1. Lig'de 7 haftalık program açıklandı

TFF 1. Lig'de 7 haftalık maç programı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. haftalarda oynanacak maçların programı şöyle:
- 2. hafta:
14 Ağustos 2026 Cuma:
21.30 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)
15 Ağustos 2026 Cumartesi:
19.00 İstanbulspor-Bodrum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Misirli.com.tr Fatih Karagümrük-Ümraniyespor (Henüz belli değil)
21.30 Manisa FK-Vanspor FK (Manisa 19 Mayıs)
21.30 Bursaspor-Iğdır FK (Yüzüncü Yıl Atatürk)
16 Ağustos 2026 Pazar:
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe)
19.00 Kayserispor-Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)
21.30 Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
21.30 Muğlaspor-Bandırmaspor (Henüz belli değil)
17 Ağustos 2026 Pazartesi:
21.30 Batman Petrolspor-Boluspor (Henüz belli değil)
- 3. hafta:
21 Ağustos 2026 Cuma:
21.30 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Bursaspor (Henüz belli değil)
22 Ağustos 2026 Cumartesi:
19.00 Iğdır FK-Kayserispor (Aktepe)
19.00 Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21.30 Antalyaspor-Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.30 Bodrum FK-Muğlaspor (Bodrum İlçe)
23 Ağustos 2026 Pazar:
17.00 Bandırma Spor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Boluspor-Mardin 1969 Spor (Bolu Atatürk)
21.30 Vanspor FK-İstanbulspor (Henüz belli değil)
21.30 SMS Grup Sarıyer-Batman Petrolspor (Yusuf Ziya Öniş)
24 Ağustos 2026 Pazartesi:
21.30 Sivasspor-Manisa FK (4 Eylül)
- 4. hafta:
28 Ağustos 2026 Cuma:
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor (Aktepe)
19.00 Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)
21.30 Muğlaspor-Boluspor (Henüz belli değil)
21.30 Antalyaspor-SMS Grup Sarıyer (Corendon Airlines Park Antalya)
29 Ağustos 2026 Cumartesi:
19.00 Kayserispor-Bursaspor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 İstanbulspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.30 Batman Petrolspor-Sivasspor (Henüz belli değil)
21.30 Mardin 1969 Spor-Vanspor FK (Henüz belli değil)
30 Ağustos 2026 Pazar:
19.00 Esenler Erokspor-Iğdır FK (Esenler Erokspor)
21.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)
- 5. hafta:
1 Eylül 2026 Salı:
16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Ümraniyespor-Muğlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
20.00 SMS Grup Sarıyer-Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)
2 Eylül 2026 Çarşamba:
17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor (Henüz belli değil)
20.00 Sivasspor-Mardin 1969 Spor (4 Eylül)
20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Kayserispor (Henüz belli değil)
3 Eylül 2026 Perşembe:
17.00 Iğdır FK-Manisa FK (Aktepe)
20.00 Bodrum FK-Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)
20.00 Bursaspor-İstanbulspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
- 6. hafta:
5 Eylül 2026 Cumartesi:
16.00 Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer (Aktepe)
20.00 Pendikspor-Ümraniyespor (Pendik)
6 Eylül 2026 Pazar:
17.00 Muğlaspor-Vanspor FK (Henüz belli değil)
20.00 Antalyaspor-Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Batman Petrolspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Henüz belli değil)
7 Eylül 2026 Pazartesi:
17.00 Esenler Erokspor-Kayserispor (Esenler Erokspor)
17.00 İstanbulspor-Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Mardin 1969 Spor-Bodrum FK (Henüz belli değil)
20.00 Manisa FK-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)
- 7. hafta:
11 Eylül 2026 Cuma:
20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)
12 Eylül 2026 Cumartesi:
17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Henüz belli değil)
17.00 Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)
20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor (Bodrum İlçe)
20.00 Ümraniyespor-Antalyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13 Eylül 2026 Pazar:
17.00 Iğdır FK-Mardin 1969 Spor (Aktepe)
17.00 Sivasspor-Muğlaspor (4 Eylül)
20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Manisa FK (Henüz belli değil)
20.00 Bursaspor-Esenler Erokspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
14 Eylül 2026 Pazartesi:
20.00 Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)
- 8. hafta:
18 Eylül 2026 Cuma:
16.00 Bandırmaspor-Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Muğlaspor-Iğdır FK (Henüz belli değil)
19 Eylül 2026 Cumartesi:
17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor (Henüz belli değil)
17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Sivasspor (Aktepe)
20.00 Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)
20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor (Henüz belli değil)
20 Eylül 2026 Pazar:
17.00 Pendikspor-Bodrum FK (Pendik)
17.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Antalyaspor-Vanspor FK (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Mardin 1969 Spor-Kayserispor (Henüz belli değil)
