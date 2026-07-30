30 Temmuz
FC Midtjylland-Beşiktaş
20:00
30 Temmuz
H. Kralove-Tromsoe
20:00
30 Temmuz
CSKA Sofya-Qarabag FK
21:00
30 Temmuz
FC Inter Turku-Başakşehir
19:00
30 Temmuz
FC Nordsjaelland-GAIS
20:00
30 Temmuz
Ludogorets -Hapoel Tel Aviv
21:00
30 Temmuz
Panathinaikos-Paksi SE
21:30

Alman futbolunda bilet satışı rekoru kırıldı!

Almanya Birinci ve İkinci Futbol Ligi'nde 2025-2026 sezonunda toplamda 21 milyon 404 bin 258 bilet satıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 16:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Alman futbolunda bilet satışı rekoru kırıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Almanya Birinci (Bundesliga) ve İkinci (Bundesliga 2) Futbol Ligi'nde 2025-2026 sezonunda tüm zamanların bilet satışı rekoru kırıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bundesliga'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Bundesliga ve Bundesliga 2'de toplam 21 milyon 404 bin 258 bilet satılarak tüm zamanların rekorunun kırıldığı belirtildi.

Maç başına ortalama seyirci sayısının ise 34 bin 974'e ulaşarak Almanya profesyonel futbol tarihinin en yüksek seviyesine çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Bundesliga'daki bilet satışlarının bir önceki sezona göre yüzde 9,1 artarak 12 milyon 718 bin 97 seviyesine ulaştığı aktarıldı.

Bundesliga'da maç başına seyirci ortalamasının 38 bin 82'den 41 bin 562'ye yükseldiği, bu artışta Köln ve Hamburg'un geçen sezon Bundesliga'ya yükselmesinin önemli rol oynadığı vurgulandı.

Bundesliga 2'deki toplam bilet satışlarının ise bir önceki sezona göre düşüş göstererek 9 milyon 330 bin 725'ten 8 milyon 686 bin 161'e gerilediği belirtildi.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.