş, bu paranın yüzde 50'si olmuş. Bunun değişmesi lazım. Fenerbahçe Üniversitesi için 10 sene uğraştım. 50 milyon lira teminat lazımdı, 8 evi teminat yaptık, sağdan soldan hisse senedi şu bu... Şimdi bakıyoruz, Hüseyin Bey ile konuşacağız."
Aziz Yıldırım: "Hüseyin Bey, Fenerbahçe 200 milyon dolar versin, ben vereyim dedi. Bunu Orhan Bey'e de söylemiş, Orhan Bey söyledi bana bu sözü. Düşünün, düşünün! Parayı öyle verdi, çizdi mizdi diye bakmayın. Nerede kolej, nerede kolejiniz! Niye sormuyorsunuz bu kolej nerede diye, niye sormuyorsunuz! Fenerbahçe'ye sahip çıkın! Sahip çıkmıyorsunuz, sahip çıkmıyorsunuz! Kusura bakmayın tamam mı! Benim Fenerbahçe'den beklentim yok, hiçbir beklentim yok. Ben kızıma üzülüyorum, torunlara üzülüyorum, genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim buraya, onlar için. Her şeyimi koyacağım ortaya şampiyon yapacağım!"
AZİZ YILDIRIM'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Aziz Yıldırım: "Benim Fenerbahçe'den beklentim yok, hiçbir beklentim yok. Ben kızıma üzülüyorum, torunlara üzülüyorum, genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim buraya, onlar için. Her şeyimi koyacağım ortaya şampiyon yapacağım!" Bu yol zorlu bir yol. İnşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Bir santrfor alacağız, bu hafta bitiririz."
Aziz Yıldırım: "Bu YouTube'cularla ilgili bir şey söyleyeceğim. Devlet de duysun beni. Önce Mehmet Arslan. İnstagram'a bakmam, onlarla işim yok. Kızımdan dolayı bir tane görüntülü telefon aldım, ona bakayım diye. Yılların deneyimli gazetecisi, yazıyor 'Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ile konuştu. İrfan Can'ı kovalım' demişim. Niye kovuyoruz abi ya, niye kovuyoruz ya. Senin bir derdin varsa İrfan Can ve İsmail Kartal'la, kendi düşünceni yaz, beni kullanma. Yalan yazıyor yalan! Ben İsmail Kartal'ı dün gece 12'de aradı, nasılsın iyi misin dedim, bir şeyler konuştuk ama sporcularla ilgili değil, bu konularla ilgili. Ayıp vallahi ayıp, Mehmet Arslan ayıp, yakışmıyor sana!"
"Bu YouTube'cular var, Doktor No diyormuş, bilmem kim 3 tane, beni tenkit etmek kolay, edin, ben ortadayım, gizlim saklım yok, aile hayatım belli, işim belli. Bana hakaret etmeden söyleyebilirsiniz. Kızımdan ne istiyorsunuz! Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Bak onlara söylüyorum, pazartesi günü avukatlarım onları şikayet edecek savcılığa!"
"BAK ŞEREFSİZİM EVLERİNE GİDERİM!"
Aziz Yıldırım: "Devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım! Artık sosyal medyada terbiyesizliklere son verecekler. Hepimizin anası babası var, çoluk çocuğu var. Bak evlerine giderim, bak şerefsizim diyorum. Bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. 12-13 yaşında çocuk ne yapmış, Fenerbahçe'yi bu kadar sevmesi suç mu! Onlar paralı köpekler! Köpekler! Onlar köpekler! 1'i bayan 2'si erkek, bak giderim evlerine. Korkmam hiçbir şeyden. Hapse de giderim, rahat yatarım. Orada rahat ediyor adam!"
"YALAN YAZIYORLAR, KAFAYI MI YEDİNİZ"
"Bizim arkadaşların muhatabı olan, geçmiştekilerin muhatabı olanlar YouTube açmışlar. 'Aziz Yıldırım, Mourinho'yu aramış, Garcia'yı alacakmış, 23 yaş altıymış' diyor. Tanımıyorum. Ben transferle ilgili Cihan Kamer'le konuşurum. Bu kadar mı yalancısınız ya! Yazıyor Aziz Yıldırım 35, Barış 20, öbürü bilmem ne! Kafayı mı yediniz ya, kafayı mı yediniz! Ben 35 nakit nasıl verebilirim, ben ancak ciddi bir sponsorlukla verebilirim. Nakit versem kulüp kullanamaz ki, para orada durur. Bunlar kafayı yemişler. Bak söyleyin, çok kötü yaparım. Savcılığa suç duyurusu yaparım. Onun üzerine yayından kaldırdılar. Her gün yalan yazıyorlar."
YILDIRIM'DAN LEAO AÇIKLAMASI
"Leao için Milan'ı arayıp kızmışım. Olur mu öyle şeyler. Böyle ilişki olur mu! Kebapçıdan basın oldu. Bak söylüyorum, hepsini savcılığa şikayet ederim. Şikayetim de 'halkı kin ve nefrete sevk ettikleri' için. Şikayetim de o. Ayıp ya, vallahi ayıp. Allah aşkına inanmayın, Allah aşkına dinlemeyin, seyretmeyin. Sizin izlemenizle onlar milyonlar kazanıyor. Lütfen, yazık, seyretmeyin! Varsa da bir şey yalanlayın. Ağzımızdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Söylüyorum, bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz. Yine söylüyorum, eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız hocayla, bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Hep transferler nokta atışı olacak."
Aziz Yıldırım: "Geçen sene 15 oyuncu almışlar, bir önceki sene de 15. 30 tane! 10+4'ü konuştuk TFF'yle, siz neden izin verdiniz, bu oyuncular alınırken niye izin verdiniz, vermesene. Seneye de 8 diyorlar. Şimdi 10 olsa seneye ne olacak. Gelen eyvah diyecek. Göndeririz, problem değil. Yazık oyunculara. Paramı istiyorum diyor oyuncu, gitmiyor. UEFA bir kural koymuş, eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsanız, oyuncu isterse kendi bonservisini alıp bedava gider, parayı da alır senden. Ben düşmem rahat olun. Düşecek halim yok!"
"Greenwood, Ake, Muriqi transferlerinden dolayı 138 milyon Euro para harcadık, sonuna kadar! Nereden karşılayacağız, anlatacağım birazdan. Onun için rahatız, problem yok. Gelecek oyuncunun da bedelini incelediler, limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok."
"Bir şura yapmak istiyorum. Eylül ekim aylarında, Sayın Divan Başkanına rica ettim, tüm kulüpleri çağırarak, masrafları cebimden karşılayarak şura yapmak, bunu da kitapçık haline getirip devlete sunmak istiyorum. Kulüplerin sorunu nedir, yalnız futbol değil, basketbol voleybol hepsi. 2 gün yapalım, belge ortaya koyup devlete sunalım. Devlete tek tek anlatmak çözüm olmuyor."
Aziz Yıldırım: "Dereağzı ve Maltepe. Oturup inceledik, devam ediyoruz. Projelerin bitmiş hali yok. Mimari projeler var, statik projeleri çalışılıyor. Dereağzı ile ilgili Ali Koç yönetimi bir proje hazırlamış. En önemli kritik nokta, rahmetli Metin Aşık'ın yaptığı tesisler, bu tesislerde yıkılmalar başladı. Yemek yenecek yerde tedavi yapılıyor. Ben bizzat gittim belediyeyle konuştum. Yıkım kararı aldık. Yıkıma 1 hafta 10 gün içinde başlarız. Sonra orada tesisler yapılacak. İnşaatı nasıl yapacağız? Metin Bey'in oğlu Murat Aşık'ı aradım. Bunu yıkacağız yapacağız. Arzu ediyorsanız siz yapın, biz katkı verelim, imece usulü yapalım dedim. Biz varız haberin olsun, biraz çalışayım müsaadenle dedi. Olur dedim, 1 aya kadar dön dedim. O şekilde olmazsa başkalarıyla bu konuşmaları yapacağız, kulübe yük olmadan yapacağım, 1.5 - 2 milyon dolar civarında."
