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ABB FOMGET, milli futbolcu Miray Cin'i transfer etti

FOMGET Kadın Futbol Takımı, A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Miray Cin'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 16:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ABB FOMGET, milli futbolcu Miray Cin'i transfer etti
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Miray Cin'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında milli futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Miray Cin'e 'hoş geldin' diyor, ABB FOMGET forması altında sağlık, başarı ve şampiyonluklarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Orta saha ve kanat bölgelerinde oynayan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Almanya'nın SGS Essen, VfL Wolfsburg II, MSV Duisburg, SC Freiburg ve son olarak Borussia Mönchengladbach takımlarında forma giydi.

Almanya alt yaş milli takımlarında da görev alan Miray Cin, 2021 yılından bu yana A Milli Kadın Futbol Takımı'nın formasını giyiyor.

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