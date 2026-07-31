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Kocaelispor, Berkan Kutlu ile görüşecek!

Kocaelispor'un, Berkan Kutlu ile pazartesi günü İzmit'te bir araya gelerek transfer şartlarını görüşeceği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 13:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, Berkan Kutlu ile görüşecek!
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Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, şu anda boşta olan Berkan Kutlu'nun transferinde önemli aşama kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre; daha önce yapılan görüşmelerde Berkan Kutlu'nun Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendirmek için süre istediği, Türkiye'de kalması halinde ise Kocaelispor'u tercih edeceği ifade edilmişti.

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, transfer görüşmeleri için pazartesi günü İzmit'e gelerek Kocaelispor yönetimiyle bir araya geleceği ve şartları masaya yatıracağı aktarıldı.

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