"Kadın voleybolun 14 milyon bütçesi var. 14 milyon Euro. 10 milyon Euro geliri var. 4 milyon açığı var. Bunları bilin diye anlatıyorum. Çünkü bu sene geçtikten sonra buraya gelip bunları anlatıp düşüncenizi almak istiyoruz."
Aziz Yıldırım: "Erkek voleybolun 11 milyon Euro gideri, 6 milyon Euro geliri var. 5 milyon açık. Voleybolda kadın erkek 9 milyon Euro açık var. Kadın basketbolda 10 milyon Euro gideri var, 6 milyon 340 geliri var, 4 milyon açık var. Erkek basketbolda Ömer Onan'ın verdiği bilgiye göre, başabaş. 44 milyon Euro bütçe, onu da bilin."
"Altyapıda, diğer branşlar boks, tenis, yelken falan 5 milyon Euro açık var. Amatörlerde 20 milyon Euro açık var. 10 seneyle çarp 200 milyon. Fenerbahçe ne yapmalı? Hep beraber konuşalım. Susmakla olmaz. Yönetime gelip borç yaptın demek yok, hepimiz dürüst olacağız. 20 milyon borç yap, ibra edeceğim de. Bir kongre yapacağız, bu kararı almamız lazım. Yönetimden de şampiyonluk istiyorsunuz hep. Ha Bedri Baykam Bey, para ver, para ver, öyle olmaz."
Aziz Yıldırım: "Parasal operasyon yapıyoruz, Fenerbahçe İnşaat AŞ veya Fenerbahçe GYO. Onu kuracağız. Ancak şu anda daha bunların çalışamadığımız için, futbolla paralarla uğraştığımız için 1-2 ay sonra bununla ilgili bir çalışma başlatacağız. Bu önümüzdeki ay içerisinde 5 yıllık 10 yıllık Fenerbahçe planlaması yapacağız. İçinizden çalışmak isteyen varsa müracaat etsin, Mahmut Uslu ile konuşun, gelin, meydan açık."
Yusuf Tanık: "Göreve geldiğimiz günden bu yana Aziz Yıldırım liderliğinde, yönetim kurulumuzla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu süreçte bize güvenen, önümüzü açan Sayın Aziz Yıldırım'a ve yönetimdeki değerli arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçemiz'in marka gücünü, yeni ve sürdürülebilir gelir hedeflediğimiz önemli bir proje hakkında bilgilendirmek istiyorum. Projemizin şu an için çalışma adı 'Cove 1907' ama isim ve marka çalışmalarımız devam ediyor. Projemiz Muğla, Milas Kıyıkışlacık'ta denize sıfır , yaklaşık 586 bin metrekarelik özel bir arazi üzerinde geliştirilecek. Konumu itibarıyla önemli bir avantaj sahip. Milas Bodrum havalimanına 10 dakika mesafede."
"Projemizde 1907 anahtar bulunuyor. Projede farklı ihtiyaçlara sahip 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 özel havuzlu villalar da yer alacak. 500 yat kapasiteli marina üzerinde çalışıyor. Otel, okul, sağlık hizmetleri, golf alanı, çeşitli ticari fonksiyonlarla dört mevsim yaşayan bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz. "
Yusuf Tanık: "Fenerbahçe bu projenin yatırımcısı değildir. Projeye sermaye koymayacaktır, kredi, finansman, satış riski üstlenmeyecektir. Projenin geliştirilmesi, satışı üzerine sorumluluk yatırımcı şirkete ait olacaktır. Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu değer ise adı, marka gücü, iletişim imkanları, milyonlarca taraftarımızın oluşturduğu büyük camiadır. Kulübümüze yapılacak katkı ise Fenerbahçemize aktarılacaktır. Sözleşmemizin mali detaylarını burada aktarmak istemiyorum. Başkanımız detayları gerekirse paylaşacaktır."
Yusuf Tanık: "Fenerbahçe'nin kasasından 1 lira çıkmadan, herhangi bir risk üstlenmeden marka gücünü sürdürülebilir gelir kaynağına dönüştürmek istiyoruz. Üyelerimize özel öncelikler, kampanyalar, avantajlar oluşturmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki bir Fenerbahçeli buradan bir konut aldığında değerli bir yatırım yapmış olmasın sadece, kulübe de önemli bir katkı sağlasın. Fenerbahçe'nin gücü yalnızca sahadaki başarılarından değil, milyonlarca insanı aynı aidiyet duygusu etrafında bir araya getirebilen eşsiz camiasında geliyor. Bizim görevimiz bu büyük değeri korumak ve kalıcı ekonomik değere dönüştürmek."
Aziz Yıldırım: "Gelir getireceğiz, sponsorluklarla. Ben para verdim, sen para verdin, bu TFF ve UEFA nezdinde geçerli değil. Bir işlem olması lazım. İsimsiz hiçbir şey yapmayacağız, her şeyin ismi belli olacak. Bak arkadaş bu, şirketi bu, bunu yapacak, sponsorluk adı altında kulübe bu gelir gelecek. Gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bahis şirketi, bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız, bunu bilin."
"Dün akşam Murat Ülker geldi kulübe. Beko kendisi ayrıldı, şubat ayında söylemişler. Murat Ülker'in, Ülker grubunun girebileceği söylendi. Onun konuşmalarını yapıyoruz. Kadın basketbol, Opet, onlar da kendileri çıktılar. Onlar 2 milyona teklif yapıyorlar, bizim arkadaşlar 3 milyona yakın bir bedel bulmuşlar. Onlar da demiş ki biz çıkalım, 2 milyon başka yere kullanalım diye tutuyorlar. Ülker ile de basketbol ile ilgili görüşme yapıyoruz."
Aziz Yıldırım: "Biz sizi seviyoruz, siz de bizi sevin. Ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte. Herkes kulübe gelebilir, yasak diye bir şey olamaz!"
"Maltepe inşaatlarının olduğu yer. Detaya girmeyeyim, insanları üzmek istemiyorum. Orada büyük bir bina var, boydan boya. İçine her tesisi koymuşlar, içinde 7-8 tane çim saha. Bir tanesinde de tribün yapmışlar, sağda solda. Samandıra'nın hemen karşısı. Beni siz göndermeden hemen önce arazinin tahsisini ben yapmıştım. Yine geldim ben yapacağım. Yaa yaaa! 8 senede ne yaptılar, bakın bakalım. Bak Maltepe'yi yapacağım diyor."
Aziz Yıldırım: "Ocak ayında bir adam gelecek, Belçikalı, adı Chris, altyapıların başına. 3-5 sene sonra oyuncu vereceğini vaad ediyor. Ben 2018'de getirmiştim onu. Bize 2 gün kulüpte anlattı ne yapılması gerektiğini. Bu adam Belçika Milli Takımı'nı yaratan, Lukaku, Hazard'ı yetiştiren adam. Ben TFF'ye, Göksel Gümüşdağ'a söyledim, adam Çin'e gitti, Çin Milli Takımı'nı oluşturdu, sonra Fas'a gitti, bu Fas takımını oluşturan kişi. Davet ettim, ocaktan önce gelemiyor. Biz de ocak ayına kadar çim sahaları yapıyoruz, 7 tane çim saha yapıyoruz. Alkışa gerek yok, bizim için normal şeyler, siz başkalarını alkışlayın!"
"Sayın Ali Koç'a sesleniyorum, bizim Tanju Bey gitti konuştu kendisiyle. Bu yapılan sözleşmede bedel belirtmiyor, maliyet artı yüzde 5 karla yapılacaktır. Müteahhit firmayı çağırdım konuştum, onlar 60 milyon Euro civarında maliyet ifade etti. Müşavir var bir de, onlar tutmuşlar, ona da 1 milyon Euro'ya yakın para vermişler, o da 100 milyon Euro'ya çıkar diyor. Bizimkiler hesap yaptılar, 40 milyona yaparız. Ali Bey ile konuşacağım, hepimizin sevdiği rahmetli Mustafa Koç'un ismini koyarlarsa, binayı onlar üstlenirse bitiririz. Fenerbahçe'ye lazım."
