Tedesco, Fenerbahçeli yıldızı listesine aldı!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Jhon Lucumi'nin Bologna'dan ayrılmaya hazırlandığı gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kolombiyalı stoperin, 30 Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığı ifade edildi. 28 yaşındaki savunmacıyla Juventus, Como ve Rennes'in de ilgilendiği aktarıldı.
LUCUMI'NİN AYRILIĞINA TEDESCO'DAN ÖNLEM
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Lucumi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı savunmaya üst düzey bir stoper takviyesi yapılmasını yönetime iletti.
DIEGO CARLOS GÜNDEMDE
Corriere dello Sport'un haberinde, Bologna'nın transfer adayları arasında Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos'un da yer aldığı belirtildi.
33 yaşındaki futbolcunun tecrübesiyle Bologna savunmasına önemli katkı sağlayabileceği değerlendirilirken, yıllık 3 milyon euroluk maaşının transferin önündeki en büyük engel olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Diego Carlos, geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık olarak geçirdi. Brezilyalı savunmacı, İtalyan ekibinde 31 karşılaşmada görev alırken 1 gol ve 1 asist üretti.
LUCUMI'NİN AYRILIĞINA TEDESCO'DAN ÖNLEM
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Lucumi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı savunmaya üst düzey bir stoper takviyesi yapılmasını yönetime iletti.
DIEGO CARLOS GÜNDEMDE
Corriere dello Sport'un haberinde, Bologna'nın transfer adayları arasında Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos'un da yer aldığı belirtildi.
33 yaşındaki futbolcunun tecrübesiyle Bologna savunmasına önemli katkı sağlayabileceği değerlendirilirken, yıllık 3 milyon euroluk maaşının transferin önündeki en büyük engel olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Diego Carlos, geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık olarak geçirdi. Brezilyalı savunmacı, İtalyan ekibinde 31 karşılaşmada görev alırken 1 gol ve 1 asist üretti.