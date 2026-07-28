Douglas Luiz'den geleceği için açıklama!

Juventus'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz, Nice karşısında attığı golün ardından geleceğiyle ilgili net konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Juventus, sezon öncesi hazırlık maçında Juventus Training Center'da Fransız ekibi Nice'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada takımını öne geçiren golü kaydeden Douglas Luiz, performansıyla dikkat çekti.
Geçtiğimiz sezonu İngiltere'de Nottingham Forest ve Aston Villa arasında geçiren Brezilyalı orta saha, yeni sezon öncesinde Juventus formasıyla yeniden kendini göstermeye başladı.
"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"
Maçın ardından Sky Sport'a konuşan Douglas Luiz, siyah-beyazlı ekipte kalma isteğini şu sözlerle dile getirdi:
"Kendimi çok iyi hissediyorum. Bana verilen fırsattan dolayı mutluyum. Umarım bunu sahada gösterebilirim çünkü gerçekten iyi durumdayım. Gol attım ve bu kulüp adına gol atmak benim için çok önemliydi."
"KALMAK İSTEDİĞİM YER BURASI"
Juventus'ta kariyerine devam etmek istediğini açıkça belirten Brezilyalı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kalmak istediğim yer burası. İki yıl önce seçtiğim kulüp burası. Daha önce çok fazla forma şansı bulamadım. Şimdi yeniden bir fırsat yakaladım ve istediğim tek şey bunu en iyi şekilde değerlendirmek."
Geçtiğimiz sezonu İngiltere'de Nottingham Forest ve Aston Villa arasında geçiren Brezilyalı orta saha, yeni sezon öncesinde Juventus formasıyla yeniden kendini göstermeye başladı.
"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"
Maçın ardından Sky Sport'a konuşan Douglas Luiz, siyah-beyazlı ekipte kalma isteğini şu sözlerle dile getirdi:
"Kendimi çok iyi hissediyorum. Bana verilen fırsattan dolayı mutluyum. Umarım bunu sahada gösterebilirim çünkü gerçekten iyi durumdayım. Gol attım ve bu kulüp adına gol atmak benim için çok önemliydi."
"KALMAK İSTEDİĞİM YER BURASI"
Juventus'ta kariyerine devam etmek istediğini açıkça belirten Brezilyalı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kalmak istediğim yer burası. İki yıl önce seçtiğim kulüp burası. Daha önce çok fazla forma şansı bulamadım. Şimdi yeniden bir fırsat yakaladım ve istediğim tek şey bunu en iyi şekilde değerlendirmek."