Aziz Yıldırım: "Türkiye'de altyapıdan oyuncu yetişme şansı yok! Yok! Neden? Eğitimci yok, futbolu bırakıyor, sen futbolun başına geç 10-12 yaşa veriyorlar, adam hiç orada çalışmamış ki, yanlış. Bu çocukların yeme içme, besin, psikoloji, okul yok. En önemlisi de saha yok. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2 tane çim sahası var, bir tane de yarım çim sahası var, Samandıra'da. 1999'da Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Yazık güleceğim. Hollanda'dan çim getirip çim saha yaptık, oldu 3 saha. Rahmetli Ali Dinçkök, rahmetli Mete Aslan'ın, Ömer Çavuşoğlu'nun yaptırdığı Metin Aşık Tesisi'nin önündeki saha, çimdi orası. Türkiye'de ilk çim sahalardan biri. Sonradan halı saha yapıldı, gençler oynasın diye. Bir de Fikirtepe var, orası topraktı, orayı halı saha yaptım 1999'da. 5 tane saha var yani. Nerede yetişecek bu çocuklar! Eğitim şart, bu da şart!"
Aziz Yıldırım: "En-Nesyri'yi 19 milyon 500 bin Euro'ya almışlar. Alabiliriz güzel. Buna 8 milyon 775 bin ödemişiz bonservis, 2.950 biz ödedik. 10 milyon 725 ödemişiz. Bunu satmışlar. Orası enteresan! 10 milyon bonservis borcumuz var. Bu oyuncuyu satmışlar 14 milyon 250'ye satmışlar. Sattınız, borç var, onu ödeyin, yok parayı yemişler. Allah Allah! Bu olmaz ki! Yusuf Akçiçek'i satmışlar, 25 milyon 705 bin 530 dolara satmışlar. 12-13 milyon doları almışlar, geri kalanı kırdırmışlar 11 milyona, toplam ellerine 24 milyon geçmiş. 1.700 kırdırma parası vermişler."
AZİZ YILDIRIM VE HULUSİ BELGÜ ARASINDA SÖZLER
Aziz Yıldırım: "Biz sizi seviyoruz, siz de bizi sevin. Ben ne gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte haberiniz olsun. Hulusi orada oturuyor, niye 1 tane çivi çakmadınız oğlum ha! Hiçbir şey yapmadınız, geldiniz gittiniz. Birbirinize laf atmayı bırakın. Şaibeyi kaldırmak için ibra ettim. Kulüpçülük ayrı şeydir, vakıf şirketi olmak ayrı şeydir. Burası kulüptür, herkes sahibidir. Yasak diye bir şey olamaz. Bunu bilin. Sen de voleybol moleybol niyetin varsa, fiyatları da söyledim, icra kurulu başkanı ol, 20 milyon lazım galiba, bizden de 2 arkadaş koyarız, böyle ooohhh fıstık gibi bir şey olur. Haydi hodrimeydan!"
Hulusi Belgü: "Biz teklifimizi yaptık başkan."
Aziz Yıldırım: "Parayı getirin. Erkek ve bayan beraber, ayrım yok."
Hulusi Belgü: "1907 Derneği ile beraber bir teklifte bulunduk. Hakikaten voleybolda çok yüksek bir açık var. Bu açığın kapanması için de bir çalışma yapılacak. 10 yıllık bir planlama yaptık. Onu sizinle tartışır konuşuruz."
Aziz Yıldırım: "Hop! Benle tartışamazsınız. Benle kimse tartışmaz. Öyle tartışma falan bırakın bu işleri. Ben 1 yıl buradayım."
Hulusi Belgü: "Kimle konuşacağız başkanım."
Aziz Yıldırım: "1 yıl gelir konuşursunuz, 1 yıl buradayım. Kim gelirse onla oturursunuz, benimle değil. Hulusi, hisse senedi satmıyoruz. Bedeli söyledim, onu koyacaksınız, 1 yıl sonra kim gelirse onlarla konuşursunuz."
Hulusi Belgü: "Her sene konuşmak yerine kalıcı düzen önerdik."
Aziz Yıldırım: "NBA baskete geliyor. Orada olacak formül, burada da geçerli olur."
ÖMER ONAN'IN NBA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI
Ömer Onan: "NBA ile alakalı çok yazılıyor. 20-25 sene önce de EuroLeague aynı projeyle gelmişti. NBA son 1-1.5 senedir görüşüyor. Şu anda bu sene EuroLeague'de olan takımların hepsi kalacağını deklare etti, en son Real Madrid ve Fenerbahçe imzaladı. NBA ile ilgili son bilgi, NBA Avrupa'nın EuroLeague'i satın alacağı konuşuluyor. Projelerinde geliri çok büyüteceklerini söylüyorlar, göreceğiz. Avrupa'da bir şampiyon 1-2 milyon ödül alıyor, bu çok düşük. Nasıl yapacaklarını takip ediyoruz, biz bu işin içindeyiz. Türkiye'de, Avrupa'da başka takımlarla anlaşıldığı söyleniyor ama bütün EuroLeague takımları EuroLeague'de ddevam ediyor. Böyle bir şey olacaksa önce bizi arzu ediyorlar zaten."
"BİZE ARMUDUN SAPI VAR"
Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'de harcama limitimiz çok az. Localardan gelen para var. 19 loca biz satmışız, 8.5 milyon Euro gelir sağlamışız. Sadettin Beyler 49 tane loca satmışlar, 9.5 milyon Euro almışlar. Biz fiyatları yükselttik. Ali Koç yönetimi 15 loca satmışlar, 3 milyon 876 bin almışlar. Bu paraları da satarak yemişler, bize kalmamış. Armudun sapı var yani."
ŞEKİP MOSTUROĞLU'NUN SÖZLERİ
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, şampiyonluk yolunda beraberlik mesajı verdi.
Seçimin sona erdiğini ve her Fenerbahçelinin şampiyonluk yolunda birleşmesi gerektiğini dile getiren Mosturoğlu, "Artık Fenerbahçe için birleşme, tek vücut olma zamanıdır. Bugün farklılıklarımızı değil, bizi Fenerbahçe yapan ortak değerlerimizi büyütme günüdür. Kulübümüzün artık kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur. Hedefimiz bellidir. Diğer tüm branşlarda elde ettiğimiz futbolda ise hasretini çektiğimiz şampiyonluğa ulaşmak hepimizin ortak hedefi olmalıdır. İnanıyorum ki 120. kuruluş yılımızda elde edeceğimiz başarılar, tarihimize altın harflerle yazılacak. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz."
YÖNETİCİ TANJU KAYA'NIN SÖZLERİ
Fenerbahçe Yöneticisi Tanju Kaya: "Yaptığımız analizlerde gördük ki Mayıs 2027'ye kadar yükümlülükleri yerine getirmek için 200 milyon Euro nakde ihtiyacımız bulunuyor. Karşılaştığımız tablo bununla sınırla değildi. 9 Haziran'da vadesi geçmiş 43 milyon Euro borç bizleri bekliyordu. TFF ve UEFA'dan lisansları alabilmek için ödenmesi gereken borç 55 milyon Euro'ydu."
"Hepsinden önemlisi bizi yoran, bu yükümlülükleri yerine getirirken kullanmamız gereken 2026 ve sonrasına ait gelirlerden 142 milyon Euro'luk kısmın önceki yönetim tarafından erken tahsil edilip kullanılmasıydı. Geleceğin gelirleri önceden harcanmış, buna karşın ödenmesi gereken borç bu yönetimin sırtında kalmıştır."
Fenerbahçe Yöneticisi Tanju Kaya: "Hedefimiz nettir, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve Süper Lig şampiyonluğu."
