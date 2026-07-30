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Salih Özcan'dan Orkun Kökçü için açıklama!

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Salih Özcan, Midtjylland maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 23:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Salih Özcan'dan Orkun Kökçü için açıklama!
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Beşiktaş'ın milli orta sahası Salih Özcan, Midtjylland maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "SAVAŞTIK VE MAÇI ALDIK"

Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli futbolcu, "Açıkçası mutluyuz. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Savaştık, mücadele ettik ve maçı aldık." dedi.

"DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR"

Sezona iki maçta iki galibiyetle başlamalarının sevindirici olduğunu söyleyen Salih Özcan, "İnşallah böyle devam eder. Çok mutluyuz. Daha çok işimiz var. Daha iyi olmaya çalışmalıyız. İnşallah bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

"ORKUN ADINA GERÇEKTEN SEVİNİYORUM"

Takım arkadaşı Orkun Kökçü'nün iki maçta attığı iki golle ilgili de konuşan milli oyuncu, "Orkun atsın golleri, gerçekten ona seviniyorum. Kaliteli bir oyuncu, şutu var, önde iyi işler yapıyor. İnşallah böyle devam eder." sözleriyle takım arkadaşına övgüde bulundu.

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