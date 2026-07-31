Celtics ve Heat, Bradley Beal yarışında

Boston Celtics ile Miami Heat'in, tecrübeli guard Bradley Beal'ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer aldığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA muhabiri Evan Sidery'nin haberine göre iki Doğu Konferansı ekibi de Beal'a veteran minimum kontrat teklif etmeye ilgi gösteriyor.
33 yaşındaki oyuncunun ise NBA kariyerinin son dönemine girerken şampiyonluk adayı bir takımda forma giymeyi hedeflediği belirtildi.
Beal, Los Angeles Clippers ile 2026-27 sezonuna yönelik 5.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmayarak serbest oyuncu olmuştu.
Veteran minimum seviyesindeki bir sözleşme, hem Celtics hem de Heat açısından düşük riskli bir hamle olarak görülse de, Beal'ın sağlık durumu önemli bir soru işareti olmaya devam ediyor. Deneyimli oyuncu geçen sezonun büyük bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.
Beal, Clippers formasıyla yalnızca altı karşılaşmada görev alırken, maç başına 8.2 sayı, 1.7 asist ve 0.8 ribaund ortalamaları yakaladı. Tecrübeli guard, yüzde 37.5 saha içi ve yüzde 36.8 üç sayı isabetiyle oynadı.
Kasım ayında sol kalçasında kırık tespit edilen Beal, sezonu kapatan ameliyat geçirmişti.
Bu sakatlık, Phoenix Suns ile yaptığı sözleşme feshi (buyout) sonrasında iki yıl 11 milyon dolarlık anlaşmayla katıldığı Clippers'taki ilk sezonunda düzenli bir rol edinmesini engelledi.
Sakatlık problemleri, Beal'ın kariyerinin son yıllarında sürekli karşılaştığı bir sorun oldu. Los Angeles'a gelmeden önce Phoenix'te geçirdiği iki sezonda da 53'er maçta forma giyen yıldız oyuncu, 2020-21 sezonundan bu yana hiçbir sezonda 60 maç barajını aşamadı.
14 yıllık NBA kariyerinde henüz şampiyonluk yaşayamayacak Beal, 2012 NBA Draftı'nda Washington Wizards tarafından üçüncü sıradan seçilmiş ve ilk 11 sezonunu başkent ekibinde geçirdikten sonra 2023 yılında Phoenix'e takas edilmişti.
Üç kez All-Star seçilen Beal, 807 normal sezon maçında kariyeri boyunca 21.4 sayı, 4.3 asist ve 4.0 ribaund ortalamaları yakaladı. Tecrübeli guard, 2020-21 sezonunda kariyer rekoru olan 31.3 sayı ortalamasıyla oynayarak 2021 yılında All-NBA Üçüncü Takımı'na seçilmişti.
33 yaşındaki oyuncunun ise NBA kariyerinin son dönemine girerken şampiyonluk adayı bir takımda forma giymeyi hedeflediği belirtildi.
Beal, Los Angeles Clippers ile 2026-27 sezonuna yönelik 5.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmayarak serbest oyuncu olmuştu.
Veteran minimum seviyesindeki bir sözleşme, hem Celtics hem de Heat açısından düşük riskli bir hamle olarak görülse de, Beal'ın sağlık durumu önemli bir soru işareti olmaya devam ediyor. Deneyimli oyuncu geçen sezonun büyük bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.
Beal, Clippers formasıyla yalnızca altı karşılaşmada görev alırken, maç başına 8.2 sayı, 1.7 asist ve 0.8 ribaund ortalamaları yakaladı. Tecrübeli guard, yüzde 37.5 saha içi ve yüzde 36.8 üç sayı isabetiyle oynadı.
Kasım ayında sol kalçasında kırık tespit edilen Beal, sezonu kapatan ameliyat geçirmişti.
Bu sakatlık, Phoenix Suns ile yaptığı sözleşme feshi (buyout) sonrasında iki yıl 11 milyon dolarlık anlaşmayla katıldığı Clippers'taki ilk sezonunda düzenli bir rol edinmesini engelledi.
Sakatlık problemleri, Beal'ın kariyerinin son yıllarında sürekli karşılaştığı bir sorun oldu. Los Angeles'a gelmeden önce Phoenix'te geçirdiği iki sezonda da 53'er maçta forma giyen yıldız oyuncu, 2020-21 sezonundan bu yana hiçbir sezonda 60 maç barajını aşamadı.
14 yıllık NBA kariyerinde henüz şampiyonluk yaşayamayacak Beal, 2012 NBA Draftı'nda Washington Wizards tarafından üçüncü sıradan seçilmiş ve ilk 11 sezonunu başkent ekibinde geçirdikten sonra 2023 yılında Phoenix'e takas edilmişti.
Üç kez All-Star seçilen Beal, 807 normal sezon maçında kariyeri boyunca 21.4 sayı, 4.3 asist ve 4.0 ribaund ortalamaları yakaladı. Tecrübeli guard, 2020-21 sezonunda kariyer rekoru olan 31.3 sayı ortalamasıyla oynayarak 2021 yılında All-NBA Üçüncü Takımı'na seçilmişti.