DENETİM KURULU ÜYESİ MEHMET VODİNA'NIN SÖZLERİ
Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina: "Kısa vadeli yükümlülükler 17 milyar 195 milyon, uzun vadeli yükümlülükler ise 10 milyar 766 milyon TL. Toplam yükümlülüklerimiz 27 milyar 961 milyon TL'dir. Görüldüğü üzere 31 Mayıs 2026 itibarıyla konsolide kısa vadeli yükümlülüklerimiz 17 milyar 195 milyon TL. Dönen varlıklarımız ise 6 milyar 110 milyon TL'dir. Bu durumda 11 milyar 85 milyon TL kısa vadeli yükümlülüklerimiz, dönen varlıkları aşmış durumdadır. Bu durum kulübümüzün finansal sürdürülebilirliği açısından dikkatle takip edilmesi gereken husustur."
Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina: "Finansal borçlar bu dönemde yoktur. Ticari borçlarımız 9 milyar 924 milyon. Ertelenmiş gelirler 7 milyar 36 milyon TL'dir. 27 milyar 961 milyon TL yükümlülük içerisinde, ki bunun toplam tutarı 526 milyon Euro'dur, önceki dönem başkanımız Sayın Ali Koç'un kulübümüze katkısı da dahildir."
Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina: "Ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla bilanço dışı takip edilen yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunun toplam tutarı 15 milyar 260 milyon TL'dir."
"Gelecek yıllara ait isim hakları, gelecek aylara ait kombine ve loca satış gelirleri, reklam ve sponsorluk gelirleri ile Passolig ve iki sporcuya ait transfer gelirleri vardır. Gelecek sezonlara ait toplam bu tutar 4 milyar 846 milyon TL olarak Ekim 2025 ve Mayıs 2026 dönemlerinde erken tahsil edilmiştir. 2026/27 sezonunda 3 milyar 818 milyon TL, 2027/28 sezonunda 734 milyon TL, 2028/29, 2029/30 ve 2030/31 sezonlarında ise 98'er milyon TL'dir. Böylece önümüzdeki yıllar içinde kulübümüz bu nakit akışında mahrum kalmış olmaktadır. Ayrıca iki sporcumuzun transfer bedellerinin kırdırılması nedeniyle tahminen kulübümüz o günkü döviz kurları itibarıyla 122 milyon TL gelir kaybına uğramıştır."
Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina: "Bu tablo, konsolide gelir ve gider tutarlarını göstermektedir. Gelirlerimiz 22 milyar 566 milyon, giderlerimiz 30 milyar 141 milyon, gelir gider farkı negatif 7 milyar 575 milyon. Finansman giderleri ilave edildiğinde 1 milyar 258 milyon TL'dir, net parasal pozisyon kazancı pozitif 8 milyar 924 milyon TL. Neticede 229 milyon TL dönem karı ortaya çıkmaktadır."
"Gelirlerimizde 5 milyar 116 milyon TL artış bulunmaktadır."
Mehmet Vodina: "Giderlerimizde 11 milyar 941 milyon TL artış bulunmaktadır."
Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının konsolide gelir - gider tablosu
Mehmet Vodina: "Dönem zararı 407 milyon TL'dir."
Fenerbahçe Spor Kulübü amatör şubeler gelir - gider bütçe karşılaştırması
FENERBAHÇE ESKİ YÖNETİCİSİ BURÇİN GÖZLÜKLÜ'DEN AÇIKLAMALAR
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Burçin Gözlüklü: "Bilançoda borç ve yükümlülük olarak görünen tutarın yüzde 22'si Ali Koç Bey'e olan ve yazılı olarak ifade ettiği borçtur. 21 Eylül'den 31 Mayıs'a kadar olan dönemde borç ve yükümlülükler, 70 milyon Euro azalarak 455 milyon Euro olarak gerçekleşti."
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Burçin Gözlüklü: "Ali Bey'e olan borç da dahil edildiğinde, 21 Eylül'de 592 milyon Euro, 31 Mayıs 2026'da 527 milyon Euro. Erken tahsil edildiği ifade edilen 142 milyon Euro ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bunun büyük bir kısmı 50 milyon Euro'su, Ali Bey döneminde planlanan, Emlak Konut ile müzakere edilen bir araziden geliyor. Bu çok kulübümüzün de lehine. Bunların hepsi TL ihaleler, rakamlar büyük ama 3-4 yıl sonra tahsil edildiğinde kulüp ne kadar önden alırsa o kadar kulüp lehine. Ali Bey doğru bir şey yapmış. 101 milyon Euro henüz tahsil edilmemiş rakam var."
"Passolig imza parası, 10 milyon için söylüyorum, bir banka promosyonu gibi. Şirket hesabınızı bir bankadan bir bankaya taşıdığınızda banka promosyon verir, bu da birebir aynı. Bunun gelecekteki gelirlerle hiçbir alakası yok. Bunu tüm kulüpler yapıyor. Biz önerdikleri rakamı uçurduk, 10 milyon Euro bu zamana kadar olmamış yüksek bir rakam. QNB bizim geliştirdiğimiz bir proje, böyle bir beklenti bile yoktu. Biz kendi projemizi yerine getirdik.
Biz aslında 1.5 yıllık süre için seçildik. 8 ay görevde kaldık, tüm planlamamızı 2026/27'de görevde olacağımız düşüncesiyle yaptık. Tahsil edilen rakamların çok büyük kısmı... Bunların çoğu önden tahsil de değil. Yüzde 85'i 90'u 2026/27 dönemidir. 1.5 yıllık projeksiyonla nakit akışını yönettik. Bunu vurgulamak istiyorum.
2026/27'nin sonrasına tekabül eden kısım, iki oyuncu satışıdır, 20 milyon Euro'ya yakındır. Bunların hiçbirisi kırdırma değil, iki oyuncu kırdırmadır. Diğerleri erken tahsilattır."
ESKİ YÖNETİCİ ORHAN DEMİREL'İN AÇIKLAMALARI
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Orhan Demirel: "Seçildiğimiz gün locadayken Sadettin Saran, "Ben Fenerbahçe başkanı oldum, siz de yönetici oldunuz. Ne eski başkanlar ne eski yönetimler hakkında asla konuşmayacaksınız. Konuşan benle birlikte olamaz' dedi. Ağzımızdan eski başkanlar, eski yönetimlerle ilgili tek kelime duymadınız. Fenerbahçe bir bütündür, yönetimler süreklilik arz eder. Burası babamızın çiftliği değil. Burası bir kulüp. Bir önceki yönetimi suçlamak bir yere vardırmıyor.
Mahmut Bey'den rica ettim, 7 tane yedek yönetim kurulu üyemiz var, çalıştı bu insanlar, onların da bu Divan'a alınmasıyla ilgili. 30 tane misafir var. Teessüf ederim. Bunlar emek harcamış, 8 ay çalışmış yönetim kurulu üyeleri. Gelmelerini arzu ederdik. Bu konuda üzgünüm. Aziz Bey bize rica ettiğinde, kime isterseniz dedik. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadık."
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Orhan Demirel: "Sadettin Bey'in bir hayali vardı, dostluk olsun, huzur olsun ama olmuyor, bu camiada nedense olmuyor. Bize 'Bir önceki yönetimin hesaplarını çıkarın' dediler. Çıkarsam ne olacak. Adam zaten bir sürü para ödemiş, kime ne faydası var. Bana bu teslim edildi' demek doğru değil. Ne yapayım, ne varsa onu yapıyoruz. Elinizdeki şey bu. Ali Bey bize makul bir yönetim bıraktı. Nakit akış açığı var, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Bu hep böyleydi. Sadettin Bey 'Ali Bey'e de Aziz Bey'e de her maçta locada yerimiz hazırdır' dedi. Biz içimizden geleni yaptık, yer ayırdık, gelmediler, sorun yok."