- 2. hafta:
14 Ağustos 2026 Cuma:
21.30 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)
15 Ağustos 2026 Cumartesi:
19.00 İstanbulspor-Bodrum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Misirli.com.tr Fatih Karagümrük-Ümraniyespor (Henüz belli değil)
21.30 Manisa FK-Vanspor FK (Manisa 19 Mayıs)
21.30 Bursaspor-Iğdır FK (Yüzüncü Yıl Atatürk)
16 Ağustos 2026 Pazar:
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe)
19.00 Kayserispor-Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)
21.30 Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
21.30 Muğlaspor-Bandırmaspor (Henüz belli değil)
17 Ağustos 2026 Pazartesi:
21.30 Batman Petrolspor-Boluspor (Henüz belli değil)
- 3. hafta:
21 Ağustos 2026 Cuma:
21.30 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Bursaspor (Henüz belli değil)
22 Ağustos 2026 Cumartesi:
19.00 Iğdır FK-Kayserispor (Aktepe)
19.00 Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21.30 Antalyaspor-Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.30 Bodrum FK-Muğlaspor (Bodrum İlçe)
23 Ağustos 2026 Pazar:
17.00 Bandırma Spor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Boluspor-Mardin 1969 Spor (Bolu Atatürk)
21.30 Vanspor FK-İstanbulspor (Henüz belli değil)
21.30 SMS Grup Sarıyer-Batman Petrolspor (Yusuf Ziya Öniş)
24 Ağustos 2026 Pazartesi:
21.30 Sivasspor-Manisa FK (4 Eylül)
- 4. hafta:
28 Ağustos 2026 Cuma:
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor (Aktepe)
19.00 Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)
21.30 Muğlaspor-Boluspor (Henüz belli değil)
21.30 Antalyaspor-SMS Grup Sarıyer (Corendon Airlines Park Antalya)
29 Ağustos 2026 Cumartesi:
19.00 Kayserispor-Bursaspor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 İstanbulspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.30 Batman Petrolspor-Sivasspor (Henüz belli değil)
21.30 Mardin 1969 Spor-Vanspor FK (Henüz belli değil)
30 Ağustos 2026 Pazar:
19.00 Esenler Erokspor-Iğdır FK (Esenler Erokspor)
21.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)
- 5. hafta:
1 Eylül 2026 Salı:
16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Ümraniyespor-Muğlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
20.00 SMS Grup Sarıyer-Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)
2 Eylül 2026 Çarşamba:
17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor (Henüz belli değil)
20.00 Sivasspor-Mardin 1969 Spor (4 Eylül)
20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Kayserispor (Henüz belli değil)
3 Eylül 2026 Perşembe:
17.00 Iğdır FK-Manisa FK (Aktepe)
20.00 Bodrum FK-Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)
20.00 Bursaspor-İstanbulspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
- 6. hafta:
5 Eylül 2026 Cumartesi:
16.00 Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer (Aktepe)
20.00 Pendikspor-Ümraniyespor (Pendik)
6 Eylül 2026 Pazar:
17.00 Muğlaspor-Vanspor FK (Henüz belli değil)
20.00 Antalyaspor-Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Batman Petrolspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Henüz belli değil)
7 Eylül 2026 Pazartesi:
17.00 Esenler Erokspor-Kayserispor (Esenler Erokspor)
17.00 İstanbulspor-Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Mardin 1969 Spor-Bodrum FK (Henüz belli değil)
20.00 Manisa FK-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)
- 7. hafta:
11 Eylül 2026 Cuma:
20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)
12 Eylül 2026 Cumartesi:
17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Henüz belli değil)
17.00 Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)
20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor (Bodrum İlçe)
20.00 Ümraniyespor-Antalyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13 Eylül 2026 Pazar:
17.00 Iğdır FK-Mardin 1969 Spor (Aktepe)
17.00 Sivasspor-Muğlaspor (4 Eylül)
20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Manisa FK (Henüz belli değil)
20.00 Bursaspor-Esenler Erokspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
14 Eylül 2026 Pazartesi:
20.00 Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)
- 8. hafta:
18 Eylül 2026 Cuma:
16.00 Bandırmaspor-Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Muğlaspor-Iğdır FK (Henüz belli değil)
19 Eylül 2026 Cumartesi:
17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor (Henüz belli değil)
17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Sivasspor (Aktepe)
20.00 Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)
20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor (Henüz belli değil)
20 Eylül 2026 Pazar:
17.00 Pendikspor-Bodrum FK (Pendik)
17.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Antalyaspor-Vanspor FK (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Mardin 1969 Spor-Kayserispor (Henüz belli değil)