"Biz 9 kupa kazandık. Bir sürü kupa kaldırdık. Tanju Bey, eski yönetime bir kere teşekkür etmediniz. Ne yaptık biz, bir şey yapmadık ki. 9 kupa kazandık, biz kazanmadık ki, biz bu şansa vakıf olduk. Bir teşekkür etseydiniz ne olurdu. Bizi yok saymanın ne anlamı var, bir anlamı yok. Aziz Başkanım biz sizi seviyoruz."
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Orhan Demirel: "Hulusi Bey dahil benle problemi olmasına rağmen herkese tek tek teşekkür ettim. Yelkendekine kapıcısına teşekkür ettim. İnsan bekliyor başkanım, insan bekliyor. Bana inanın."
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Orhan Demirel: "Sayın Vodina, siz buraya geldiğinizde Aziz Bey size 'grupların adamı olduğunuz' gibi ağır bir laf etti. Ben şaşırmıştım. Siz bizimle problem yaşadınız. Verdiğiniz tabloyu hayatımda görmedim. Sizin göreviniz karşılaştırmalı tablo vermek değil. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz! Ben böyle bir şey görmedim."
DİVAN KURULU ÜYESİ BEDRİ BAYKAM'IN SÖZLERİ
Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Bedri Baykam: "Scout sistemi, altyapı gibi inanılırsa başarılı olur. Messi ve Ronaldo, dünyada bugün değeri 100-200 milyon dolarla ölçülen insanlar. Onlar da bir gün 100 bin, 200 bin dolardı. İyi bir scout bunları araştırır bulur, 17 yaşındayken Japonya'da, Hollanda'da, İskoçya'da bulur. Bunu başaracak ekibi kurabilecek tecrübede bir yönetime sahip olduğumuza inanıyorum. Bizi düzlüğe çıkaracak olan altyapı ve scout ekibidir."
BAŞKAN AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ
Aziz Yıldırım: "Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim ve yapacağım. Bunu bilin!"
"Dünden beri yaşanan gelişmelerden dolayı konuşmayı değiştirdim. 15 milyona yakın bir bedel alıyoruz yayın gelirinden. Anadolu kulüplerini tamamen ortak yaptılar. Şampiyonluk paylarını kaldırmışlar. Seneye haziranda yayın ihalesi var. Orada ne gerekiyorsa yapılır. Ben kalırsam gerekeni yaparım. Bunu da herkes bilsin!"
"Orhan Bey ile Burçin Bey geldiler, burada açıklamalar yaptılar. Aslında dokunmayacaktım. İçeride bizim durumumuz ne, geçmişi bilelim ki geleceği bilelim. Ne para var ortada. Kulübün hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin! Bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık!"
"TAŞ KANATIYOR, ELİMİZ KAN İÇİNDE"
"Geldiler suçlu gibi anlatmaya çalıştılar. Suçunuz var mı yok mu bir sonraki Divan Kurulu'nda anlatacağım. Birlik beraberlik sözünün arkasında durmaya Fenerbahçe'nin ihtiyacı var, şahısların değil. Ben 20 sene başarılı bir süreç geçirdiğine inanan bir insan olarak yeniden geldim arkadaşlarla beraber elimizi taşın altına koyduk. Taş bizi kanatıyor, ellerimiz kan içinde ama itiraz etmiyoruz. Çünkü başka şansı yok Fenerbahçe'nin, haberiniz olsun. Ben görüyorum, siz görüyor musunuz bilmem."
"Boşu boşuna bana, arkadaşlarıma muhalefetlik yapmayın. Sizin muhalefetiniz bizi üzer, başka bir şey yapmaz. 4-5 sene kalacağız diye gelmedik. İnsanlar düşüncelerini söylerken daha yumuşak daha samimi olursa bundan mutluluk duyarız."
"142 MİLYON EURO HARCA YAPMIŞLAR"
Aziz Yıldırım: "142 milyon Euro, gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Övünerek diyor ki arkadaş Ataşehir'den 42 milyon 600 bin Euro para gelmiş. Kayışdağı'ndan 5 milyon 632 bin Euro yine gelmiş. Toplam 50 milyon Euro üzerinde buraya kaynak gelmiş. Bu kaynak nereden gelmiş? Aziz Yıldırım'ın devletten 35 milyon dolara aldığı Kayışdağı arazisi, Ataşehir'de Murat Ülker'le yaptığı salonun arsasından geriye kalan, Murat Ülker'in "Fenerbahçe de kazansın" dediği, benim Emlak Konut'la Sayın Bakan Murat Kurum'la konuştuğu hadisenin başlangıcıdır. Övünmeyin para geldi falan diye, övünmeyin. Bu para bizden geldi. Övünmeyin! Kapatın bu konuları. Ama bu parayı da yediniz."
"BENİ TAHRİK ETMEYİN, KONUŞMUYORUM"
"Bakın toplam yediğiniz para... Chobani'nin 2 senelik parasını, forma reklamını, adidas ile sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Bunlar 1 yıllık değil. 1 yıl olsa sesimi çıkarmayacağım, zaten 1 yıl almışlar bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralar almışsınız. Konuşmayın, hata yaparsınız. Bizi de konuşmaya mecbur etmeyin. Gelip yanlış şeyler anlatıyorsunuz. Evraklar var, araştırıyorum, soruşturuyorum. 2 Temmuz'da yönetim başkanı ben ve bu yönetici arkadaşlar, evraka imza atmışsınız yönetici olarak. Beni tahrik etmeyin. Bakın konuşmuyorum ama öğrenmeye çalışıyorum ne olduğunu."
Aziz Yıldırım: "Sayın Ali Koç'tan devraldığınızda, nasıl devraldığınızı anlatmadınız üyelere. Ben söyleyeceğim. Neden söyleyeceğim, bak neden söyleyeceğim? Burada (elindeki evrakları göstererek) çok şey var geçiyorum."
"Ertan Torunoğulları oradan konuşuyor. Bizden tek kelime konuşan yok. Kante'yı satalım diyen yok. Medyaya konuşuyor, yazıyor. Sen oradan atlıyorsun. Kante'yi aldığımız paraya satarız diyor. Sana yetki verdim! Haydi bakalım! Yetkiyi de şöyle veriyorum, bugüne kadar Fenerbahçe ne kadar harcamışsa getirin, diğer borcu alacak havale edin. Adamla bir anlaşma yapmışsınız, hiç kimse onu almaz ya. 5 milyon imaj hakkı vermişsiniz, imaj hakkı verirken de eğer bir yerden veremezsek Fenerbahçe Kulübü 5 milyon Euro imajı karşılayacak. Yapmayın konuşmayın! Yardım edin satalım dersek açıklayın kamuoyuna. Yoksa konuşmayın siz, böyle bir hakkınız yok. Kante'nin yetkisini verdim, getir imzalayacağım. Ayıp! Böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz!"
Aziz Yıldırım: "En-Nesyri... Yahu kardeşim bu adamı almışız, hayırlı olsun. 19 milyona almışız. Bu arkadaş için tutmuşuz, bunun parasının bir kısmını ödemişiz. Ben geldikten sonra 2 milyon 950 bin euro, haziran sonunda limitleri açamıyoruz, lisans çıkaramayağız dediği için Çağdaş Bey, Sevilla'ya 2 milyon 950 bin Euro gönderdim. Anlayın euro. O kadar doluyuz ki... Bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon Euro harcama yaptık. Bilin yani, bilin! 65 milyon Euro harcama yaptık."
Aziz Yıldırım: "Giden yönetimden bize ne kaldı, birkaç şey kaldı. Loca kaldı. 12-18 tane loca kaldı, o miktarda. Geri kalanı hem Ali Bey hem Sadettin Bey döneminde satıldılar, aldılar paralarını yediler. Bize ne kaldı, yayın parası, saha kenarı reklam... Bize diyorlar ki 200 milyon Euro borç var, para da var, halledersiniz diyorlardı. Nasıl halledeceğiz, gelin anlatın bana. Yapmayın ya! Gittiniz bak, ayrıldıktan sonra ben stadyuma gelmedim. Rahatsız olur insanlar diye. Gelseydim başka şeyler olurdu. Siz de bunlara dikkat edin. Benim 2 tane locam vardı. Bu stadyumun yapımında benim ve arkadaşlarımın emekleri oldu. Seçimi kaybettik, 2 locamı bırakıp ayrıldım."
"BENİ MAHKEMEYE VERMİŞ"
Aziz Yıldırım: "Acun Ilıcalı, beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya, ah canım. 2 sene önce, bak iyi dinleyin bunları Allah aşkına, 2 sene önce locanın parasını verip almışlar, 9 milyon küsür. Loca parası ne oldu? Aldınız, harcadınız, yediniz. E ne anladım ben bundan. Madem ki kulübün ihtiyacı vardı, açıktan verseydiniz. Reklam yaptı. Mourinho'yu getirdiniz. Resimler şunlar bunlar. Ondan sonra Mourinho'yu gönderdiniz. 850 mi 875 mi ne Euro para ödediler. Son 2 ayını biz ödedik. 1.900'e yakın. Tek kelime konuştuk mu, hayır. Burada konuşuyorum ama. Sen ona karşı çıktın ettin, 10 milyona yakın tazminat ödediniz. Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe'den loca parası alıp adama ödediniz, benim aklıma o da geliyor. Beni mahkemeye vermiş önemli değil. O loca ve gerekirse, ihtiyaç varsa başka localar da dahil olmak üzere başkan locası olacaktır, benim değil. Kim gelirse, başkan olursa onun locası olacak. Yeni arkadaş orada maçlarını seyreder."
"Devlet saha kenarında maç hasılatlarından yüzde 7, saha kenarı reklamlarından yüzde 10 alıyorlar, sporcuların yüzde 40 vergisi var. Sporculara verilen verginin 8-9 sene önce Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir kanun çıkarmıştık, bu vergilerin amatör şubelere harcanmasıyla ilgili. Şimdi değişmiş, bu paranın yüzde 50'si olmuş. Bunun değişmesi lazım. Fenerbahçe Üniversitesi için 10 sene uğraştım. 50 milyon lira teminat lazımdı, 8 evi teminat yaptık, sağdan soldan hisse senedi şu bu... Şimdi bakıyoruz, Hüseyin Bey ile konuşacağız."
Aziz Yıldırım: "Hüseyin Bey, Fenerbahçe 200 milyon dolar versin, ben vereyim dedi. Bunu Orhan Bey'e de söylemiş, Orhan Bey söyledi bana bu sözü. Düşünün, düşünün! Parayı öyle verdi, çizdi mizdi diye bakmayın. Nerede kolej, nerede kolejiniz! Niye sormuyorsunuz bu kolej nerede diye, niye sormuyorsunuz! Fenerbahçe'ye sahip çıkın! Sahip çıkmıyorsunuz, sahip çıkmıyorsunuz! Kusura bakmayın tamam mı! Benim Fenerbahçe'den beklentim yok, hiçbir beklentim yok. Ben kızıma üzülüyorum, torunlara üzülüyorum, genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim buraya, onlar için. Her şeyimi koyacağım ortaya şampiyon yapacağım!"
AZİZ YILDIRIM'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Aziz Yıldırım: "Benim Fenerbahçe'den beklentim yok, hiçbir beklentim yok. Ben kızıma üzülüyorum, torunlara üzülüyorum, genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim buraya, onlar için. Her şeyimi koyacağım ortaya şampiyon yapacağım!" Bu yol zorlu bir yol. İnşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Bir santrfor alacağız, bu hafta bitiririz."
Aziz Yıldırım: "Bu YouTube'cularla ilgili bir şey söyleyeceğim. Devlet de duysun beni. Önce Mehmet Arslan. İnstagram'a bakmam, onlarla işim yok. Kızımdan dolayı bir tane görüntülü telefon aldım, ona bakayım diye. Yılların deneyimli gazetecisi, yazıyor 'Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ile konuştu. İrfan Can'ı kovalım' demişim. Niye kovuyoruz abi ya, niye kovuyoruz ya. Senin bir derdin varsa İrfan Can ve İsmail Kartal'la, kendi düşünceni yaz, beni kullanma. Yalan yazıyor yalan! Ben İsmail Kartal'ı dün gece 12'de aradı, nasılsın iyi misin dedim, bir şeyler konuştuk ama sporcularla ilgili değil, bu konularla ilgili. Ayıp vallahi ayıp, Mehmet Arslan ayıp, yakışmıyor sana!"
"Bu YouTube'cular var, Doktor No diyormuş, bilmem kim 3 tane, beni tenkit etmek kolay, edin, ben ortadayım, gizlim saklım yok, aile hayatım belli, işim belli. Bana hakaret etmeden söyleyebilirsiniz. Kızımdan ne istiyorsunuz! Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Bak onlara söylüyorum, pazartesi günü avukatlarım onları şikayet edecek savcılığa!"
"BAK ŞEREFSİZİM EVLERİNE GİDERİM!"
Aziz Yıldırım: "Devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım! Artık sosyal medyada terbiyesizliklere son verecekler. Hepimizin anası babası var, çoluk çocuğu var. Bak evlerine giderim, bak şerefsizim diyorum. Bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. 12-13 yaşında çocuk ne yapmış, Fenerbahçe'yi bu kadar sevmesi suç mu! Onlar paralı köpekler! Köpekler! Onlar köpekler! 1'i bayan 2'si erkek, bak giderim evlerine. Korkmam hiçbir şeyden. Hapse de giderim, rahat yatarım. Orada rahat ediyor adam!"
"YALAN YAZIYORLAR, KAFAYI MI YEDİNİZ"
"Bizim arkadaşların muhatabı olan, geçmiştekilerin muhatabı olanlar YouTube açmışlar. 'Aziz Yıldırım, Mourinho'yu aramış, Garcia'yı alacakmış, 23 yaş altıymış' diyor. Tanımıyorum. Ben transferle ilgili Cihan Kamer'le konuşurum. Bu kadar mı yalancısınız ya! Yazıyor Aziz Yıldırım 35, Barış 20, öbürü bilmem ne! Kafayı mı yediniz ya, kafayı mı yediniz! Ben 35 nakit nasıl verebilirim, ben ancak ciddi bir sponsorlukla verebilirim. Nakit versem kulüp kullanamaz ki, para orada durur. Bunlar kafayı yemişler. Bak söyleyin, çok kötü yaparım. Savcılığa suç duyurusu yaparım. Onun üzerine yayından kaldırdılar. Her gün yalan yazıyorlar."
YILDIRIM'DAN LEAO AÇIKLAMASI
"Leao için Milan'ı arayıp kızmışım. Olur mu öyle şeyler. Böyle ilişki olur mu! Kebapçıdan basın oldu. Bak söylüyorum, hepsini savcılığa şikayet ederim. Şikayetim de 'halkı kin ve nefrete sevk ettikleri' için. Şikayetim de o. Ayıp ya, vallahi ayıp. Allah aşkına inanmayın, Allah aşkına dinlemeyin, seyretmeyin. Sizin izlemenizle onlar milyonlar kazanıyor. Lütfen, yazık, seyretmeyin! Varsa da bir şey yalanlayın. Ağzımızdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Söylüyorum, bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz. Yine söylüyorum, eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız hocayla, bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Hep transferler nokta atışı olacak."
Aziz Yıldırım: "Geçen sene 15 oyuncu almışlar, bir önceki sene de 15. 30 tane! 10+4'ü konuştuk TFF'yle, siz neden izin verdiniz, bu oyuncular alınırken niye izin verdiniz, vermesene. Seneye de 8 diyorlar. Şimdi 10 olsa seneye ne olacak. Gelen eyvah diyecek. Göndeririz, problem değil. Yazık oyunculara. Paramı istiyorum diyor oyuncu, gitmiyor. UEFA bir kural koymuş, eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsanız, oyuncu isterse kendi bonservisini alıp bedava gider, parayı da alır senden. Ben düşmem rahat olun. Düşecek halim yok!"
"Greenwood, Ake, Muriqi transferlerinden dolayı 138 milyon Euro para harcadık, sonuna kadar! Nereden karşılayacağız, anlatacağım birazdan. Onun için rahatız, problem yok. Gelecek oyuncunun da bedelini incelediler, limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok."
"Bir şura yapmak istiyorum. Eylül ekim aylarında, Sayın Divan Başkanına rica ettim, tüm kulüpleri çağırarak, masrafları cebimden karşılayarak şura yapmak, bunu da kitapçık haline getirip devlete sunmak istiyorum. Kulüplerin sorunu nedir, yalnız futbol değil, basketbol voleybol hepsi. 2 gün yapalım, belge ortaya koyup devlete sunalım. Devlete tek tek anlatmak çözüm olmuyor."
Aziz Yıldırım: "Dereağzı ve Maltepe. Oturup inceledik, devam ediyoruz. Projelerin bitmiş hali yok. Mimari projeler var, statik projeleri çalışılıyor. Dereağzı ile ilgili Ali Koç yönetimi bir proje hazırlamış. En önemli kritik nokta, rahmetli Metin Aşık'ın yaptığı tesisler, bu tesislerde yıkılmalar başladı. Yemek yenecek yerde tedavi yapılıyor. Ben bizzat gittim belediyeyle konuştum. Yıkım kararı aldık. Yıkıma 1 hafta 10 gün içinde başlarız. Sonra orada tesisler yapılacak. İnşaatı nasıl yapacağız? Metin Bey'in oğlu Murat Aşık'ı aradım. Bunu yıkacağız yapacağız. Arzu ediyorsanız siz yapın, biz katkı verelim, imece usulü yapalım dedim. Biz varız haberin olsun, biraz çalışayım müsaadenle dedi. Olur dedim, 1 aya kadar dön dedim. O şekilde olmazsa başkalarıyla bu konuşmaları yapacağız, kulübe yük olmadan yapacağım, 1.5 - 2 milyon dolar civarında."
"Kadın voleybolun 14 milyon bütçesi var. 14 milyon Euro. 10 milyon Euro geliri var. 4 milyon açığı var. Bunları bilin diye anlatıyorum. Çünkü bu sene geçtikten sonra buraya gelip bunları anlatıp düşüncenizi almak istiyoruz."
Aziz Yıldırım: "Erkek voleybolun 11 milyon Euro gideri, 6 milyon Euro geliri var. 5 milyon açık. Voleybolda kadın erkek 9 milyon Euro açık var. Kadın basketbolda 10 milyon Euro gideri var, 6 milyon 340 geliri var, 4 milyon açık var. Erkek basketbolda Ömer Onan'ın verdiği bilgiye göre, başabaş. 44 milyon Euro bütçe, onu da bilin."
"Altyapıda, diğer branşlar boks, tenis, yelken falan 5 milyon Euro açık var. Amatörlerde 20 milyon Euro açık var. 10 seneyle çarp 200 milyon. Fenerbahçe ne yapmalı? Hep beraber konuşalım. Susmakla olmaz. Yönetime gelip borç yaptın demek yok, hepimiz dürüst olacağız. 20 milyon borç yap, ibra edeceğim de. Bir kongre yapacağız, bu kararı almamız lazım. Yönetimden de şampiyonluk istiyorsunuz hep. Ha Bedri Baykam Bey, para ver, para ver, öyle olmaz."
Aziz Yıldırım: "Parasal operasyon yapıyoruz, Fenerbahçe İnşaat AŞ veya Fenerbahçe GYO. Onu kuracağız. Ancak şu anda daha bunların çalışamadığımız için, futbolla paralarla uğraştığımız için 1-2 ay sonra bununla ilgili bir çalışma başlatacağız. Bu önümüzdeki ay içerisinde 5 yıllık 10 yıllık Fenerbahçe planlaması yapacağız. İçinizden çalışmak isteyen varsa müracaat etsin, Mahmut Uslu ile konuşun, gelin, meydan açık."
Yusuf Tanık: "Göreve geldiğimiz günden bu yana Aziz Yıldırım liderliğinde, yönetim kurulumuzla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu süreçte bize güvenen, önümüzü açan Sayın Aziz Yıldırım'a ve yönetimdeki değerli arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçemiz'in marka gücünü, yeni ve sürdürülebilir gelir hedeflediğimiz önemli bir proje hakkında bilgilendirmek istiyorum. Projemizin şu an için çalışma adı 'Cove 1907' ama isim ve marka çalışmalarımız devam ediyor. Projemiz Muğla, Milas Kıyıkışlacık'ta denize sıfır , yaklaşık 586 bin metrekarelik özel bir arazi üzerinde geliştirilecek. Konumu itibarıyla önemli bir avantaj sahip. Milas Bodrum havalimanına 10 dakika mesafede."
"Projemizde 1907 anahtar bulunuyor. Projede farklı ihtiyaçlara sahip 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 özel havuzlu villalar da yer alacak. 500 yat kapasiteli marina üzerinde çalışıyor. Otel, okul, sağlık hizmetleri, golf alanı, çeşitli ticari fonksiyonlarla dört mevsim yaşayan bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz. "
Yusuf Tanık: "Fenerbahçe bu projenin yatırımcısı değildir. Projeye sermaye koymayacaktır, kredi, finansman, satış riski üstlenmeyecektir. Projenin geliştirilmesi, satışı üzerine sorumluluk yatırımcı şirkete ait olacaktır. Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu değer ise adı, marka gücü, iletişim imkanları, milyonlarca taraftarımızın oluşturduğu büyük camiadır. Kulübümüze yapılacak katkı ise Fenerbahçemize aktarılacaktır. Sözleşmemizin mali detaylarını burada aktarmak istemiyorum. Başkanımız detayları gerekirse paylaşacaktır."
Yusuf Tanık: "Fenerbahçe'nin kasasından 1 lira çıkmadan, herhangi bir risk üstlenmeden marka gücünü sürdürülebilir gelir kaynağına dönüştürmek istiyoruz. Üyelerimize özel öncelikler, kampanyalar, avantajlar oluşturmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki bir Fenerbahçeli buradan bir konut aldığında değerli bir yatırım yapmış olmasın sadece, kulübe de önemli bir katkı sağlasın. Fenerbahçe'nin gücü yalnızca sahadaki başarılarından değil, milyonlarca insanı aynı aidiyet duygusu etrafında bir araya getirebilen eşsiz camiasında geliyor. Bizim görevimiz bu büyük değeri korumak ve kalıcı ekonomik değere dönüştürmek."
Aziz Yıldırım: "Gelir getireceğiz, sponsorluklarla. Ben para verdim, sen para verdin, bu TFF ve UEFA nezdinde geçerli değil. Bir işlem olması lazım. İsimsiz hiçbir şey yapmayacağız, her şeyin ismi belli olacak. Bak arkadaş bu, şirketi bu, bunu yapacak, sponsorluk adı altında kulübe bu gelir gelecek. Gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bahis şirketi, bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız, bunu bilin."
"Dün akşam Murat Ülker geldi kulübe. Beko kendisi ayrıldı, şubat ayında söylemişler. Murat Ülker'in, Ülker grubunun girebileceği söylendi. Onun konuşmalarını yapıyoruz. Kadın basketbol, Opet, onlar da kendileri çıktılar. Onlar 2 milyona teklif yapıyorlar, bizim arkadaşlar 3 milyona yakın bir bedel bulmuşlar. Onlar da demiş ki biz çıkalım, 2 milyon başka yere kullanalım diye tutuyorlar. Ülker ile de basketbol ile ilgili görüşme yapıyoruz."
Aziz Yıldırım: "Biz sizi seviyoruz, siz de bizi sevin. Ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte. Herkes kulübe gelebilir, yasak diye bir şey olamaz!"
"Maltepe inşaatlarının olduğu yer. Detaya girmeyeyim, insanları üzmek istemiyorum. Orada büyük bir bina var, boydan boya. İçine her tesisi koymuşlar, içinde 7-8 tane çim saha. Bir tanesinde de tribün yapmışlar, sağda solda. Samandıra'nın hemen karşısı. Beni siz göndermeden hemen önce arazinin tahsisini ben yapmıştım. Yine geldim ben yapacağım. Yaa yaaa! 8 senede ne yaptılar, bakın bakalım. Bak Maltepe'yi yapacağım diyor."
Aziz Yıldırım: "Ocak ayında bir adam gelecek, Belçikalı, adı Chris, altyapıların başına. 3-5 sene sonra oyuncu vereceğini vaad ediyor. Ben 2018'de getirmiştim onu. Bize 2 gün kulüpte anlattı ne yapılması gerektiğini. Bu adam Belçika Milli Takımı'nı yaratan, Lukaku, Hazard'ı yetiştiren adam. Ben TFF'ye, Göksel Gümüşdağ'a söyledim, adam Çin'e gitti, Çin Milli Takımı'nı oluşturdu, sonra Fas'a gitti, bu Fas takımını oluşturan kişi. Davet ettim, ocaktan önce gelemiyor. Biz de ocak ayına kadar çim sahaları yapıyoruz, 7 tane çim saha yapıyoruz. Alkışa gerek yok, bizim için normal şeyler, siz başkalarını alkışlayın!"
"Sayın Ali Koç'a sesleniyorum, bizim Tanju Bey gitti konuştu kendisiyle. Bu yapılan sözleşmede bedel belirtmiyor, maliyet artı yüzde 5 karla yapılacaktır. Müteahhit firmayı çağırdım konuştum, onlar 60 milyon Euro civarında maliyet ifade etti. Müşavir var bir de, onlar tutmuşlar, ona da 1 milyon Euro'ya yakın para vermişler, o da 100 milyon Euro'ya çıkar diyor. Bizimkiler hesap yaptılar, 40 milyona yaparız. Ali Bey ile konuşacağım, hepimizin sevdiği rahmetli Mustafa Koç'un ismini koyarlarsa, binayı onlar üstlenirse bitiririz. Fenerbahçe'ye lazım."
Aziz Yıldırım: "Türkiye'de altyapıdan oyuncu yetişme şansı yok! Yok! Neden? Eğitimci yok, futbolu bırakıyor, sen futbolun başına geç 10-12 yaşa veriyorlar, adam hiç orada çalışmamış ki, yanlış. Bu çocukların yeme içme, besin, psikoloji, okul yok. En önemlisi de saha yok. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2 tane çim sahası var, bir tane de yarım çim sahası var, Samandıra'da. 1999'da Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Yazık güleceğim. Hollanda'dan çim getirip çim saha yaptık, oldu 3 saha. Rahmetli Ali Dinçkök, rahmetli Mete Aslan'ın, Ömer Çavuşoğlu'nun yaptırdığı Metin Aşık Tesisi'nin önündeki saha, çimdi orası. Türkiye'de ilk çim sahalardan biri. Sonradan halı saha yapıldı, gençler oynasın diye. Bir de Fikirtepe var, orası topraktı, orayı halı saha yaptım 1999'da. 5 tane saha var yani. Nerede yetişecek bu çocuklar! Eğitim şart, bu da şart!"
Aziz Yıldırım: "En-Nesyri'yi 19 milyon 500 bin Euro'ya almışlar. Alabiliriz güzel. Buna 8 milyon 775 bin ödemişiz bonservis, 2.950 biz ödedik. 10 milyon 725 ödemişiz. Bunu satmışlar. Orası enteresan! 10 milyon bonservis borcumuz var. Bu oyuncuyu satmışlar 14 milyon 250'ye satmışlar. Sattınız, borç var, onu ödeyin, yok parayı yemişler. Allah Allah! Bu olmaz ki! Yusuf Akçiçek'i satmışlar, 25 milyon 705 bin 530 dolara satmışlar. 12-13 milyon doları almışlar, geri kalanı kırdırmışlar 11 milyona, toplam ellerine 24 milyon geçmiş. 1.700 kırdırma parası vermişler."
AZİZ YILDIRIM VE HULUSİ BELGÜ ARASINDA SÖZLER
Aziz Yıldırım: "Biz sizi seviyoruz, siz de bizi sevin. Ben ne gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte haberiniz olsun. Hulusi orada oturuyor, niye 1 tane çivi çakmadınız oğlum ha! Hiçbir şey yapmadınız, geldiniz gittiniz. Birbirinize laf atmayı bırakın. Şaibeyi kaldırmak için ibra ettim. Kulüpçülük ayrı şeydir, vakıf şirketi olmak ayrı şeydir. Burası kulüptür, herkes sahibidir. Yasak diye bir şey olamaz. Bunu bilin. Sen de voleybol moleybol niyetin varsa, fiyatları da söyledim, icra kurulu başkanı ol, 20 milyon lazım galiba, bizden de 2 arkadaş koyarız, böyle ooohhh fıstık gibi bir şey olur. Haydi hodrimeydan!"
Hulusi Belgü: "Biz teklifimizi yaptık başkan."
Aziz Yıldırım: "Parayı getirin. Erkek ve bayan beraber, ayrım yok."
Hulusi Belgü: "1907 Derneği ile beraber bir teklifte bulunduk. Hakikaten voleybolda çok yüksek bir açık var. Bu açığın kapanması için de bir çalışma yapılacak. 10 yıllık bir planlama yaptık. Onu sizinle tartışır konuşuruz."
Aziz Yıldırım: "Hop! Benle tartışamazsınız. Benle kimse tartışmaz. Öyle tartışma falan bırakın bu işleri. Ben 1 yıl buradayım."
Hulusi Belgü: "Kimle konuşacağız başkanım."
Aziz Yıldırım: "1 yıl gelir konuşursunuz, 1 yıl buradayım. Kim gelirse onla oturursunuz, benimle değil. Hulusi, hisse senedi satmıyoruz. Bedeli söyledim, onu koyacaksınız, 1 yıl sonra kim gelirse onlarla konuşursunuz."
Hulusi Belgü: "Her sene konuşmak yerine kalıcı düzen önerdik."
Aziz Yıldırım: "NBA baskete geliyor. Orada olacak formül, burada da geçerli olur."
ÖMER ONAN'IN NBA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI
Ömer Onan: "NBA ile alakalı çok yazılıyor. 20-25 sene önce de EuroLeague aynı projeyle gelmişti. NBA son 1-1.5 senedir görüşüyor. Şu anda bu sene EuroLeague'de olan takımların hepsi kalacağını deklare etti, en son Real Madrid ve Fenerbahçe imzaladı. NBA ile ilgili son bilgi, NBA Avrupa'nın EuroLeague'i satın alacağı konuşuluyor. Projelerinde geliri çok büyüteceklerini söylüyorlar, göreceğiz. Avrupa'da bir şampiyon 1-2 milyon ödül alıyor, bu çok düşük. Nasıl yapacaklarını takip ediyoruz, biz bu işin içindeyiz. Türkiye'de, Avrupa'da başka takımlarla anlaşıldığı söyleniyor ama bütün EuroLeague takımları EuroLeague'de ddevam ediyor. Böyle bir şey olacaksa önce bizi arzu ediyorlar zaten."
"BİZE ARMUDUN SAPI VAR"
Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'de harcama limitimiz çok az. Localardan gelen para var. 19 loca biz satmışız, 8.5 milyon Euro gelir sağlamışız. Sadettin Beyler 49 tane loca satmışlar, 9.5 milyon Euro almışlar. Biz fiyatları yükselttik. Ali Koç yönetimi 15 loca satmışlar, 3 milyon 876 bin almışlar. Bu paraları da satarak yemişler, bize kalmamış. Armudun sapı var yani."